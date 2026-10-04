Germania pune pe masă peste 1,3 miliarde de euro pentru Ucraina. Anunțul făcut de Merz la Kiev
SURSA FOTO: Facebook, Friedrich Merz - Friedrich Merz
Germania pregătește un nou sprijin financiar și militar pentru Ucraina, într-un moment în care atacurile aeriene continuă să pună presiune asupra infrastructurii țării. Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat duminică, la Kiev, un pachet în valoare de peste 1,3 miliarde de euro, care include atât armament, cât și fonduri pentru sectorul energetic.
Vizita liderului german are loc pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei. În paralel, forțele ucrainene continuă să vizeze obiective din Rusia, inclusiv infrastructura petrolieră.
Un miliard de euro pentru sprijin militar
Cea mai mare parte a noului pachet anunțat de Berlin este destinată sectorului militar. Aproximativ un miliard de euro va merge către sprijinirea capacității de apărare a Ucrainei.
Pachetul cuprinde arme cu rază lungă de acțiune, drone de luptă și tehnologie prin satelit. Potrivit cancelarului german, obiectivul este ca Ucraina să poată lovi inclusiv amplasamentele de pe care Rusia își lansează atacurile.
Necesitatea consolidării apărării aeriene a fost unul dintre subiectele discutate de Friedrich Merz și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Alte 350 de milioane de euro pentru energie
O componentă separată a sprijinului german este destinată pregătirii Ucrainei pentru sezonul rece.
Berlinul va pune la dispoziție aproximativ 350 de milioane de euro pentru infrastructura energetică. Fondurile sunt destinate, printre altele, generatoarelor, substațiilor și lucrărilor necesare pentru repararea infrastructurii afectate de atacuri.
Sprijinirea sectorului energetic capătă o importanță suplimentară înaintea iernii, în condițiile atacurilor asupra infrastructurii ucrainene.
15 acorduri între Germania și Ucraina
Vizita lui Friedrich Merz la Kiev a adus și o serie de înțelegeri între cele două țări. Potrivit lui Volodimir Zelenski, au fost semnate 15 acorduri și documente cu o valoare totală de peste 8,5 miliarde de euro.
Acestea vizează în principal cooperarea în domeniul securității, producția și achizițiile de armament, comenzile pentru industria germană și proiectele comune desfășurate în Ucraina. Cele două părți au încheiat și un acord destinat extinderii cooperării pentru combaterea dronelor.
„Acestea sunt arme care vor fi de ajutor chiar acum”, a transmis Zelenski, referindu-se la noul sprijin anunțat de Germania.
Președintele ucrainean a subliniat și necesitatea întăririi apărării aeriene, pe care o consideră „esenţială” în actualul context.
Zelenski a prezentat totodată prezența cancelarului german la Kiev, într-o perioadă marcată de intensificarea atacurilor rusești, drept „un semnal important de sprijin pentru Ucraina şi o dovadă a curajului Germaniei şi al întregii Europe”.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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