Ce trebuie să facă prosumatorii pentru a primi până la 15.000 de lei. Detaliul care poate schimba punctajul

Un nou program de finanțare destinat persoanelor fizice care au deja calitatea de prosumator și intenționează să instaleze sisteme de stocare a energiei produse de panourile fotovoltaice urmează să fie lansat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Ghidul programului, aflat în consultare publică, prevede o finanțare de maximum 75% din valoarea proiectului, în limita a 15.000 de lei, TVA inclus. Documentul stabilește totodată condițiile tehnice și administrative pe care beneficiarii trebuie să le respecte de la înscriere și până la finalul perioadei de monitorizare.

Programul are ca obiectiv creșterea capacității de stocare a energiei regenerabile, astfel încât energia produsă de prosumatori să poată fi utilizată ulterior pentru consumul propriu, iar surplusul să poată fi livrat în rețeaua națională. Finanțarea este acordată din Fondul pentru Mediu, iar programul se aplică la nivel național.

Pentru un prosumator, accesarea finanțării presupune mai mult decât depunerea unei cereri. Solicitantul trebuie să pregătească documentele necesare, să se înscrie în aplicația AFM, să îndeplinească cerințele care determină punctajul, să aștepte aprobarea, să aleagă un instalator validat, să instaleze bateria și să actualizeze certificatul de racordare. Erorile apărute la înscriere pot afecta eligibilitatea sau pot duce la respingerea proiectului.

Potrivit ghidului, beneficiarul eligibil este persoana fizică ce are calitatea de prosumator. Simpla deținere a unor panouri fotovoltaice nu este suficientă. La momentul înscrierii, solicitantul trebuie să aibă calitatea de prosumator, iar documentele depuse trebuie să dovedească acest statut.

Solicitantul trebuie să îndeplinească și condițiile referitoare la activitățile economice sau profesionale desfășurate la locul de implementare. Astfel, acesta nu trebuie să aibă acolo sediul social sau fiscal al unei entități care desfășoară activități economice ori profesionale și nici să desfășoare asemenea activități la locul proiectului.

Există o excepție în situația în care solicitantul poate demonstra că energia electrică folosită pentru activitatea economică sau profesională este contorizată separat de consumul aferent locuinței. O altă condiție prevăzută de ghid este ca solicitantul să nu aibă obligații restante la bugetul de stat și la bugetele locale relevante.

Nu poate primi finanțare solicitantul care are deja instalat un sistem de stocare a energiei electrice la locul declarat pentru implementarea proiectului. Proiectul poate fi, de asemenea, respins dacă solicitantul nu respectă criteriile declarate la înscriere și care au stat la baza stabilirii punctajului.

Finanțarea AFM poate acoperi cel mult 75% din valoarea totală a proiectului, fără a depăși însă plafonul de 15.000 de lei, TVA inclus. Suma care rămâne între valoarea totală a proiectului și finanțarea acordată de AFM reprezintă contribuția proprie a beneficiarului. Conform ghidului, aceasta trebuie să fie de cel puțin 25% din valoarea proiectului.

Este prevăzut și un standard de cost maxim eligibil, de 1.250 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare instalată, TVA inclus.

Finanțarea aprobată nu poate fi majorată ulterior. În situația în care valoarea proiectului depășește suma eligibilă și finanțarea aprobată, diferența trebuie suportată de beneficiar din fonduri proprii.

Programul nu acoperă doar achiziția bateriei. Sunt eligibile cumpărarea sistemului de stocare, montajul și punerea în funcțiune, precum și TVA aferentă cheltuielilor eligibile. Sistemul de stocare trebuie să aibă o capacitate minimă de 12 kWh.

Pentru prosumatorii care nu au deja un invertor hibrid, ghidul permite instalarea acestuia ulterior, însă cel târziu până la punerea în funcțiune a sistemului de stocare.

Cheltuielile pentru această componentă sunt eligibile numai dacă sunt realizate după aprobarea finanțării de către AFM. Prin urmare, cheltuielile efectuate înainte de aprobarea proiectului nu pot fi finanțate retroactiv.

Sistemul de stocare trebuie să fie nou, să aibă o capacitate de minimum 12 kWh și să fie compatibil din punct de vedere tehnic cu instalația fotovoltaică existentă.

Ghidul permite utilizarea unor tehnologii precum Li-Ion, LiFePO4 și Na-Ion, precum și a altor tehnologii echivalente care nu conțin plumb. Sistemele bazate pe acumulatori cu plumb-acid nu sunt eligibile.

Bateria trebuie să beneficieze de o garanție de minimum cinci ani și să asigure cel puțin 3.000 de cicluri. Componentele sistemului trebuie să fie certificate de un organism acreditat.

Integrarea bateriei cu instalația fotovoltaică presupune existența unui invertor hibrid compatibil cu sistemul de stocare. În cazul unei instalații existente care nu dispune de un astfel de invertor, ghidul permite montarea acestuia până la punerea în funcțiune a sistemului de stocare. Prosumatorii trebuie, astfel, să verifice compatibilitatea dintre panourile instalate, invertorul existent sau cel care urmează să fie montat și bateria aleasă.

Sistemul de stocare finanțat trebuie să deservească exclusiv locul de consum și de producere pentru care solicitantul are calitatea de prosumator. Ghidul nu permite ca bateria să fie utilizată pentru alimentarea altor consumatori casnici sau a unor entități care desfășoară activități economice ori profesionale, cu excepția situației prevăzute pentru consumurile contorizate separat.

Înscrierea se face prin aplicația pusă la dispoziție de AFM. Un solicitant se poate înscrie o singură dată într-o sesiune și pentru un singur sistem de stocare. Procedura este considerată finalizată după încărcarea documentelor și generarea numărului de înregistrare.

Dosarul trebuie să cuprindă cererea de finanțare descărcată din aplicație și completată prin tehnoredactare, actul de identitate, certificatul de atestare fiscală pentru obligațiile către bugetul de stat, certificatul de atestare fiscală pentru taxele și impozitele locale aferente domiciliului și, dacă locul de implementare este diferit de domiciliu, certificatul de atestare fiscală pentru localitatea respectivă.

De asemenea, solicitantul trebuie să depună contractul de prosumator, certificatul de racordare și o factură de energie electrică emisă pe numele său, cu o vechime de cel mult trei luni la data depunerii.

Există și o cerință referitoare la formatul documentelor. Atunci când un document este emis electronic de autoritatea competentă, acesta trebuie încărcat în aplicație în forma electronică în care a fost emis. O simplă scanare sau o imagine a documentului electronic nu este acceptată ca înlocuitor.

Finanțarea nu se acordă exclusiv pe principiul „primul venit, primul servit”. Proiectele sunt ordonate în funcție de punctajul obținut.

La completarea cererii, solicitantul trebuie să declare procentul contribuției proprii, puterea instalată a sistemului fotovoltaic și capacitatea sistemului de stocare pentru care solicită finanțare. Aplicația calculează automat punctajul, care poate ajunge la maximum 100 de puncte.

Contribuția proprie poate aduce cel mult 40 de puncte. Punctajul crește în funcție de valoarea contribuției proprii raportată la valoarea proiectului, până la limita de 40 de puncte.

Capacitatea sistemului de stocare reprezintă un alt criteriu care poate aduce maximum 40 de puncte, în funcție de capacitatea bateriei. Puterea instalată a sistemului fotovoltaic poate genera cel mult 20 de puncte, punctajul fiind egal cu puterea instalată exprimată în kW, până la limita de 20 de puncte.

Datele introduse de solicitant trebuie să fie susținute ulterior de documentele proiectului. Ghidul prevede că, dacă AFM constată în urma verificării că informațiile declarate nu sunt confirmate de documente sau că acestea au condus la obținerea unui punctaj mai mare decât cel justificat, proiectul este respins.

Într-o asemenea situație, punctajul nu este recalculat, iar ordinea de selecție nu este modificată pentru a permite menținerea proiectului la un punctaj inferior.

În cazul în care mai multe proiecte obțin același punctaj, departajarea se face după valoarea absolută a contribuției proprii, capacitatea sistemului de stocare, puterea instalată a sistemului fotovoltaic și, în final, data și ora înscrierii în aplicație. Proiectele sunt selectate în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita bugetului disponibil pentru sesiunea respectivă.

După închiderea sesiunii, AFM analizează dosarele în ordinea descrescătoare a punctajelor. Sunt verificate eligibilitatea solicitantului, eligibilitatea proiectului și valoarea cheltuielilor eligibile.

În cazul în care apar neclarități, AFM poate solicita clarificări o singură dată. Solicitantul trebuie să transmită răspunsul în aplicație în cel mult 10 zile. Lipsa unui document obligatoriu, existența unui document expirat, neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau netransmiterea clarificărilor în termenul stabilit pot conduce la respingerea proiectului.

Solicitantul respins are posibilitatea de a depune contestație în aplicație, în termen de 30 de zile de la publicarea listei solicitanților aprobați și respinși. Contestația trebuie să indice obiectul și motivele de fapt și de drept, iar decizia de soluționare poate fi atacată ulterior în contencios administrativ, potrivit prevederilor legale indicate în ghid.

Pentru beneficiarii aprobați urmează selectarea instalatorului. Aceștia au la dispoziție 90 de zile de la publicarea listei solicitanților aprobați pentru a alege, prin aplicație, un instalator validat. Dacă instalatorul nu este selectat în acest interval, beneficiarul este considerat renunțat la finanțare.

Există însă posibilitatea schimbării instalatorului în cazul în care acesta nu preia beneficiarul. Dacă instalatorul ales nu îl preia în termen de cinci zile de la selectare, beneficiarul poate opta pentru un alt instalator validat, cu respectarea termenului general de 90 de zile.

Ghidul permite și transferul către un alt instalator. În termen de 90 de zile de la selectarea inițială, beneficiarul se poate transfera de cel mult două ori către un alt instalator validat. După expirarea perioadei, transferul este posibil doar pentru motive care nu îi sunt imputabile beneficiarului și cu aprobarea AFM.

Instalarea sistemului presupune nu doar montarea fizică a bateriei, ci și realizarea, prin instalatorul validat, a formalităților necesare pentru obținerea avizelor și acordurilor prevăzute de legislație, precum și punerea în funcțiune a sistemului.

Un pas obligatoriu îl reprezintă actualizarea certificatului de racordare. Capacitatea de stocare trebuie înscrisă în document, iar certificatul trebuie reemis de operatorul de distribuție.

Termenul standard pentru implementare este de maximum 12 luni de la publicarea listei solicitanților aprobați. În acest interval, bateria trebuie instalată și pusă în funcțiune.

Ghidul prevede și o situație în care termenul poate fi extins la 18 luni. Acest lucru este posibil dacă beneficiarul a realizat investiția și poate demonstra instalatorului validat că a solicitat actualizarea certificatului de racordare în primele 12 luni.

Factura emisă de instalator trebuie să prezinte distinct valoarea totală a proiectului, contribuția proprie și finanțarea AFM. Documentul trebuie să includă și denumirea și caracteristicile sistemului de stocare, capacitatea bateriei, numărul și data certificatului de racordare.

Factura trebuie să menționeze suma suportată de AFM prin program și să conțină un cod QR cu informații referitoare la factură, beneficiar, locul de implementare, certificatul de racordare și capacitatea bateriei.

Factura fiscală trebuie emisă după aprobarea proiectului de către AFM. AFM nu efectuează plăți în avans și nu finanțează facturi care reprezintă avansuri acordate în baza contractelor dintre beneficiari și furnizori.

Decontarea cheltuielilor eligibile se realizează pe baza documentelor transmise de instalator. Printre documentele necesare se află factura fiscală și certificatul de racordare pentru fiecare beneficiar.

În situația în care cererea de decontare este completă și corect întocmită și există fonduri disponibile în bugetul Fondului pentru Mediu, plata către instalator se efectuează în maximum 60 de zile de la depunerea cererii.

După instalarea bateriei, beneficiarul are în continuare obligații față de program. Finalizarea montajului nu înseamnă încheierea tuturor cerințelor prevăzute de ghid. Urmează perioada de monitorizare, în care AFM verifică beneficiarul și investiția.

AFM monitorizează beneficiarul și investiția timp de un an de la data emiterii certificatului de racordare actualizat ca urmare a implementării proiectului.

În această perioadă, beneficiarul trebuie să păstreze și să utilizeze sistemul cu diligența unui bun proprietar și să îl mențină în funcțiune. Totodată, trebuie să permită verificările și controalele efectuate de reprezentanții AFM și de instituțiile abilitate, inclusiv vizitele la amplasament.

Beneficiarul trebuie să permită accesul persoanelor autorizate pentru colectarea datelor privind energia electrică stocată, utilizată sau descărcată și, după caz, energia produsă și livrată în rețeaua națională de distribuție. La solicitarea AFM, informațiile sau documentele relevante trebuie furnizate în maximum 15 zile de la primirea notificării.

Pe durata monitorizării, beneficiarul nu trebuie să afecteze investiția finanțată sau funcționarea acesteia prin modificarea sistemului de stocare. Sunt vizate și modificările aduse imobilului care pot afecta investiția. Documentele încărcate la înscriere trebuie păstrate până la încheierea perioadei de monitorizare.

Ghidul prevede reguli și pentru situația în care imobilul pe care este instalată bateria este vândut. Beneficiarul trebuie să informeze potențialii cumpărători despre situația proiectului și să depună diligențe pentru preluarea obligațiilor prevăzute de ghid.

Drepturile și obligațiile aferente programului se transmit, în condițiile stabilite prin ghid, succesorilor în drepturi sau terților care dobândesc imobilul.

În cazul în care noul proprietar refuză preluarea obligațiilor, ghidul prevede inclusiv posibilitatea recuperării finanțării deja acordate, potrivit condițiilor stabilite de program.

Finanțarea nerambursabilă nu este condiționată doar de aprobarea inițială a proiectului, ci și de respectarea obligațiilor pe întreaga perioadă prevăzută de ghid.

Beneficiarul trebuie să restituie sumele primite dacă, în urma verificărilor efectuate de autoritatea finanțatoare, de organele de control sau de alte autorități competente, se constată că banii au fost acordați, încasați ori utilizați necuvenit sau cu încălcarea prevederilor legale și a condițiilor stabilite prin ghid.