Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a pus sub semnul întrebării continuarea sprijinului financiar și militar acordat de statele europene Ucrainei, în contextul războiului cu Rusia. Liderul de la Casa Albă i-a contactat în mod neașteptat pe aliații europeni ai Kievului, în timpul unei reuniuni desfășurate joi, și i-a întrebat de ce continuă să cheltuiască miliarde pentru sprijinirea militară a Ucrainei.

Potrivit publicației Politico, care citează informațiile furnizate de patru oficiali europeni familiarizați cu discuția, intervenția telefonică a lui Donald Trump a avut loc la doar câteva ore după întâlnirile pe care președintele american le-a avut cu liderul rus Vladimir Putin și cu președintele Chinei, Xi Jinping, în Shenzhen, China.

Trump a participat la discuția cu reprezentanții europeni de la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, sunând în timpul deplasării sale. Acesta a susținut că Vladimir Putin este serios în privința viitoarelor negocieri pentru încheierea unui acord de pace în Ucraina.

Trei dintre oficialii europeni consultați de Politico, care au primit garanția anonimatului, au declarat că Donald Trump și-a exprimat un scepticism puternic față de posibilitatea ca Ucraina să primească în continuare ajutor din partea Coaliției Voinței (Coalition of the Willing).

Această alianță reunește 34 de țări, alături de Ucraina, care și-au asumat angajamentul de a consolida sprijinul acordat Kievului în fața agresiunii rusești.

În timpul convorbirii, președintele american i-a întrebat pe aliații europeni de ce continuă să aloce miliarde de dolari pentru sprijinul militar al Ucrainei, în condițiile în care conflictul continuă să provoace pierderi de vieți omenești și cheltuieli financiare considerabile, notează Euronews.

Unul dintre oficialii europeni a relatat că Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de numărul mare de oameni care mor în război și față de sumele importante de bani care, în opinia sa, sunt risipite în acest conflict.

Războiul dintre Rusia și Ucraina se apropie de cinci ani, iar liderul american consideră că resursele financiare alocate continuării sprijinului militar trebuie privite în contextul perspectivelor unor negocieri de pace.

În cadrul discuției cu aliații europeni ai Kievului, Donald Trump a transmis că Vladimir Putin ar fi dispus să coopereze în vederea negocierilor de pace cu Ucraina.

Potrivit unuia dintre oficialii familiarizați cu intervenția președintelui american, Trump consideră că liderul de la Kremlin este serios în privința viitoarelor discuții diplomatice pentru încheierea conflictului.

Poziția exprimată de președintele SUA vine după întâlnirea sa cu Vladimir Putin și Xi Jinping, desfășurată în Shenzhen, China. La numai câteva ore după aceste discuții, Trump a intervenit telefonic în reuniunea aliaților europeni ai Ucrainei, unde a contestat continuarea cheltuielilor de miliarde pentru sprijinul militar acordat Kievului.

Informațiile privind convorbirea au fost relatate de Politico pe baza discuțiilor cu patru oficiali europeni care au fost informați despre intervenția liderului american. Trei dintre aceștia au vorbit sub protecția anonimatului, iar unul a confirmat inclusiv evaluarea lui Trump potrivit căreia Putin ar urma să coopereze la negocierile de pace.