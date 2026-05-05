Guvernul României a adoptat marți, 5 mai 2026, în ultima ședință înaintea moțiunii de cenzură, două hotărâri referitoare la finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar. Aceste măsuri vizează atât actualizarea cadrului normativ existent, cât și stabilirea unor valori ajustate pentru costurile standard per elev.

Prima hotărâre modifică Hotărârea Guvernului nr. 68/2024, care reglementează normele metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar, preșcolar și elev în învățământul preuniversitar de stat. Astfel, costul standard pentru cheltuielile de natură salarială este stabilit la 9.620 de lei, menținându-se la același nivel ca în anul 2025. În schimb, pentru anul 2026, costul standard destinat cheltuielilor materiale – inclusiv formarea continuă și cheltuielile cu bunuri și servicii – este fixat la 750 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 6,5% față de anul anterior, în concordanță cu rata inflației prevăzută în Legea bugetului de stat.

Pentru a reduce diferențele existente între mediul rural și cel urban, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar a propus ajustarea coeficienților de diferențiere aferenți costului standard. O excepție o constituie nivelul gimnazial, unde coeficienții rămân neschimbați: 1 pentru mediul urban și 1,15 pentru mediul rural.

În același timp, Guvernul României a aprobat și normele metodologice pentru stabilirea costului standard per elev în cazul unităților de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditate sau autorizate fără taxă. În acest caz, valorile stabilite sunt identice cu cele aplicabile unităților de învățământ de stat.

Costul standard per elev în România reprezintă suma alocată anual de la bugetul de stat pentru fiecare copil din învățământul preuniversitar și constituie baza finanțării per capita. Stabilirea acestuia are la bază un model de referință clar definit și o serie de formule de calcul care țin cont de particularitățile sistemului educațional.

Calculul pornește de la un etalon, reprezentat de elevul din învățământul gimnazial, filiera teoretică, din mediul urban, căruia îi este atribuit coeficientul 1,00. În raport cu acest reper, toate celelalte niveluri de învățământ, precum grădinița, liceul tehnologic sau școlile speciale, primesc coeficienți de corecție mai mari sau mai mici, în funcție de specificul și necesitățile fiecăruia.

Costul standard total este alcătuit din două categorii principale de cheltuieli, calculate separat. Prima categorie include cheltuielile de personal, care acoperă salariile, sporurile, indemnizațiile și contribuțiile pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic. A doua categorie vizează cheltuielile pentru formare continuă, bunuri și servicii, incluzând utilitățile, materialele didactice, costurile de întreținere și pregătirea profesională a cadrelor didactice.

Valoarea de bază a costului standard este ajustată prin aplicarea unor coeficienți care reflectă realitățile specifice ale sistemului de educație. Astfel, nivelul de învățământ influențează direct costurile, deoarece, de exemplu, un preșcolar sau un elev de liceu tehnologic necesită resurse suplimentare față de un elev de gimnaziu. De asemenea, mediul în care funcționează unitatea de învățământ contează, școlile din mediul rural beneficiind de ajustări pentru a compensa numărul mai mic de elevi. În plus, învățământul în limbile minorităților naționale este sprijinit prin coeficienți suplimentari, adaptați nevoilor specifice.