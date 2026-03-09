În momentul de față, autoritățile discută trei scenarii principale care ar putea fi aplicate dacă evoluțiile de pe piața globală vor continua să influențeze prețul carburanților în același ritm. Discuțiile din coaliția de guvernare au loc într-un moment în care prețurile la pompă au început deja să crească în România. În prezent, motorina standard costă aproximativ 8,60 lei pe litru, în timp ce benzina a depășit 8,20 lei pe litru.

Creșterile au fost vizibile încă din ultima săptămână. Benzina s-a scumpit cu 24 de bani, iar motorina cu 33 de bani, pe fondul majorării cotațiilor petrolului pe piețele internaționale. În același interval, prețul barilului a urcat de la aproximativ 72 de dolari la peste 80 de dolari.

Între timp, cotațiile petrolului au continuat să crească, depășind pragul de 90 de dolari pe baril, fără ca aceste evoluții să fie reflectate imediat în prețurile de la pompă. În dimineața zilei de luni, 9 martie, petrolul a ajuns temporar la aproape 120 de dolari pe baril, după care a coborât la aproximativ 105–110 dolari, nivel la care se tranzacționează în prezent. Dacă această tendință se menține, este posibil să apară un nou val de scumpiri la carburanți în perioada următoare.

În acest context, Guvernul analizează mai multe variante de intervenție pentru a limita impactul asupra consumatorilor și economiei. Primul scenariu vizează reducerea temporară a accizei la benzină și motorină. O astfel de măsură ar putea diminua prețul final plătit de șoferi la pompă, deoarece o parte semnificativă din costul carburanților este formată din taxe. Totuși, o reducere a accizelor ar însemna și venituri mai mici pentru bugetul de stat, în condițiile în care aceste taxe reprezintă o sursă importantă de încasări pentru stat, conform Digi24.

Un al doilea scenariu analizat de autorități presupune acordarea unui sprijin financiar pentru anumite categorii profesionale considerate cele mai afectate de creșterea costurilor cu combustibilul. Printre acestea se numără transportatorii și agricultorii, sectoare în care combustibilul reprezintă o cheltuială esențială. O măsură similară a fost aplicată și în 2022, după izbucnirea Războiul din Ucraina, atunci când prețurile carburanților au depășit pragul de 9 lei pe litru.

Cel de-al treilea scenariu luat în calcul de Guvern se referă la diversificarea surselor de aprovizionare cu petrol. Autoritățile analizează această variantă pentru a reduce dependența de importurile din Orientul Mijlociu. Decizia este discutată în contextul tensiunilor din regiune, care ar putea afecta transportul petrolului la nivel global, în special în zona Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de tranzit pentru petrolul mondial.

Executivul încearcă astfel să evite un scenariu în care prețurile la carburanți ar ajunge la două cifre. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că autoritățile analizează mai multe variante de intervenție, iar eventualele măsuri ar urma să fie aplicate doar temporar, până când situația de pe piețele internaționale se stabilizează.

„Este extrem de important pentru noi să nu ajungem la două cifre când vorbim despre prețul combustibilului. Analizăm mai multe scenarii și suntem pregătiți să intervenim punctual pentru a reduce acest efect negativ”, a explicat Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, menținerea prețului combustibililor sub pragul de 10 lei pe litru este o prioritate pentru autorități, iar Guvernul este pregătit să intervină punctual pentru a reduce impactul scumpirilor. O decizie finală privind măsurile care vor fi adoptate ar putea fi luată la finalul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare, în funcție de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și de dinamica prețului petrolului pe piețele internaționale.