ANSVSA, avertisment pentru clienții Lidl. Produs retras de la vânzare după depistarea unei bacterii

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o avertizare pentru consumatori după identificarea bacteriei Bacillus cereus într-un lot de budincă proteică vândut în magazinele Lidl. Produsul este retras de la comercializare și rechemat de la persoanele care l-au cumpărat, existând riscul apariției unor afecțiuni gastrointestinale. Clienții sunt sfătuiți să nu consume produsul și îl pot returna în magazine pentru recuperarea banilor, inclusiv fără bon fiscal.

O nouă rechemare de produs îi vizează pe consumatorii din România. ANSVSA a anunțat că rețeaua Lidl a început retragerea de la vânzare și rechemarea de la clienți a unui lot de budincă proteică.

Decizia a fost luată după identificarea prezenței bacteriei Bacillus cereus. Potrivit avertizării autorității sanitar-veterinare, aceasta poate provoca afecțiuni gastrointestinale.

Măsura presupune atât eliminarea produselor vizate de pe rafturile magazinelor, cât și recuperarea celor care au fost deja cumpărate de consumatori.

Avertizarea nu vizează toate produsele din această gamă, ci produsul identificat prin denumire și data durabilității minimale indicate de autorități.

Produsul rechemat este Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, în ambalaj de 200 de grame.

Producătorul/furnizorul menționat în informare este Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG.

Data durabilității minimale pentru produsul vizat este 14.09.2026. Consumatorii care au cumpărat budincă proteică Milbona sunt sfătuiți, prin urmare, să verifice această informație de pe ambalaj înainte de consum.

Motivul retragerii îl reprezintă identificarea Bacillus cereus, o bacterie care poate determina apariția unor probleme gastrointestinale.

ANSVSA le transmite persoanelor care au acasă produsul vizat de alertă să nu îl consume.

Rechemarea este importantă mai ales în condițiile în care o parte dintre produsele din lotul respectiv ar fi putut fi deja achiziționate înainte de declanșarea procedurii de retragere de la comercializare.

Din acest motiv, măsura nu se limitează la intervenția la nivelul magazinelor, ci se adresează direct și cumpărătorilor.

Recomandarea transmisă consumatorilor este clară: persoanele care identifică produsul menționat în avertizare nu trebuie să îl consume.

Acesta poate fi dus înapoi în magazinele Lidl. Potrivit informațiilor comunicate de ANSVSA, returnarea se poate face în toate magazinele rețelei.

Clienții vor primi înapoi contravaloarea produsului retras.

Un aspect important este că prezentarea bonului fiscal nu este necesară pentru rambursarea banilor. Astfel, inclusiv persoanele care nu mai dețin dovada achiziției pot returna produsul vizat de rechemare.

Pentru a evita confuziile cu alte sortimente sau loturi comercializate sub aceeași marcă, consumatorii trebuie să urmărească toate informațiile comunicate în cadrul alertei.

Este vorba despre:

Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată;

cantitate: 200 g;

producător/furnizor: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG;

data durabilității minimale: 14.09.2026.

Avertizarea transmisă de ANSVSA se referă la produsul cu aceste caracteristici, iar recomandarea este ca acesta să nu fie consumat.

Procedura de rechemare le permite clienților să ducă produsul înapoi la magazin, fără să fie necesar bonul primit în momentul cumpărării.

Măsura facilitează recuperarea de pe piață inclusiv a produselor care au ajuns deja în gospodăriile consumatorilor.

În paralel, produsele vizate sunt retrase de la comercializare, astfel încât acestea să nu mai fie disponibile pentru achiziție.

ANSVSA precizează că informațiile oficiale referitoare la rechemare și lista spațiilor comerciale Lidl în care produsul a fost distribuit pot fi consultate și în cadrul rețelei de magazine.

Consumatorii sunt îndemnați în primul rând să verifice dacă budinca aflată în posesia lor corespunde produsului menționat în alertă, inclusiv din perspectiva datei durabilității minimale.

Dacă informațiile coincid, produsul nu trebuie consumat și poate fi returnat în orice magazin Lidl, unde va fi rambursată suma achitată.

Pentru informații suplimentare privind această rechemare, consumatorii se pot adresa serviciului de asistență pentru clienți al retailerului.

Avertizarea ANSVSA rămâne una explicită pentru persoanele care au achiziționat produsul vizat: budinca proteică Milbona cu aromă de ciocolată, 200 g, cu data durabilității minimale 14 septembrie 2026, trebuie scoasă din consum și returnată, după identificarea prezenței bacteriei Bacillus cereus.