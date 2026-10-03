Apa rece se oprește în mai multe zone din București. Lista străzilor vizate între 6 și 9 octombrie

Locuitorii mai multor străzi din București vor rămâne temporar fără apă rece în perioada 6–9 octombrie. Apa Nova a programat o serie de întreruperi ale furnizării în sectoarele 2, 3 și 6, pentru realizarea unor lucrări de modernizare și intervenție. În funcție de zonă, opririle vor avea loc fie în timpul zilei, fie pe parcursul nopții.

Lucrările încep luni, 6 octombrie, când furnizarea apei reci va fi sistată pe strada Brățării, din Sectorul 3. Întreruperea este programată între orele 09:00 și 16:00, fiind cea mai lungă dintre opririle anunțate pentru această perioadă.

În celelalte zone incluse în program, intervențiile se vor desfășura noaptea, în intervalul 00:30–03:00.

În Sectorul 2 sunt programate trei intervenții, în trei zile diferite. Prima va avea loc pe 7 octombrie, pe Șoseaua Colentina, între orele 00:30 și 03:00.

Pe 8 octombrie, în același interval orar, alimentarea cu apă rece va fi întreruptă pe strada Gării Obor.

Ultima oprire anunțată în Sectorul 2 este programată pentru 9 octombrie și vizează Șoseaua Mihai Bravu. Și aici, furnizarea va fi întreruptă între orele 00:30 și 03:00.

Programul lucrărilor include și trei străzi din Sectorul 6. Pe 7 octombrie, apa rece va fi oprită pe strada Mihăilescu Vintilă, în intervalul 00:30–03:00.

O zi mai târziu, pe 8 octombrie, întreruperea va viza strada Zboina Neagră, tot între orele 00:30 și 03:00.

Pe 9 octombrie este programată intervenția de pe strada 9 Mai, unde alimentarea cu apă rece va fi sistată în același interval, 00:30–03:00.

Separat de întreruperile programate ale apei, lucrările desfășurate pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu vor aduce modificări importante pentru circulația din zonă. Artera urmează să devină temporar cu sens unic pentru a permite continuarea modernizării liniei de tramvai.

Pe bulevard trebuie montate șine pe o distanță de 1.430 de metri, inclusiv în zona în care mijloacele de transport public întorc la capătul liniei. Pe un tronson de aproximativ 600 de metri se lucrează în prezent și la înlocuirea unei conducte de alimentare cu apă amplasate de-a lungul liniei.

În paralel, se execută lucrări la terasament, iar fundațiile pentru noii stâlpi ai catenarei au fost deja realizate. Aceștia vor fi utilizați și pentru montarea corpurilor de iluminat stradal. Pentru pregătirea terenului este necesară și o săpătură suplimentară de 20 de centimetri, astfel încât să poată fi instalat balastul stabilizat.

Pentru ca șantierul să poată avansa, reprezentanții companiei Tancrad au solicitat reorganizarea circulației. Potrivit informațiilor citate de Club Feroviar, Bulevardul Dimitrie Pompeiu va deveni temporar cu sens unic.

Circulația va fi permisă dinspre gara Herăstrău către intersecția cu Șoseaua Petricani. Nu a fost anunțată încă data exactă de la care va fi aplicată măsura, aceasta urmând să intre în vigoare în funcție de dispozițiile Brigăzii Rutiere și ale celorlalte autorități competente.

Odată cu introducerea sensului unic, va fi necesară și reorganizarea traseelor autobuzelor care circulă în prezent pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu.