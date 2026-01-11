Creșterile fiscale din 2026 afectează atât populația, cât și companiile, iar adaptarea la noile reguli este necesară pentru a evita surprizele neplăcute. Radu Georgescu a prezentat aceste schimbări și a oferit soluții pentru optimizarea fiscală.

”Populația și companiile sunt bombardate cu creșteri de taxe. Eu vreau să ajut oamenii și firmele să găsească cele mai bune strategii fiscale, astfel încât aceștia să plătească taxe cât mai mici. Azi am vorbit cu colegii mei de la CFO Network. Am decis să punem gratuit pe rețelele sociale materialul trimis clienților noștri cu toate modificările fiscale din 2026. De asemenea, am decis să facem un set de articole prin care să explicăm cum puteți să plătiți taxe mai mici într-un mod legal. Eu cred că, dacă ne ajutăm între noi, putem să trecem mai ușor peste agresiunea creșterilor de taxe”, notează acesta într-un mesaj pe pagina de Facebook.

De la 1 ianuarie 2026, impozitul pe dividende va fi de 16%. În ceea ce privește taxele locale, impozitul pe clădiri și terenuri va crește semnificativ: valoarea standard pentru un metru pătrat al unei locuințe din beton va urca la 2.677 lei, aproape de trei ori mai mult decât în 2025.

Impozitul auto va fi ajustat în funcție de norma de poluare, iar pentru mașinile electrice se introduce un impozit fix de 40 lei.

Companiile care depășesc cifra de afaceri de 395.000 lei vor fi obligate să se înregistreze pentru TVA și să aplice taxa începând cu depășirea acestui prag.

În 2026, cheltuielile cu managementul, consultanța și drepturile de proprietate intelectuală achiziționate de la firme afiliate vor fi deductibile doar până la 1% din totalul cheltuielilor, cu câteva excepții pentru companiile mari, instituțiile de credit și cheltuielile capitalizate.

Microîntreprinderile vor putea aplica impozitul pe venit doar dacă au cifra de afaceri sub 100.000 euro, cu o cotă unică de 1%, eliminându-se cotele anterioare diferențiate pentru IT și HoReCa.

În domeniul investițiilor, câștigurile din vânzarea de acțiuni sau criptomonede vor fi impozitate progresiv: 3% sau 6% pentru acțiuni deținute prin firme românești, iar pentru investițiile în companii străine sau criptomonede, impozitul va fi de 16%.

Plafonul maxim pentru plata CASS pentru PFA-uri va crește la 72 salarii minime brute. Dacă venitul depășește acest plafon, contribuția se calculează doar pentru suma corespunzătoare plafonului.

De asemenea, Radu Georgescu mai precizează care sunt restul schimbărilor importante care au loc în acest an. Așadar, este vorba despre:

Companiile cu cifra de afaceri peste 50 milioane euro vor plăti un impozit minim de 0,5% în 2026, care va fi eliminat începând cu 2027.

Capitalul social minim pentru firme cu afaceri de peste 400.000 lei va fi de 5.000 lei.

Firmele inactive mai mult de un an pot fi dizolvate automat.

Veniturile din închirieri pe termen scurt vor fi impozitate la 7% din valoarea chiriei, iar CASS se aplică dacă venitul depășește anumite plafoane.

Achizițiile de bunuri din afara UE cu valoare sub 150 euro vor fi supuse unei taxe fixe de 25 lei, colectată de curieri.

Facturile trebuie transmise în sistemul e-factura în termen de 5 zile lucrătoare.

Primele zile de concediu medical nu vor mai fi plătite în perioada 2026–2027.

Punctele de lucru cu 1–5 angajați trebuie să obțină CUI și să depună declarația 700 până la 31 ianuarie 2026.

Radu Georgescu subliniază că este posibil să optimizăm fiscalitatea legal, prin alegerea formei juridice potrivite (SRL, PFA sau microîntreprindere), prin planificarea veniturilor și a cheltuielilor și prin folosirea corectă a deducerilor permise.

El promite și un ghid complet, cu exemple și calculatoare, pentru a ajuta firmele și persoanele fizice să treacă mai ușor peste creșterile fiscale.