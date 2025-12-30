Cardurile educaționale destinate elevilor din învățământul de stat au început să fie alimentate cu suma de 500 de lei, sprijin acordat prin fonduri europene. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a anunțat că o parte dintre cardurile educaționale nou emise în luna decembrie 2025 au fost deja încărcate cu fondurile aferente.

În total, aproximativ 122.000 de carduri educaționale au fost distribuite în decembrie. Acestea sunt destinate beneficiarilor care fie și-au actualizat datele față de anul trecut, fie accesează pentru prima dată acest tip de sprijin. Cardurile au fost livrate unităților de învățământ și ridicate de părinți sau de reprezentanții legali ai elevilor.

Anterior, la data de 27 noiembrie, aproape 500.000 de carduri educaționale, aferente beneficiarilor care dețineau deja suportul electronic din anul precedent, au fost alimentate cu suma de 500 de lei, corespunzătoare anului școlar în desfășurare.

Tot atunci, autoritățile au anunțat emiterea cardurilor pentru alți 209.696 de copii, nou eligibili sau pentru beneficiarii ale căror date de identificare au suferit modificări, în vederea includerii acestora în program.

Cardurile educaționale sunt finanțate din fonduri europene, în baza Ordonanței de Urgență nr. 83/2023, și sunt destinate preșcolarilor și elevilor dezavantajați din învățământul de stat primar și gimnazial. Sumele pot fi utilizate pentru achiziția de rechizite, îmbrăcăminte și alte materiale necesare frecventării cursurilor.

Pentru anul școlar 2025–2026, datele centralizate prin aplicația EduVouchers, administrată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, indică un număr de 674.975 de elevi eligibili.

Autoritățile au suplimentat bugetul programului, astfel încât 666.373 de elevi vor beneficia efectiv de acest sprijin financiar. Valoarea totală a fondurilor alocate pentru anul școlar în curs se ridică la 333.186.500 de lei.

Programul de acordare a cardurilor educaționale face parte din măsurile guvernamentale menite să reducă abandonul școlar și să sprijine accesul egal la educație pentru copiii proveniți din medii vulnerabile.