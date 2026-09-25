Termoenergetica începe lucrările în două sectoare din București. Sute de blocuri rămân fără apă caldă

Mii de bucureșteni vor rămâne temporar fără apă caldă, după ce Termoenergetica va începe lucrările de modernizare a rețelei de termoficare. Intervențiile se desfășoară în Sectoarele 4 și 5, începând de săptămâna viitoare.

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că, începând de luni, 28 septembrie, vor fi executate lucrări de modernizare a rețelei termice primare din Sectoarele 4 și 5 ale Capitalei. Lucrările sunt finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat.

În Sectorul 5, intervențiile se vor desfășura pe Strada Nuțu Ion, la intersecția cu Drumul Taberei. Zonele afectate sunt Strada Mihail Sebastian, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Strada Petre Ispirescu, Strada Dumbrava Nouă, Șoseaua Alexandriei și străzile adiacente.

Intervenția presupune reîntregirea conductelor modernizate și realizarea conexiunilor necesare pentru punerea în funcțiune a tronsonului reabilitat. Lucrările propriu-zise se vor desfășura în perioada 28-30 septembrie.

Ulterior, încărcarea rețelei și reluarea furnizării apei calde se vor realiza etapizat, urmând ca alimentarea să fie restabilită integral până la data de 3 octombrie. Pentru executarea lucrărilor este necesară sistarea temporară a furnizării apei calde către 48 de puncte termice, care alimentează 743 de blocuri.

În Sectorul 4, lucrările vizează conducta primară de termoficare delimitată de Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului, Strada Nițu Vasile, Strada Emil Racoviță și Bulevardul Alexandru Obregia.

Intervenția presupune montarea unor conducte noi, preizolate, și îmbinarea acestora cu rețeaua existentă, precum și montarea suporților și a elementelor de fixare ale conductei. Căminele de rețea vor fi echipate cu vane și compensatori, urmând să fie realizate și legăturile către punctele termice din zonă.

Pentru executarea lucrărilor este necesară sistarea temporară a furnizării apei calde către 72 de puncte termice și două module termice, care alimentează aproximativ 1.100 de blocuri. În acest caz, întreruperea este programată în perioada 28 septembrie-9 octombrie.

Pentru informații suplimentare, clienții Termoenergetica pot apela numărul 031.9442, unde sunt disponibile mesaje preînregistrate privind starea sistemului, sau numărul gratuit 0800.820.002. Informații actualizate sunt disponibile și prin aplicația Termoalert.

Compania Municipală Termoenergetica București mulțumește consumatorilor pentru înțelegere și își cere scuze pentru disconfortul temporar generat de aceste lucrări, necesare pentru modernizarea și creșterea siguranței în exploatare a rețelei de termoficare a Capitalei, se arată în comunicatul de presă al companiei.