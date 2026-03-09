Actul normativ reglementează modul de formare a prețului la gaze naturale pentru consumatorii casnici, astfel încât acesta să nu depășească nivelul plafonat actual, și intră în vigoare de la 1 aprilie, după expirarea schemei actuale de plafonare și compensare a gazelor naturale.

Motivul principal al reglementării este faptul că prețurile finale la gaze naturale publicate de principalii furnizori pentru clienții casnici depășesc nivelul plafonat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2025 până la 31 martie 2026. Această situație generează riscuri privind menținerea accesibilității energiei pentru populație.

Pentru a menține prețul în zona de 0,31 lei/kWh, nivelul plafonat pentru consumatorii casnici, prin OUG nr. 12/2026 se stabilește un preț de 110 lei/MWh pentru producători, comparativ cu 120 lei/MWh, cât este prețul reglementat în prezent.

Conform schemei aflate în vigoare până la 31 martie, populația beneficiază de un plafon de 0,31 lei/kWh. În același timp, firmele cu un consum de până la 50.000 MWh pe an beneficiază de un plafon de 0,37 lei/kWh. Centralele de termoficare beneficiază de un preț reglementat de 120 lei/MWh atunci când achiziționează gaz de la producătorii interni și de 370 lei/MWh atunci când cumpără de la furnizori.

Prin noua ordonanță de urgență, componenta de furnizare a gazelor naturale este stabilită la maximum 15 lei/MWh. În preț sunt incluse și tarifele de distribuție și transport stabilite legal de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, cu excepția celor incluse în componenta de achiziție, precum și tarifele pentru accesul terților la conductele de alimentare din amonte stabilite de operatorul conductei și tarifele pentru prestarea serviciului de distribuție dintr-un sistem de distribuție închis stabilite de operatorul economic care desfășoară această activitate. În preț sunt incluse, de asemenea, TVA-ul și accizele.

Furnizorii de gaze naturale au obligația să informeze clienții vizați de noua ordonanță odată cu prima factură transmisă după intrarea în vigoare a actului normativ, pentru a comunica modificările care decurg din aplicarea prevederilor acesteia.

La finalul ședinței de Guvern de joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le-a transmis românilor să ignore notificările primite recent de la furnizorii de gaze care conțin oferte de preț mai mari. Acesta a explicat că furnizorii au fost obligați anterior să trimită astfel de notificări către consumatorii casnici, cu oferte care depășeau prețul de 0,31 lei/kWh, însă acestea nu mai sunt valabile după adoptarea noii ordonanțe de urgență a Guvernului.

„Știu că au fost trimise notificări către consumatorii casnici, iar furnizorii au fost obligați să trimită oferte care depășeau prețul de 0,31 lei (n.red. prețul pe kWh). Toți românii, inclusiv eu, am primit astfel de notificări acasă, conform legislației în vigoare. Acele notificări nu mai sunt valabile în contextul în care a fost adoptată această ordonanță de urgență a Guvernului României”, a spus ministrul.

Potrivit OUG 12/2026, nerespectarea obligațiilor de către furnizorii și producătorii de gaze naturale constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1% și 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancționării.

Contravențiile săvârșite de furnizorii de gaze naturale în raport cu clienții noncasnici sunt constatate și sancționate de reprezentanții împuterniciți ai Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. În cazul contravențiilor săvârșite de furnizorii sau operatorii de distribuție de gaze naturale în raport cu clienții casnici, constatarea și aplicarea sancțiunilor sunt realizate de persoanele împuternicite din cadrul ANPC.

De asemenea, contravențiile săvârșite de operatorul de transport și sistem de gaze naturale prevăzute în această ordonanță sunt constatate și sancționate tot de reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.