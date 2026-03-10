ANCOM a adoptat Strategia de reglementare poștală pentru perioada 2026–2029. Prin acest document, instituția vrea să creeze reguli clare și stabile pentru domeniul serviciilor poștale. Scopul este ca acest sector să se dezvolte și să fie mai competitiv, dar și să răspundă mai bine nevoilor oamenilor. Strategia ține cont de faptul că lumea se schimbă rapid, mai ales din cauza digitalizării și a creșterii cumpărăturilor online.

Instituția explică faptul că, pe măsură ce societatea devine tot mai digitală, scrisorile pe hârtie sunt folosite din ce în ce mai puțin și ajung să fie un serviciu de nișă. În schimb, livrarea comenzilor făcute pe internet devine tot mai importantă pentru oameni și ajută la dezvoltarea sectorului poștal.

Numărul coletelor livrate a crescut foarte mult și, pentru prima dată, în 2024 a depășit numărul scrisorilor trimise. În acel an au fost livrate aproximativ 335 de milioane de colete, în timp ce numărul trimiterilor de corespondență a fost de 267 de milioane. În același timp, companiile din domeniu au investit mai mult, iar veniturile totale din servicii poștale au continuat să crească, ajungând la aproape 6,5 miliarde de lei în 2024. Dacă această creștere continuă, există șanse ca, între 2029 și 2030, valoarea sectorului poștal din România să devină mai mare decât cea a sectorului comunicațiilor electronice.

ANCOM a informat că și la nivel european se pregătesc schimbări. Comisia Europeană a început un proces de reformă a regulilor pentru serviciile poștale. Scopul este modernizarea directivei pentru serviciile poștale și a regulamentului care se ocupă de livrarea coletelor între țări, astfel încât acestea să se potrivească mai bine cu realitățile economice și digitale de astăzi.

În acest context, strategia ANCOM încurajează adaptarea regulilor din România la noile tendințe din piață, astfel încât utilizatorii să beneficieze de servicii mai bune, iar sectorul poștal să se dezvolte în mod sustenabil.

Strategia de reglementare a serviciilor poștale pentru perioada 2026–2029 stabilește principalele direcții în care va acționa ANCOM în următorii ani. Prin această strategie, instituția vrea să adapteze regulile din domeniul poștal la schimbările din piață și la noile obiceiuri ale oamenilor.

ANCOM intenționează să promoveze modificări ale legilor din domeniul serviciilor poștale, astfel încât acestea să se potrivească mai bine situației din România, dar și schimbărilor care se pregătesc la nivel european. În același timp, autoritatea vrea să mențină o concurență corectă între companiile din domeniu. Pentru asta, va analiza evoluția pieței și va monitoriza activitatea firmelor, pentru a putea interveni cu soluțiile potrivite atunci când este nevoie.

Instituția va actualiza și regulile pentru furnizarea serviciului poștal universal până în anul 2029. Acest serviciu înseamnă că toți oamenii trebuie să aibă acces la servicii poștale de bază. Regulile vor fi adaptate la noile obiceiuri de consum și la modul în care se fac livrările în prezent, într-o societate tot mai digitalizată, astfel încât serviciile să rămână accesibile pentru toți utilizatorii.

Strategia mai prevede sprijinirea unor metode noi și inovatoare de livrare, mai ales în contextul creșterii numărului de colete. În același timp, ANCOM vrea să se ocupe și de problemele care pot apărea în acest sector, cum ar fi trimiterea de bunuri ilegale prin colete sau riscurile legate de securitatea cibernetică a rețelelor poștale.

Instituția intenționează să folosească instrumente prin care utilizatorii serviciilor poștale să fie mai implicați și să își poată exprima mai ușor opiniile. În plus, ANCOM va urmări și alte aspecte importante, cum ar fi impactul asupra mediului al serviciilor poștale din România.

Potrivit ANCOM, strategia pentru perioada 2026–2029 arată angajamentul instituției de a adapta regulile la schimbările din piață. Scopul este ca serviciile poștale să rămână ușor de folosit, sigure și utile pentru oameni, dar și să contribuie la dezvoltarea unui sector poștal modern și competitiv.