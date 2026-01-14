Noul serviciu permite clienților persoane fizice să trimită și să primească sume în lei, direct din aplicațiile bancare mobile, fără a mai fi nevoie de alte detalii de cont precum IBAN sau nume titular. Totul se face instant, sigur și intuitiv, folosind doar numărul de telefon.

“Cu RoPay Alias totul devine mai confortabil, mai sigur și mai eficient: trimiți și primești bani doar cu numărul de telefon, în câteva secunde, oricând și oriunde te-ai afla, cu costuri zero. Lansarea acestei funcționalități în Vista Mobile Banking consolidează angajamentul nostru pentru soluții digitale performante, sigure și mereu disponibile. Suntem bucuroși să aducem clienților o soluție modernă, care răspunde nevoii de viteză și simplitate în tranzacțiile de zi cu zi. Doresc să le mulțumesc colegilor care au ajutat la implementarea proiectului, echipelor TRANSFOND și Getik pentru implicarea și profesionalismul lor în procesul de integrare a noii soluții”, a declarat Raluca Dobre, Director Canale Alternative și Transformare, Vista Bank.

“Lansarea RoPay Alias în ecosistemul Vista Bank marchează un nou pas important în modernizarea și simplificarea plăților din România. Ne bucurăm să vedem interesul tot mai mare al băncilor pentru adoptarea serviciilor RoPay și pentru extinderea utilizării plăților instant. RoPay Alias aduce o experiență intuitivă și sigură, prin care clienții pot iniția și primi plăți folosind doar numărul de telefon, fără date suplimentare de cont. Colaborarea cu Vista Bank a fost excelentă, iar implementarea rapidă și de succes confirmă încă o dată capacitatea industriei bancare din România de a inova și de a răspunde nevoilor reale ale consumatorilor. Urăm bun venit clienților Vista Bank într-o piață de aproximativ 8 milioane de clienți bancari din România, între care plățile continue în timp real, pe tot parcursul unui an, au devenit o realitate pe cât de utilă, pe atât de simplă și sigură”, a adăugat Răzvan Faer, Director Dezvoltare, TRANSFOND.

Încasezi bani în baza unei cereri de plată

Poți solicita bani de la un prieten rapid și simplu printr-o tranzacție RoPay Alias. Îi trimiți prietenului tău o cerere de plată prin RoPay, doar în baza numărului său de telefon. Plătitorul primește o notificare push din aplicația sa de mobile banking, verifică numele returnat de SANB – Serviciul Afișare Nume Beneficiar și autorizează plata. Plătitorul poate modifica și suma plătită, dacă ai bifat această opțiune în cererea ta.

Trimiți bani doar cu numărul de telefon

Pentru a efectua plăți in Lei, RoPay Alias îți oferă două metode. Prima dintre ele urmează fluxul obișnuit de plăți: selectezi contul din care vrei să faci plata și apoi, în loc să introduci IBAN-ul, alegi opțiunea «Plată nouă RoPay Alias». Completezi numărul de telefon al Beneficiarului plății, verifici numele acestuia afișat de SANB și autorizezi transferul. Plățile pot fi instant dacă au valoarea până în 49,999 lei sau în regim normal, pentru sumele care depășesc această valoare.

Cea de-a doua metodă prin care poți face plăți rapid prin RoPay Alias funcționează în baza unei cereri de plată primite de la Beneficiarul plății. Deschizi notificarea generată automat de aplicația Vista Mobile Banking și ți se vor afișa detaliile plății. În continuare, pașii sunt aceiași ca la prima metodă.

Serviciul RoPay Alias funcționează doar între conturile persoanelor fizice deschise la bănci înrolate în acest serviciu. Lista instituțiilor bancare participante aici.

Simplu – folosești doar numărul de telefon, fără introducerea manuală a IBAN-ului.

Sigur – fiecare tranzacție RoPay Alias se derulează prin aplicațiile de mobile banking ale băncilor înrolate și beneficiază de verificarea automată a numelui beneficiarului prin serviciul SANB.

Instant – plățile până în 49.999 lei se procesează în câteva secunde, 24/7, pentru o experiență bancară rapidă și fără întreruperi.

Gratuit – costuri zero pentru persoane fizice la plățile până în 49.999 lei.

Disponibil – pot fi făcute oricând, oriunde.

În implementarea noului serviciu RoPay, Vista Bank colaborează cu Getik, o companie românească de tehnologie specializată în soluții digitale pentru industria bancară.

RoPay a fost dezvoltat de TRANSFOND împreună cu Asociația Română a Băncilor și este oferit consumatorilor finali prin intermediul aplicațiilor de mobile banking ale băncilor comerciale din România.

RoPay urmărește cu precădere migrarea plății din cash în mediul electronic, prin utilizarea unui tip de plată instant, accesibilă din punct de vedere al prețului (gratuită pentru persoanele fizice), simplă și la cele mai înalte standarde de securitate.