Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat joi, 30 aprilie 2026, că vrea să îi liniștească pe români și le-a transmis că există bani pentru plata salariilor și pensiilor. El a explicat că nu există niciun risc ca acestea să nu fie plătite și că guvernul continuă să lucreze pentru a menține stabilitatea. El a afirmat că oamenii nu ar trebui să își facă griji și pot sta liniștiți, deoarece statul își continuă activitatea, chiar dacă există tensiuni politice.

În legătură cu indexarea pensiilor, Pîslaru a spus că acest lucru depinde de câți bani are statul la dispoziție. Totodată, Pîslaru a avertizat că o moțiune de cenzură ar putea bloca activitatea guvernului și ar avea efecte economice serioase, inclusiv asupra banilor veniți din Uniunea Europeană. Oficialul român a explicat că, dacă în viitor vor apărea probleme cu indexarea pensiilor sau cu bugetul, acestea ar fi cauzate direct de cei care au inițiat moțiunea de cenzură.

„Ca ministru al muncii interimar şi în numele guvernului vă pot spune foarte clar, fără dubii, că există resurse pentru plata salariilor, pentru plata pensiilor, nu există niciun fel de risc ca acestea să fie plătite şi asigur românii că acest guvern lucrează în continuare pentru a putea să asigure această stabilitate. Lumea nu trebuie să-şi facă griji şi poate într-adevăr să stea liniştită că statul continuă să lucreze, în ciuda atacurilor pe care le avem dintr-o zona politicii româneşti. Ca să fiu foarte clar, ceea ce riscă să se întâmple prin această moţiune de cenzură este pur şi simplu să blocheze activitatea guvernamentală. Lucrurile acestea vor avea consecinţe economice fundamentale şi vor putea afecta nişte fluxuri de bani importante, mai ales cele nereambursabile, dinspre zona Uniunii Europene. Odată ce lucrurile acestea s-ar întâmpla, există o corelaţie directă între demersul pe care îl au, în acest moment, cei care susţin moţiunea şi modul în care va fi afectat bugetul. Dacă s-ar ajunge în vreun moment să existe probleme cu privire la indexarea pensiilor sau cu privire la modul în care finanţele publice vor arăta, vor fi direct generate de cei care au declanşat moţiunea de cenzură", a declarat Pîslaru.

În luna mai 2026, plata pensiilor va suferi mici decalaje cauzate de faptul că ziua de 1 mai este nelucrătoare și este urmată de un weekend. Pentru pensionarii care primesc banii prin intermediul Poștei Române, distribuirea sumelor la domiciliu va începe oficial de luni, 4 mai.

Totuși, livrările efective sunt estimate să demareze din data de 5 mai, procesul desfășurându-se eșalonat pe parcursul primei jumătăți a lunii, în funcție de organizarea fiecărui oficiu poștal și de traseele factorilor poștali.

Pensionarii care au ales plata prin transfer bancar vor primi drepturile bănești în conturile de card în ziua de marți, 12 mai 2026. În funcție de procesarea fiecărei bănci, există posibilitatea ca sumele să fie vizibile în cont încă din seara zilei de 11 mai.

Această modalitate de plată rămâne cea mai stabilă în raport cu zilele libere de la începutul lunii, asigurând virarea integrală a fondurilor către cele aproximativ 2,5 milioane de persoane aflate în această evidență.

Odată cu pensia aferentă lunii mai, beneficiarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor încasa și prima tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Persoanele cu o pensie de maximum 1.500 de lei vor primi un supliment de 500 de lei, cele cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor beneficia de 400 de lei, iar cei care au pensii între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei.

Aceste ajutoare sunt plătite automat, în aceeași zi cu pensia, indiferent dacă plata se face prin mandat poștal sau direct pe cardul bancar.

Calendarul plăților pentru beneficiile sociale din luna mai 2026 începe vineri, 8 mai, când Ministerul Muncii și ANPIS virează în conturi alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție și indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități. Fiind ultima zi lucrătoare a săptămânii, banii pot ajunge în conturi până la finalul zilei sau după weekend. Pentru cei care primesc sumele acasă, distribuirea prin poștă începe din 13 mai.

În această lună sunt majorate indemnizațiile pentru copiii cu dizabilități, plățile fiind aferente lunii aprilie. Sumele cresc la 548 de lei pentru gradul grav, 397 de lei pentru handicap accentuat și 199 de lei pentru handicap mediu. Stimulentul pentru copiii din familii defavorizate care merg la grădiniță a fost majorat la 265 de lei, pentru a încuraja participarea la educația timpurie.

Pentru persoanele adulte cu handicap, sumele rămân neschimbate și sunt plătite între 11 și 14 mai. Cei cu handicap grav primesc în total 728 de lei, cei cu handicap accentuat 496 de lei, iar cei cu handicap mediu 80 de lei.

Venitul minim de incluziune a fost și el ajustat, ajungând la o medie de aproximativ 340 de lei pe familie. Plățile sunt programate între 19 și 21 mai, iar sumele diferă în funcție de numărul de membri și de venituri, putând ajunge până la aproximativ 900 de lei pentru familiile monoparentale cu mulți copii.

Spre finalul lunii, în jurul datei de 15 mai, este plătit ajutorul de șomaj, calculat individual în funcție de vechimea în muncă și veniturile anterioare. În jurul datei de 20 mai, elevii primesc bursele școlare, care rămân la aceleași valori: 300 de lei pentru bursele de merit și sociale și 200 de lei pentru bursa tehnologică, oferind sprijin pentru continuarea studiilor.

