Banca Transilvania ocupă primul loc atât în ceea ce privește emiterea cardurilor, cât și acceptarea acestora, performanță susținută de o infrastructură solidă și de o strategie axată pe inovație. Gama de soluții oferite este destinată atât utilizatorilor de carduri, cât și comercianților și include POS-uri fizice și POS App, servicii de e-commerce, precum și opțiunea de plată Pay with BT Pay. Toate aceste elemente contribuie la consolidarea rolului Băncii Transilvania ca principal facilitator al tranzacțiilor electronice din România.

În 2025, banca a înregistrat o serie de realizări importante în zona cardurilor. Portofoliul include peste 650.000 de carduri în valută, în euro și dolari, peste 550.000 de carduri virtuale emise direct în BT Pay și peste 200.000 de carduri BT Visa UNTOLD, atât virtuale, cât și fizice. Cardul fizic BT Visa UNTOLD, lansat în luna iulie 2025, este primul din România și printre primele din lume care utilizează tehnologia OLED, iluminându-se la fiecare plată contactless.

Tot în luna iulie 2025, Banca Transilvania a lansat, în parteneriat cu Echipa McLaren Formula 1, primele carduri din lume emise în cadrul acestei colaborări. Este vorba despre 60.000 de carduri virtuale McLaren F1 Team Mastercard Debit în lei și McLaren F1 Team Mastercard Debit Gold în euro. Plățile și transferurile de bani realizate cu cardurile BT Visa UNTOLD și McLaren F1 Team Mastercard Debit prin intermediul BT Pay sunt însoțite de un efect sonor special în aplicație, o inovație care transformă plățile obișnuite în experiențe distincte.

Programul Star, cel mai mare program de loialitate din România destinat clienților cu carduri de cumpărături, a ajuns la 40.000 de locații partenere. Prin intermediul acestuia, clienții beneficiază de puncte de loialitate și de posibilitatea de a face cumpărături în rate fără dobândă. În același timp, opțiunea de plată Pay with BT Pay este disponibilă pe 30.000 de site-uri.

Un alt pas important în extinderea ecosistemului digital a fost lansarea BT Pay Italia, o aplicație destinată românilor cu rezidența în Italia, precum și italienilor, care oferă IBAN italian, card digital și transferuri instant. În noiembrie 2025, Banca Transilvania a atins un nou record privind volumul tranzacțiilor efectuate prin ecosistemul său de plăți, cu carduri, aplicații, POS-uri și bancomate, înregistrând 11 milioane de tranzacții într-o singură zi, cu ocazia Black Friday.

Potrivit Oanei Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking al Băncii Transilvania, anul 2025 a fost unul excelent pentru activitatea de carduri, marcând consolidarea poziției de lider pe segmentele de emitere și acceptare, dar și numeroase premiere și inovații în ecosistemul de plăți construit în jurul cardurilor. Pentru 2026, banca are planuri ambițioase, urmărind să continue digitalizarea populației și a mediului de afaceri prin investiții în tehnologii noi și prin susținerea evoluției plăților digitale din România, astfel încât acestea să devină mai simple, mai integrate și mai accesibile.