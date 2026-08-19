Tesla pregătește debutul Cybercab. Cine ar putea urca primul în mașina fără volan

Tesla se pregătește să introducă public Cybercab, vehiculul autonom conceput fără volan și pedale, iar lansarea ar putea avea loc în Austin, Texas, chiar în această lună. Primele curse ar urma să fie destinate angajaților companiei, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

Compania le-ar fi comunicat angajaților că intenționează să înceapă introducerea Cybercab prin curse efectuate cu personalul Tesla pe drumurile publice din Austin. Etapa ar reprezenta un pas înainte față de testele desfășurate până acum și ar preceda integrarea vehiculelor în serviciul de robotaxi operat de companie în oraș.

După primele curse cu angajații, Cybercab ar urma să fie inclus, la câteva zile distanță, în serviciul de transport autonom al Tesla. Calendarul indicat de companie nu a fost confirmat oficial de Tesla, iar informațiile privind momentul exact al lansării provin din surse citate de The Information.

Cybercab a fost conceput special pentru conducere autonomă și ocupă un loc important în strategia Tesla privind dezvoltarea serviciilor de transport fără șofer.

În ultimele săptămâni, Tesla a intensificat pregătirile pentru introducerea vehiculului, prin teste și curse destinate angajaților. Acestea s-au desfășurat pe drumuri private, iar compania a organizat și sesiuni de instruire împreună cu serviciile locale de intervenție.

Activitățile de pregătire au avut loc înaintea trecerii la utilizarea Cybercab pe drumurile publice. Tesla a început în luna iunie testarea versiunii de serie a vehiculului pe drumurile publice, într-o etapă destinată verificării funcționării acestuia în condiții reale de trafic.

Cybercab este dezvoltat ca un vehicul autonom care nu dispune de volan sau pedale, ceea ce îl diferențiază de automobilele convenționale utilizate în prezent în serviciile de transport. Modelul este destinat funcționării în regim fără șofer, ca parte a planurilor Tesla pentru extinderea serviciilor de robotaxi.

Potrivit informațiilor citate, producția Cybercab ar urma să crească în a doua parte a acestui an. Majorarea producției este legată de planurile companiei pentru extinderea utilizării vehiculului în serviciile de transport autonom.

Tesla nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta informațiile referitoare la calendarul lansării Cybercab și la începerea curselor pentru angajați. Prima etapă a introducerii vehiculului ar urma să aibă loc în Austin, unde compania operează deja un serviciu de robotaxi.