Schimbări majore pentru creditele românilor. Document obligatoriu în maximum 5 zile

Românii care contractează credite la distanță ar putea beneficia de măsuri suplimentare de protecție împotriva folosirii frauduloase a datelor personale. Un proiect legislativ propune verificări obligatorii de identitate înainte de acordarea împrumutului, reguli mai stricte pentru transmiterea notificărilor și un document detaliat pe care clientul să îl primească după închiderea creditului.

Inițiativa aparține senatorilor Cynthia Păun și Remus Negoi, iar măsurile propuse au fost prezentate de USR.

Una dintre modificările importante vizează creditele încheiate la distanță. Creditorul ar urma să fie obligat să verifice identitatea persoanei înainte de semnarea contractului.

Măsura urmărește reducerea situațiilor în care datele unei persoane sunt utilizate de altcineva pentru contractarea unui împrumut. Potrivit inițiatorilor, responsabilitatea efectuării verificării trebuie să revină celui care acordă banii.

„Prea mult timp legea i-a apărat mai bine pe cei care dau credite decât pe cei care le iau. Oameni care nu au semnat nimic s-au trezit cu datorii la recuperatori, cu penalităţi pentru notificări pe care nu le-au primit niciodată şi fără vreo hârtie care să le spună că au terminat de plătit, iar un sistem în care asta se întâmplă ani la rând a devenit, pentru unii, model de afaceri. Propunerea noastră pune costul verificării pe creditor şi riscul fraudei acolo unde îi e locul, la cel care a dat banii fără să verifice cui”, a arătat senatorul Cynthia Păun.

Proiectul intervine și asupra modului în care creditorii comunică anumite informații clienților.

Notificările adresate consumatorilor ar urma să fie trimise printr-o modalitate care permite demonstrarea faptului că acestea au fost primite. Comunicarea va putea fi făcută personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau printr-un alt mijloc care oferă dovada recepționării.

Sunt vizate inclusiv regulile referitoare la notificarea cesiunii unei creanțe. Proiectul urmărește să stabilească mai clar și momentul din care noul creditor poate începe demersurile de recuperare a sumelor de la consumator.

O altă schimbare propusă privește momentul în care relația contractuală dintre client și creditor se încheie.

În cel mult cinci zile lucrătoare de la încetarea contractului, creditorul ar trebui să îi transmită consumatorului o situație standardizată a împrumutului.

Documentul va trebui să cuprindă valoarea inițială a creditului și suma totală achitată. Separat, clientul va putea vedea cât a plătit pentru principal, dobânzi și comisioane, precum și valoarea și data fiecărei plăți efectuate.

În situația finală vor apărea, de asemenea, soldul creditului și informațiile referitoare la eventualele raportări către sistemele de evidență a riscului de credit.

„Un consumator nu trebuie să afle după luni de zile care este situaţia finală a unui credit şi nu trebuie să poarte singur povara de a demonstra că nu a contractat un credit în numele său. Dacă datele unei persoane sunt folosite pentru a obţine un credit, creditorul trebuie să poată demonstra că a verificat identitatea celui care a contractat. Iar atunci când creditul se încheie, consumatorul trebuie să primească rapid şi clar situaţia finală a acestuia”, a declarat senatorul Remus Negoi.

Inițiatorii urmăresc și reducerea diferențelor existente între protecția acordată persoanelor care contractează credite de consum și cea aplicabilă celor care au credite imobiliare.

Prin noile prevederi sunt vizate, în principal, verificarea identității clientului, posibilitatea de a demonstra primirea notificărilor și clarificarea situației financiare după închiderea unui împrumut.

Proiectul propune astfel un set comun de reguli menite să limiteze fraudele realizate prin folosirea datelor altor persoane și să reducă disputele dintre consumatori, creditori și recuperatorii de creanțe.