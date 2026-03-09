Efectele războiului din Iran au început să se simtă rapid și în România. La benzinării, prețul benzinei și al motorinei a crescut la cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Economistul-șef de la Concordia, Iulian Lolea, a explicat, în cadrul emisiunii TV „iBani”, cum ar putea evolua prețul carburantului.

Lolea a spus că, din punct de vedere energetic, România stă mai bine decât multe țări din Europa, în special cele din Europa Centrală și de Est. Totuși, prețurile se stabilesc pe piețele internaționale, iar România este la fel de afectată de schimbările acestora ca și alte țări. El a explicat că România produce destulă benzină, chiar și pentru export, dar consumul intern este mai mic decât la motorină. În schimb, pentru motorină, producția internă nu este suficientă.

Economistul a precizat că, dacă prețul petrolului rămâne ridicat, efectele se vor vedea și în inflație. El a explicat că o creștere de 0,7–1 leu pe litru la carburanți se va reflecta mai întâi în coșul de consum, unde carburantul are o pondere de 7–8%, iar apoi în prețurile tuturor produselor și serviciilor.

Lolea a spus că scenariul optimist ar fi ca războiul să se termine în 2–3 săptămâni, maximum o lună. Atunci, impactul asupra prețurilor ar fi mic, iar petrolul ar putea scădea sub 80, poate chiar spre 75 de dolari pe baril. El a menționat că va mai exista o „primă de risc”, pentru că situația nu se rezolvă peste noapte și pot exista temeri legate de ofertă și cerere, dar în câteva săptămâni am putea vedea scăderi la benzină și motorină.

În schimb, scenariul pesimist ar fi ca situația să escaladeze, iar prețul petrolului să ajungă la 100–110 dolari pe baril. Lolea a spus că aceasta ar fi o situație extremă, pentru că petrolul este foarte important pentru economiile mari ale lumii, care vor face eforturi să găsească soluții rapide, să asigure rute alternative și să crească producția.

„Din punct de vedere energetic, România stă mai bine decât alte țări din Europa, și în special din Europa Centrală și de Est, dar cu toate acestea, prețurile se stabilesc pe piețele internaționale și noi, precum alte state, suntem la fel de vulnerabili la modificări ale acestora. La benzină producem suficient încât să și exportăm intern, dar consumul este mult mai mic decât la motorină. Iar pe zona de motorină nu producem suficient. Dacă am avea o creștere de 0,7-1 leu pe litru, ea ulterior se transpune în inflație. Și aici trebuie să ținem cont de două lucruri. Prima oară vedem creșteri de prețuri la carburant, are o pondere destul de importantă, de 7-8% în coșul de consum, dar ulterior efecte de runda a doua se vor vedea în prețurile tuturor produselor și serviciilor. Scenariul optimist ar fi ca războiul și toată situația să se rezolve în 2-3 săptămâni, până într-o lună și atunci impactul va fi minimal. Prețul petrolului ar trebui să coboare sub 80, poate spre 75 de dolari pe baril. O să continue să rămână o primă de risc, pentru că situația nu se rezolvă peste noaptea, încă pot să existe temeri legate de oferta, legată de cerere, dar automat o să vedem în câteva săptămâni și în prețul benzinei, în prețul motorinei o scădere. Există și scenariul pesimist în care totul escaladează, prețul petrolului se duce poate la 100-110. E o situație extremă, pentru că pentru toate economiile mari ale lumii, prețul petrolul este foarte important și cu siguranță vor face cu toții un efort mare să rezolve cât mai repede sau să găsească rute alternative pentru transport și să crească producția”, a afirmat Lolea.

Astăzi, 9 martie 2026, cea mai ieftină benzină se găsește la VhExtraOil Eforie Nord, Constanța, la 8,07 lei/litru, iar motorina la aceeași stație costă 8,46 lei/litru.

În principalele orașe din țară, cele mai mici prețuri la carburanți sunt:

Oraș Benzina Motorina GPL București 8,16 8,57 3,84 Cluj Napoca 8,19 8,59 3,94 Timișoara 8,17 8,59 3,84 Iași 8,18 8,59 3,99 Constanța 8,19 8,58 3,97

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al benzinei a crescut cu 6%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă 23,5 lei mai mult. Motorina s-a scumpit cu 7,2%, iar un plin de 50 de litri costă 29 lei mai mult decât acum 30 de zile.

La nivelul Uniunii Europene, România se situează pe locul 18 în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și motorină. Dacă ne uităm la prețurile fără taxe, benzina din România este printre cele mai ieftine din UE, pe locul 14, iar motorina fără taxe se află pe locul 15, potrivit Peco Online.