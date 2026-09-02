Aproape 1.400 de blocuri din București au probleme cu apa caldă. PMB a anunțat când revine furnizarea la normal

Revizia de vară de la CET Sud afectează furnizarea apei calde pentru 1.395 de blocuri din București, anunță Primăria Capitalei. Cele mai mari probleme sunt în cartierul Titan, iar revenirea la parametri normali este estimată pentru 18 septembrie.

Primăria Capitalei precizează că situația este provocată de revizia de vară efectuată la CET Sud de ELCEN, companie aflată în subordinea Ministerului Energiei.

Potrivit municipalității, astfel de lucrări de mentenanță sunt realizate anual și reprezintă o procedură tehnică obligatorie pentru sistemul centralizat de termoficare.

„Revizia de vară a sistemului centralizat de termoficare se face de peste 60 de ani. Este o procedură tehnică obligatorie încă de la apariția rețelei moderne”, transmite Primăria Capitalei.

Oprirea CET Sud afectează în prezent 1.395 de blocuri, din cele aproape 10.000 existente în București.

Apa caldă este furnizată pe o rută alternativă, de la CET Progresul. Există presiune în sistem, însă aceasta este redusă.

Cele mai mari probleme sunt în cartierul Titan din Sectorul 3.

Primăria Capitalei estimează că furnizarea apei calde ar trebui să revină la parametri normali până la 18 septembrie.

O îmbunătățire a situației este așteptată însă și mai devreme în alte zone ale Capitalei. Începând cu 7 septembrie, ELCEN urmează să repornească CET Grivița.

Centrala va prelua o parte din necesarul Sectorului 1, ceea ce ar trebui să permită și îmbunătățirea parametrilor de furnizare pentru Sectoarele 5 și 6.

Municipalitatea explică faptul că reviziile sunt necesare pentru pregătirea sistemului de termoficare înainte de sezonul rece.

În această perioadă sunt realizate verificări și reparații ample la cazane, conducte și alte echipamente. Scopul este prevenirea avariilor majore și a pierderilor de căldură în timpul iernii, când sistemul trebuie să funcționeze la capacitate maximă.

Oprirea completă este necesară și din motive de siguranță. Echipamentele industriale de mari dimensiuni trebuie scoase din funcțiune pentru efectuarea unor lucrări care nu pot fi realizate în timpul exploatării normale.

„Echipamentele industriale mari au nevoie de opriri complete pentru curățare, suduri, înlocuirea pieselor uzate și teste de presiune, operațiuni care nu se pot face în timpul funcționării normale”, explică Primăria Capitalei.

Conform calendarului prezentat de municipalitate, CET Grivița ar urma să fie repornită pe 7 septembrie, iar termenul estimat pentru revenirea la parametri normali după revizia CET Sud este 18 septembrie.