Mutare strategică pe piața de curierat: SAMEDAY preia oficial Cargus

SAMEDAY a finalizat una dintre cele mai importante tranzacții din piața românească de curierat, devenind proprietarul integral al Cargus. După aprobarea Consiliului Concurenței, cele două companii intră în etapa de integrare operațională, promițând o rețea de livrare mai eficientă și servicii îmbunătățite pentru clienți și parteneri.

SAMEDAY a confirmat finalizarea achiziției a 100% din capitalul social al Cargus, după ce tranzacția a primit aprobarea Consiliului Concurenței. Începând cu 3 august 2026, Cargus este deținut integral de SAMEDAY.

În perioada următoare, cele două companii vor începe procesul de integrare operațională, care presupune alinierea treptată a rețelelor de livrare, a echipelor și a sistemelor interne. Obiectivul este oferirea unui serviciu unitar, previzibil și adaptat cerințelor tot mai ridicate ale pieței de curierat.

CEO-ul SAMEDAY Group, Lucian Baltaru, a declarat că finalizarea tranzacției marchează încheierea unui proces complex, care a necesitat multă muncă, disciplină și răbdare din partea tuturor celor implicați. Baltaru a subliniat că, odată cu încheierea achiziției, SAMEDAY și Cargus formează o singură companie, iar următoarea etapă, cea a integrării, va presupune un efort la fel de susținut. Potrivit lui, obiectivul care a stat la baza acestei tranzacții rămâne neschimbat: dezvoltarea unei infrastructuri de livrare mai eficiente și menținerea unui standard ridicat al serviciilor, în beneficiul clienților și al partenerilor.

La rândul său, CEO-ul Cargus, Belgin Bactali, a afirmat că finalizarea achiziției de către SAMEDAY deschide o nouă etapă pentru companie. Bactali a arătat că echipa Cargus se alătură SAMEDAY cu convingerea că împreună vor putea construi o rețea mai eficientă și vor oferi servicii de calitate superioară tuturor clienților. Totodată, el le-a mulțumit angajaților Cargus pentru profesionalismul și implicarea de care au dat dovadă pe parcursul procesului și le-a transmis bun venit în noua etapă comună.

Prin reunirea capacităților logistice și a resurselor umane ale celor două companii, SAMEDAY urmărește să își extindă acoperirea la nivel național și să crească eficiența livrărilor, atât pentru clienții persoane fizice, cât și pentru partenerii de afaceri. Detalii suplimentare privind calendarul integrării și eventualul impact asupra serviciilor oferite clienților vor fi comunicate pe măsură ce procesul va avansa.

„Am ajuns la linia de sosire a unui proces amplu, care a cerut multă muncă, disciplină și răbdare din partea tuturor. Odată cu finalizarea procesului de achiziție, SAMEDAY și Cargus sunt o singură companie care își construiește viitorul. Etapa de integrare care urmează va presupune la fel de multă muncă, iar motivul pentru care am pornit acest demers rămâne neschimbat: să oferim o infrastructură de livrare mai eficientă și un standard de serviciu ridicat, în beneficiul clienților și al partenerilor noștri”, a declarat Lucian Baltaru, CEO SAMEDAY Group. „Finalizarea achiztiței de către Sameday marchează, pentru Cargus, începutul unei etape esențiale. Ne alăturăm SAMEDAY cu convingerea că, împreună, putem construi o rețea mai eficientă și un standard de servicii superior pentru toți clienții noștri. Le mulțumesc colegilor din Cargus pentru profesionalismul și implicarea de care au dat dovadă în această perioadă și le urez tuturor bun venit în prima etapă a acestei povești comune”, a adăugat Belgin Bactali, CEO Cargus.

SAMEDAY este compania regională de curierat care a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere în ultimii ani, numărându-se, în prezent, printre principalii jucători din segmentul său de piață.

Cu o experiență de 18 ani pe piața din România, o echipă de peste 6.000 de angajați și parteneri și o infrastructură digitală integrată, compania este prezentă în România, Ungaria și Bulgaria, oferind atât servicii de livrare door-to-door, cât și livrare în aproximativ 8.000 de lockere easybox. Astfel, SAMEDAY operează cea mai extinsă rețea de lockere din regiune, propunându-și să reinventeze experiența de livrare zi de zi.