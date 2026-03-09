Autoritățile de la Zagreb au decis plafonarea temporară a prețurilor la carburanți pentru a limita impactul scumpirilor pe piața internă. Noua reglementare intră în vigoare marți și va fi aplicată până la data de 23 martie.

Potrivit deciziei guvernului croat, prețul benzinei obișnuite va crește cu 0,04 euro și va ajunge la 1,50 euro pe litru, în timp ce prețul motorinei va crește cu 0,07 euro, până la 1,55 euro pe litru.

Prim-ministrul Croației, Andrej Plenkovic, a explicat că măsura are scopul de a menține stabilitatea pieței energetice și accesibilitatea carburanților pentru populație și mediul de afaceri.

Acesta a precizat că preţul benzinei Eurosuper va fi plafonat la 1,50 euro pe litru, iar cel al motorinei Eurosuper la 1,55 euro pe litru. Fără intervenția guvernului, prețurile ar fi urcat până la 1,55 euro pentru benzină și 1,72 euro pentru motorină.

Măsurile adoptate de Croația vin pe fondul creșterii accelerate a cotațiilor petrolului pe piețele internaționale. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și temerile privind perturbarea transporturilor prin Strâmtoarea Hormuz au determinat o creștere rapidă a prețurilor.

Aproximativ 20% din transporturile globale de petrol trec prin această rută strategică, iar eventualele blocaje pot genera efecte majore asupra pieței energetice mondiale.

Luni dimineață, cotațiile petrolului au depășit pragul de 110 dolari pe baril, în timp ce piețele bursiere au înregistrat scăderi puternice, pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte.

Economia croată s-a confruntat în ultimii ani cu presiuni inflaționiste persistente, după ce în 2022 inflația a atins niveluri ridicate în contextul crizei energetice generate de războiul Rusia–Ucraina.

Pentru a limita creșterea costului vieții, autoritățile de la Zagreb au aplicat în repetate rânduri plafoane de preț și ajustări fiscale. Prețurile carburanților au fost reglementate timp de aproape trei ani, înainte ca măsurile să fie suspendate temporar în iulie 2025.

În paralel, Guvernul Serbiei a decis luni interzicerea exporturilor de petrol și produse derivate până pe 19 martie, moment în care situația va fi reevaluată.

Măsura se aplică exporturilor de motorină, benzină și petrol brut, indiferent de modalitatea de transport.

Executivul de la Belgrad a explicat că decizia are scopul de a proteja piața internă de eventuale penurii și de creșterea prețurilor cauzate de perturbările de pe piața mondială a petrolului.

Potrivit ministrei Mineritului și Energiei, Dubravka Djedovic Handanovic, măsura vine în contextul incertitudinilor generate de războiul din Iran și de evoluția pieței energetice globale.

Serbia a importat în 2025 aproximativ 80% din petrolul consumat, pe care îl procesează în rafinăria din Pancevo, iar o parte dintre produsele petroliere sunt exportate către statele vecine, precum Bosnia-Herțegovina, Muntenegru și Macedonia de Nord.