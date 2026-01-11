Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat o serie de modificări asupra impozitelor pe clădiri, terenuri și autovehicule, ceea ce va conduce, în medie, la creșteri semnificative pentru proprietari. Executivul estimează că măsurile vor aduce în 2026 venituri suplimentare de aproape 3,7 miliarde de lei, integral la bugetele locale.

Decizia a fost motivată de discrepanțele mari dintre valorile reale ale proprietăților și bazele de impozitare actuale, precum și de gradul scăzut de colectare a taxelor, care afectează finanțele locale.

Autoritățile au mai menționat că România are printre cele mai mici venituri din impozitele pe proprietate din UE, ceea ce face reforma urgentă pentru stabilitatea bugetară și pentru respectarea angajamentelor europene, inclusiv PNRR.

„Existau disproporții majore în impozite de la o localitate la alta. Valoarea impozitelor nu ținea cont de valoarea de piață a clădirii în cazul persoanelor fizice. Gradul de încasare era redus și impozitele nu erau actualizate cu rata inflației”, acesta fiind al treilea motiv, potrivit reprezentanților Guvernului.

Cea mai mare schimbare se referă la baza de calcul a clădirilor și terenurilor, actualizată cu aproximativ 70%, iar de la 2027 impozitele vor fi raportate direct la valoarea de piață.

Reducerile pentru vechimea clădirilor sau tipul acestora au fost eliminate, iar autoritățile locale pot decide majorări de până la 100%, față de limita anterioară de 50%.

Executivul a subliniat că reforma este crucială și pentru accesarea fondurilor europene. În lipsa actualizării impozitelor, România ar fi putut pierde sute de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), inclusiv cererile de plată 4 și 5, necesare pentru proiecte locale și investiții. Amânarea reformei ar fi adâncit dezechilibrele bugetare și ar fi afectat capacitatea autorităților de a folosi fondurile europene în termenii stabiliți.

„Este prevăzută și în angajamentul asumat de Guvernul României în decembrie 2024, aprobat în ianuarie 2025 de către Comisia Europeană”, a spus Guvernul, referindu-se la perioada în care Marcel Ciolacu era premier.

Și impozitele auto vor fi ajustate. Vehiculele vechi și poluante vor suporta creșteri mai mari, iar pentru hibride avantajele fiscale vor fi limitate la mașinile cu emisii sub 50 g CO₂/km. Guvernul a recunoscut problemele tehnice apărute la platforma ghișeul.ro și lucrează la remedierea lor.

Executivul consideră că reforma, deși resimțită dur de contribuabili, este esențială pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru evitarea pierderii de fonduri europene.