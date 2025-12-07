Ciprian Ciucu a transmis că rezultatul îl responsabilizează și le-a mulțumit bucureștenilor pentru încrederea acordată, precum și tuturor celor care l-au sprijinit în campania electorală.

El a afirmat că principalul său mesaj este unul de unitate adresat partidelor din coaliția guvernamentală, în special formațiunilor de centru-dreapta, cu care va trebui să colaboreze în mandatul de la Primăria Capitalei.

Liberalul a precizat că urmează o perioadă cu numeroase proiecte de dus la capăt în Consiliul General, reiterând că își dorește să transforme Bucureștiul în proiectul său principal pe termen lung.

Potrivit acestuia, schimbările reale într-un oraș mare necesită stabilitate administrativă și primari care să aibă timpul necesar pentru a-și pune în aplicare viziunea.

„Acest vot mă responsabilizează. Le mulțumesc foarte mult bucureștenilor pentru încrederea lor și celor care m-au sprijinit în campanie. Vreau ca în primul rând să dau un mesaj de unitate pentru partidele din coaliția guvernamentală, în special pentru cele de centru-dreapta. O să avem mult de muncă împreună la Primăria București. O să avem multe proiecte de trecut și așa cum am spus în campanie vreau să fac din București proiectul vieții mele. Și asta nu pentru termen scurt, ci pentru termen lung, pentru că orașele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să stea pe termen lung și să-și poată pune în aplicare viziunea”, a declarat Ciucu.

În discursul susținut după prezentarea exit-pollurilor, Ciprian Ciucu a afirmat că ține să îi mulțumească în primul rând președintelui PNL, Ilie Bolojan, pentru încrederea acordată. El a spus că i-a promis acestuia la începutul campaniei că nu îl va dezamăgi și că va duce o campanie demnă, angajament pe care consideră că l-a respectat.

Totodată, Ciucu a mulțumit Partidului Național Liberal pentru susținerea primită și colegilor din partid care s-au implicat în campanie. El a amintit și sprijinul venit din partea unor formațiuni și lideri politici din afara PNL, menționând Partidul REPER, inclusiv pe ministrul Dragoș Pâslaru și pe Iulian Harmanu, președintele REPER București, care i-au fost alături încă de la începutul campaniei.

„Vreau ca să-i mulţumesc în primul rând domnului preşedinte Bolojan pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. I-am promis la începutul acestei campanii că nu o să-l fac de râs şi am dus o campanie demnă. De asemenea, vreau ca să le mulţumesc, evident şi Partidului Naţional Liberal pentru toată susţinerea şi pentru toţi colegii mei. Vreau să mulţumesc în ordinea în care şi-a exprimat sprijinul pentru mine această campanie Partidului Reper, inclusiv ministrului Dragoş Pâslaru, care este aici cu mine şi m-a susţinut la început, şi lui Iulian Harmanu, care este preşedintele Reper Bucureşti. Vreau ca să-i mulţumesc lui Ludovic Orban, preşedintele Forţa Dreptei, şi nu în ultimul rând lui Vlad Gheorghe, care a făcut un gest greu, dar un gest corect. Vreau să-i mulţumesc din suflet şi lui Vlad”, a spus acesta.

Ciprian Ciucu a explicat că și-a dorit foarte mult să devină primar general al Capitalei și a apreciat că experiența de primar de sector l-a ajutat să fie mai bine pregătit acum decât era în urmă cu cinci sau șase ani, când avea aceeași ambiție. El a spus că pentru el acest rezultat reprezintă deja împlinirea unui vis personal.

În același timp, Ciucu a recunoscut că un scor de aproximativ 30% nu oferă o legitimitate deplină și nici o autoritate confortabilă, motiv pentru care va trebui să muncească intens pentru a demonstra că merită funcția.

El a afirmat că își asumă angajamentul de a-i convinge și pe cei care nu l-au votat, prin modul în care va conduce administrația Capitalei, și că atacurile și criticile din campanie vor fi infirmate prin conduita sa ca primar general.

„Mi-am dorit foarte mult să fiu primarul Bucureştiului. Cred că este mai bine că am început ca primar de sector, pentru că acum mă simt mult mai bine pregătit decât eram în urmă cu 5 ani, 6 ani, când îmi doream să fiu primarul Bucureştiului, pentru mine visul vieţii mele deja se întâmplă, îl trăiesc. Şi vreau să le mulţumesc bucureştenilor foarte, foarte mult că au avut încredere în mine şi că m-au votat. Sunt convins că este vorba despre un vot în jur de 30%. Acest vot nu-ţi oferă suficientă legitimitate, nu-ţi oferă suficientă autoritate şi va trebui să muncesc foarte mult şi-mi iau acest angajament ca să le demonstrez şi celor care nu m-au votat că merit până la urmă să fiu primarul Bucureştiului şi că tot ce s-a spus în această campanie şi pe partea negativă va fi demontat ulterior de conduita mea ca primar general al Bucureştiului. Încă o dată vă mulţumesc foarte mult tuturor şi sunt efectiv nerăbdător în speranţa că o să câştig aceste alegeri, în speranţa că rezultatele acestui exit poll vor fi confirmate voi munci foarte mult pentru bucureşteni în următorii 2 ani şi jumătate, poate 6 ani, 7 ani sau 10 ani, aşa cum i-aş dori eu foarte mult. Vă mulţumesc mult tuturor”, a mai spus Ciucu în discursul după prezentarea exit-poll-urilor.

Potrivit exit-pollului realizat de Curs-Avangarde, Ciprian Ciucu a obținut 32,7% din opțiunile de vot. Pe locul al doilea se află candidatul PSD, Daniel Băluță, cu 26,3%, urmat de Anca Alexandrescu, candidată independentă, cu 20,2%.

Cătălin Drulă este creditat cu 12,8%, Ana-Maria Ciceală cu 6%, George Burcea cu 1%, iar alți candidați însumează aproximativ 1%.

Și datele prezentate de exit-poll-ul realizat de INSCOP îl indică pe Ciprian Ciucu drept favorit, cu 31,7% din voturi. Daniel Băluță se află din nou pe poziția a doua, cu 26,1%.

Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR și PNȚCD, este cotată cu 21,1%, în timp ce Cătălin Drulă ar fi obținut 12,8%. Ana Ciceală, candidată din partea SENS, este creditată cu 7% din opțiunile alegătorilor.