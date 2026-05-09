Bursa socială este una dintre formele de sprijin financiar acordate elevilor din România pentru a preveni abandonul școlar și pentru a susține participarea la cursuri a copiilor proveniți din medii vulnerabile. Aceasta se acordă lunar, pe perioada cursurilor școlare, iar beneficiarii pot fi elevii care provin din familii cu venituri reduse, cei aflați în situații sociale dificile sau cei care au anumite probleme medicale.

Conform metodologiei-cadru privind acordarea burselor școlare pentru anul de învățământ 2025-2026, bursa socială reprezintă o formă de sprijin pentru elevii din medii dezavantajate socio-economic, din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale. Scopul principal al acestei burse este susținerea participării la activitățile didactice și reducerea riscului de abandon școlar.

Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat care sunt înscriși la cursurile cu frecvență de zi. Pot beneficia inclusiv elevii școlarizați la domiciliu sau cei care urmează cursurile în cadrul programului „Școala din spital”.

Pentru anul școlar 2025-2026, cuantumul minim al bursei sociale este de 300 de lei pe lună. Suma poate fi suplimentată de autoritățile locale sau din alte venituri ale unităților de învățământ, dacă există fonduri disponibile.

Acordarea bursei sociale se face la cerere. Părinții, reprezentanții legali sau elevii majori trebuie să depună un dosar la secretariatul unității de învățământ în primele 25 de zile calendaristice de la începerea anului școlar. Dosarul trebuie să conțină documente care să demonstreze îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

Printre principalele categorii de elevi care pot beneficia de bursă socială se numără cei proveniți din familii cu venituri mici. În acest caz, venitul net lunar pe membru de familie trebuie să se încadreze în plafonul stabilit prin metodologie. De asemenea, pot primi bursă socială elevii orfani, cei aflați în plasament, cei proveniți din centre de plasament sau din alte forme de protecție specială, precum și elevii care suferă de boli cronice sau dizabilități.

Legea prevede și anumite condiții legate de situația școlară a beneficiarilor. Elevii trebuie să fi promovat toate disciplinele și să fi avut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior. Totodată, în cazul acumulării unui anumit număr de absențe nemotivate, elevul poate pierde bursa pentru luna respectivă.

Documentele necesare pentru obținerea bursei sociale diferă în funcție de situația elevului. În cazul burselor acordate pe criterii de venit, sunt necesare acte care să dovedească veniturile familiei, precum adeverințe de salariu, cupoane de pensie sau alte documente fiscale. Pentru elevii care solicită bursa din motive medicale, este necesar un certificat medical sau alte documente emise de specialiști.

În ultimii ani, bursa socială a devenit una dintre cele mai importante forme de sprijin pentru elevii din România. Potrivit unor analize și studii discutate inclusiv în spațiul public, această categorie de bursă are cei mai mulți beneficiari și contribuie semnificativ la reducerea abandonului școlar și la creșterea motivației pentru continuarea studiilor.

Sistemul burselor școlare a fost modificat în urma schimbărilor legislative adoptate în 2025. Numărul tipurilor de burse a fost redus, iar bursa socială a rămas una dintre principalele categorii finanțate de stat. În prezent, elevii pot beneficia de bursă de merit, bursă socială, bursă tehnologică și bursă pentru mamele minore.

Un aspect important prevăzut de metodologie este confidențialitatea beneficiarilor. Elevii care primesc bursă socială au dreptul la protejarea identității și a informațiilor privind situația lor materială, socială sau medicală.

Pentru multe familii din România, bursa socială reprezintă un ajutor esențial pentru acoperirea cheltuielilor legate de educație. Banii pot fi folosiți pentru rechizite, transport, îmbrăcăminte, hrană sau alte nevoi necesare continuării studiilor. În contextul creșterii costurilor de trai, acest sprijin financiar poate face diferența între continuarea școlii și abandonul educațional.

Autoritățile subliniază că rolul bursei sociale nu este doar unul financiar, ci și unul social. Prin acordarea acestui sprijin, statul încearcă să reducă inegalitățile dintre elevi și să ofere șanse egale la educație copiilor aflați în situații dificile.