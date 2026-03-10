Noua ordonanță privind gazele stabilește modul în care se formează prețul final plătit de consumatorii casnici și menține mecanismul de plafonare pentru încă un an. Măsura va fi aplicată după expirarea actualei scheme de plafonare și compensare.

Conform actului normativ, prețul final facturat populației pentru consumul de gaze naturale va rămâne plafonat la cel mult 0,31 lei/kWh în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.

Prețul final stabilit de furnizori este determinat prin adăugarea mai multor componente obligatorii. Printre acestea se numără costul de achiziție al gazelor naturale, componenta de furnizare, tarifele reglementate pentru transport și distribuție stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), precum și taxele aplicabile, inclusiv TVA și accizele.

În plus, ordonanța introduce o limită pentru componenta de furnizare, stabilind că aceasta nu poate depăși 15 lei/MWh, măsură care are rolul de a limita eventualele costuri suplimentare introduse de furnizori în prețul final.

Actul normativ stabilește și un preț reglementat la care producătorii de gaze naturale sunt obligați să vândă cantitățile necesare furnizorilor și producătorilor de energie termică destinate încălzirii populației. Acest preț este stabilit la 110 lei/MWh, mai mic decât nivelul anterior de 120 lei/MWh.

Executivul a motivat adoptarea noii ordonanțe prin schimbările apărute în ultima perioadă pe piața energetică, care au influențat costurile de furnizare a gazelor naturale.

Potrivit Guvernului, prețurile finale publicate de principalii furnizori de gaze depășesc nivelul plafonat stabilit prin legislația actuală, situație care ar putea afecta accesibilitatea energiei pentru consumatorii casnici dacă nu ar fi adoptate măsuri suplimentare.

Executivul a invocat mai mulți factori care au influențat evoluția pieței. Printre aceștia se numără tensiunile geopolitice din regiune, creșterea prețurilor pe piețele internaționale de gaze naturale și temperaturile mai scăzute înregistrate în sezonul rece 2025–2026.

Aceste condiții au determinat o creștere a consumului de gaze, atât pentru încălzirea locuințelor, cât și pentru producerea energiei electrice, ceea ce a pus presiune suplimentară asupra pieței energetice.

Ordonanța introduce și reguli privind constituirea rezervelor de gaze naturale pentru sezonul rece 2026–2027, măsură care are scopul de a asigura securitatea aprovizionării în lunile de iarnă.

Astfel, în perioada 1 aprilie – 31 octombrie 2026, furnizorii de gaze naturale și producătorii de energie termică sunt obligați să constituie stocuri minime în depozitele subterane de înmagazinare.

Nivelul minim al stocurilor trebuie să ajungă la cel puțin 90% din capacitatea totală de înmagazinare a depozitelor subterane la nivel național. Gazele depozitate sunt destinate în principal asigurării consumului populației în perioada de iarnă, între 1 noiembrie 2026 și 31 martie 2027.

Cantitățile exacte care trebuie depozitate vor fi stabilite pe baza estimărilor de consum transmise de producători, furnizori și operatorii de înmagazinare. Aceste date vor fi centralizate de operatorul sistemului național de transport, care va calcula necesarul total și îl va distribui între participanții la piață.

Noua ordonanță introduce și obligații de informare pentru furnizorii de gaze, care trebuie să transmită consumatorilor detalii despre schimbările aduse de actul normativ.

Informarea trebuie realizată odată cu prima factură emisă după intrarea în vigoare a ordonanței, astfel încât clienții să cunoască modul în care se aplică plafonarea și regulile de calcul ale prețului final.

Ministrul Energiei a explicat că notificările trimise anterior consumatorilor casnici, care conțineau oferte cu prețuri mai mari decât plafonul stabilit de 0,31 lei/kWh, nu mai sunt valabile.

„Știu că au fost trimise notificări către consumatorii casnici, iar furnizorii au fost obligați să trimită oferte care depășeau prețul de 0,31 lei pe kWh. Toți românii, inclusiv eu, am primit astfel de notificări acasă, conform legislației în vigoare. Acele notificări nu mai sunt valabile în contextul în care a fost adoptată această ordonanță de urgență a Guvernului României”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, joi, după ședința de Guvern.

Actul normativ prevede și sancțiuni pentru companiile din sectorul energetic care nu respectă regulile privind furnizarea și comercializarea gazelor.

Furnizorii sau producătorii de gaze naturale care nu respectă obligațiile stabilite prin ordonanță pot primi amenzi cuprinse între 1% și 5% din cifra de afaceri anuală realizată în anul financiar precedent.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor sunt realizate de instituții diferite, în funcție de categoria de client și de rolul operatorului în lanțul energetic.

În cazul clienților non-casnici și al operatorilor din sectorul energetic, sancțiunile sunt aplicate de reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Pentru situațiile care implică consumatori casnici, competența de control și sancționare revine Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.