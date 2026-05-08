Ministerul Educației pune în consultare publică noile reguli pentru gradația de merit 2026. Până la sesiunea din 2025 nu exista o procedură oficială de departajare în situațiile în care profesorii obțineau punctaje egale.

Proiectul pentru 2026 completează articolul 9 al metodologiei cu patru alineate noi care stabilesc criterii distincte pentru personalul didactic de predare, cadrele didactice din palatele și cluburile copiilor, personalul de conducere, precum și pentru cazurile în care egalitatea de punctaj persistă.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că proiectul este publicat în vederea consultării publice și a consultării preliminare interinstituționale, în condițiile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Potrivit proiectului, în cazul profesorilor din învățământul preuniversitar de stat, departajarea candidaților va începe cu punctajul obținut la criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă, acesta devenind principalul element decisiv.

Conform noilor reguli, în cazul egalității de punctaj vor avea prioritate cadrele didactice care au obținut punctajul cel mai mare la criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă. Dacă egalitatea persistă, se va lua în calcul punctajul obținut la subcriteriul de la litera a), apoi cel de la litera b), iar ulterior cel de la litera d).

Ministerul precizează că, în situația în care doi sau mai mulți profesori obțin același punctaj total, avantajul va reveni cadrului didactic care a acumulat cel mai mare punctaj la activitățile esențiale pentru procesul instructiv-educativ și pentru performanțele elevilor.

Proiectul introduce criterii distincte și pentru profesorii din palatele și cluburile copiilor, precum și pentru cei din cluburile sportive școlare. Și în aceste cazuri, prioritatea va fi acordată în funcție de punctajul obținut la criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă.

Departajarea se va face mai întâi după punctajul general la acest criteriu, apoi după subcriteriul de la litera a), urmat de cel de la litera b), iar în final după subcriteriul de la litera c). Aceasta reprezintă principala diferență față de grila aplicată profesorilor din învățământul preuniversitar de stat.

„În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică următorul proiect: Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2026”, transmite Ministerul Educației și Cercetării.

Noi reguli de departajare sunt introduse și pentru personalul didactic de conducere, îndrumare și control. În cazul egalității de punctaj, prioritate vor avea cadrele didactice care au obținut cel mai mare punctaj la criteriul privind performanțele deosebite în inovarea didactică sau managementul educațional.

Dacă egalitatea se menține, următorul criteriu de departajare va fi contribuția la dezvoltarea instituțională, iar ulterior punctajul obținut la criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă.

Proiectul prevede și posibilitatea introducerii unor criterii suplimentare de departajare de către inspectoratele școlare. Acestea vor putea fi aplicate în situația în care egalitatea persistă și după utilizarea tuturor criteriilor stabilite prin metodologie.

„(16) În situația în care egalitatea persistă după aplicarea tuturor criteriilor de departajare, comisia paritară stabilește și alte criterii de departajare, care se validează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar și se comunică odată cu fișele de (auto)evaluare”, arată proiectul.

