Cardurile educaționale de 500 de lei ar putea fi încărcate în câteva zile, după ce Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că fondurile ar urma să fie deblocate la finalul lunii noiembrie. Ministrul de resort, Dragoș Pîslaru, a transmis că sumele ar putea fi accesibile de vineri, 28 noiembrie, urmând ca plata efectivă să fie realizată în scurt timp.

Anunțul vine după săptămâni de întârzieri și după numeroase sesizări din partea părinților, care reclamă că tichetele nu au fost încă alimentate, deși programul trebuia să fie operațional încă din toamnă.

Cardurile educaționale, finanțate integral prin fonduri europene în baza OUG nr. 83/2023, sunt destinate copiilor din medii defavorizate și permit achiziționarea de rechizite și articole de vestimentație necesare frecventării școlii sau grădiniței.

Într-o scurtă declarație acordată pentru Edupedu.ro, ministrul Dragoș Pîslaru a afirmat că sumele ar putea fi deblocate de Comisia Europeană în data de 28 noiembrie, iar plata efectivă – respectiv încărcarea cardurilor – ar urma să fie realizată la câteva zile distanță. El a explicat că întârzierea a fost determinată de o problemă informatică.

„Vineri, 28 noiembrie ar putea să fie deblocate sumele (de la Comisia Europeană – n.red.), iar în câteva zile s-ar putea face plata, adică încărcarea cardurilor. A fost o problemă la baza de date”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Situația a generat frustrare în rândul părinților, iar sursa citată a fost sesizată în ultima săptămână de sute de familii care au constatat că tichetele nu au fost alimentate, deși copiii lor sunt eligibili. Conform estimărilor inițiale ale ministrului Pîslaru, cardurile ar fi trebuit încărcate în perioada septembrie–octombrie 2025.

Ministrul Educației, Daniel David, declarase anterior că alimentarea cardurilor va fi realizată în luna noiembrie, fără a preciza data exactă.

El a explicat că procesul va avea loc în două etape: pentru elevii care dețin deja carduri, încărcarea se face în cursul lunii noiembrie 2025, iar pentru cei care primesc carduri noi, alimentarea va avea loc în decembrie 2025, după emiterea suporturilor electronice.

Tichetele educaționale, în valoare de 500 de lei, sunt acordate preșcolarilor și elevilor dezavantajați din învățământul de stat primar și gimnazial.

Ministrul Pîslaru anunțase încă din 11 septembrie că, potrivit datelor actualizate în aplicația STS EduVouchers, 674.975 de elevi se încadrează în categoria beneficiarilor pentru anul școlar 2025–2026. În consecință, ministerul a suplimentat bugetul, astfel încât 666.373 de elevi vor primi sprijin financiar, valoarea totală a alocărilor fiind de 333.186.500 lei.

Regulile de utilizare a cardurilor sunt stricte și sunt prevăzute în OUG nr. 83/2023. Tichetele pot fi folosite exclusiv pentru achiziționarea de rechizite și articole de vestimentație necesare participării la cursuri. Nu sunt permise retragerile de numerar, preschimbarea în bani sau utilizarea sumelor în alte scopuri. Cardurile pot fi folosite doar pe teritoriul României și doar în unitățile comerciale afiliate. De asemenea, comercianții nu pot restitui cash sub formă de rest.

Tichetul social pe suport electronic are o valabilitate de un an de la emitere, însă sprijinul de 500 de lei se acordă o singură dată pe an școlar, într-o tranșă unică. În funcție de veniturile familiei, beneficiarii care se încadrează în criteriile programului vor primi sumele aferente pe cardurile emise pentru anul în curs.