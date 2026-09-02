Alertă alimentară în România. Brânză retrasă de urgență de la vânzare. ANSVSA: Nu consumați

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a unui lot de brânză Brie vândut în magazinele METRO Cash & Carry România. Măsura a fost luată după identificarea bacteriei Listeria monocytogenes. Consumatorii care au cumpărat produsul sunt avertizați să nu îl consume și să îl returneze în magazine.

Rețeaua METRO Cash & Carry România a inițiat retragerea de la vânzare și rechemarea unui lot de brânză Brie, după detectarea Listeria monocytogenes.

„ANSVSA vă informează că rețeaua de magazine METRO Cash & Carry Romania a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a unui lot de brânză Brie, ca urmare a identificării/detecției bacteriei Listeria monocytogenes”, a transmis autoritatea.

Produsul vizat este „1KG MC BRIE 60%”, comercializat sub brandul METRO Chef și produs/furnizat de SASU PATURAGES COMTOIS.

Codul EAN al produsului este 3439495901672, gramajul este de un kilogram, iar lotul vizat are data de expirare 23 septembrie 2026.

Consumatorii sunt avertizați să nu mănânce produsul

ANSVSA le recomandă persoanelor care au cumpărat brânza din lotul vizat să nu o consume.

„Dacă ați achiziționat produsul menționat mai sus, nu îl consumați! Puteți să îl returnați în magazinele METRO Cash & Carry Romania SRL până la data de 22.09.2026 inclusiv, urmând să primiți contravaloarea acestuia”, se arată în avertizarea publicată de ANSVSA.

Astfel, produsul poate fi returnat până pe 22 septembrie 2026 inclusiv.

Consumatorii care au cumpărat recent brânză Brie din magazinele METRO trebuie să verifice informațiile de pe ambalaj. Rechemarea vizează exclusiv produsul cu următoarele caracteristici:

Denumire: 1KG MC BRIE 60%, brand METRO Chef;

Producător/Furnizor: SASU PATURAGES COMTOIS;

Cod EAN: 3439495901672;

Lot/Data de expirare: 23.09.2026;

Gramaj: 1 kg.

ANSVSA precizează că lista spațiilor comerciale în care produsul a fost distribuit, precum și detaliile oficiale privind rechemarea, pot fi consultate pe site-ul instituției sau în rețeaua magazinelor METRO.

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot contacta compania la numărul de telefon 0374.115.555 sau la adresa de e-mail info.online@metro.ro.