Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a transmis că până la finalul acestei săptămâni, vineri, 19 decembrie, vor fi alimentate cu câte 500 de lei aproximativ 122.000 de carduri educaționale nou emise. Este vorba despre carduri pentru care au fost încheiate acte adiționale, valabile pentru anul școlar 2025–2026.

Aceste carduri au fost deja distribuite către școli și ridicate de părinți, potrivit edupedu.ro. Beneficiarii sunt fie elevi care au avut modificări de date față de anul anterior, fie copii care primesc pentru prima dată acest sprijin educațional din fonduri europene.

„Până la finalul acestei săptămâni, aproximativ 122.000 de carduri educaționale pentru care au fost acte adiționale vor fi alimentate cu câte 500 de lei”, a spus ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru într-o scurtă declarație pentru edupedu.ro.

Potrivit declarațiilor ministrului, procesul de emitere și alimentare nu se oprește în decembrie. În luna ianuarie vor fi emise noi carduri educaționale și vor fi încărcate sumele aferente beneficiarilor eligibili.

Anterior, pe 27 noiembrie, autoritățile au alimentat deja aproape 500.000 de carduri existente, fiecare cu suma de 500 de lei, pentru anul școlar în curs. Atunci, ministerul anunța și emiterea cardurilor pentru peste 200.000 de copii nou eligibili sau pentru cei cu date actualizate.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional sunt acordate preșcolarilor și elevilor dezavantajați din învățământul de stat primar și gimnazial, în condițiile stabilite prin Ordonanța de Urgență nr. 83/2023. Valoarea sprijinului este de 500 de lei pentru un întreg an școlar și se acordă într-o singură tranșă.

Datele actualizate la finalul lunii iulie 2025 indică un număr de aproape 675.000 de elevi defavorizați eligibili. În urma acestor date, bugetul alocat a fost suplimentat, iar pentru anul școlar 2025–2026 vor fi sprijiniți peste 666.000 de elevi, cu o sumă totală de peste 333 de milioane de lei.

Sumele încărcate pe cardurile educaționale pot fi utilizate doar pentru achiziționarea de rechizite și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței. Utilizarea banilor este strict reglementată de legislația în vigoare.

Nu este permisă retragerea de numerar, preschimbarea în bani cash sau folosirea sumelor în alte scopuri. Cardurile pot fi utilizate doar pe teritoriul României și numai în unitățile comerciale afiliate. De asemenea, comercianții nu pot oferi rest în numerar pentru sumele rămase necheltuite.

Tichetul social pe suport electronic are o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii. Această perioadă nu reprezintă însă durata de viață a cardului, ci intervalul în care sprijinul financiar poate fi utilizat.

Sprijinul de 500 de lei se acordă o singură dată pentru fiecare an școlar, iar beneficiarii primesc suma pe cardurile emise în anul respectiv, în funcție de eligibilitatea stabilită conform veniturilor familiei.