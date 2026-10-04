Abilitățile care pot face diferența în CV. Recrutorii sunt atenți la ele

Piața muncii pune accent atât pe competențele tehnice, cât și pe abilitățile care țin de modul în care oamenii comunică, colaborează și se adaptează. Printre competențele urmărite de recrutori se numără rezolvarea problemelor, dorința de învățare, flexibilitatea și capacitatea de a gestiona schimbările.

Un CV poate include atât soft skills, cât și hard skills. Primele vizează comunicarea, colaborarea, organizarea, gândirea critică, negocierea, gestionarea timpului sau leadershipul. Cele tehnice includ, printre altele, Microsoft Excel, analiza datelor, programarea, SEO, Google Analytics, CRM, contabilitatea sau cunoașterea unei limbi străine.

Nu există însă o listă universală de abilități. Cele trecute în CV trebuie să fie relevante pentru postul vizat și să poată fi susținute prin experiență, proiecte, cursuri sau rezultate concrete.

Comunicare și adaptabilitate: Comunicarea presupune transmiterea clară a ideilor și ascultarea activă, în timp ce adaptabilitatea presupune flexibilitate și disponibilitatea de a învăța continuu. Pe o piață a muncii în schimbare, aceste competențe pot fi importante atunci când un angajat trebuie să reacționeze la situații neașteptate sau să își transfere experiența către un alt domeniu.

Reziliență: Capacitatea de a reveni după dificultăți și de a învăța din greșeli este asociată cu performanța profesională. Reziliența poate fi dezvoltată prin metode precum mindfulness și coaching bazat pe psihologia pozitivă.

„Într-o perioadă în care este multă incertitudine, facem planuri pe un an, dar trebuie să revenim la ele o dată la trei luni sau chiar în fiecare lună, e foarte important să avem oameni în echipă care să poată pune punct unui proiect atunci când nu mai merge și să pornească alt proiect, fără a lua această situație ca pe ceva personal. E important să avem alături de noi oameni care pot să-și reseteze mindset-ul sau sunt capabili de schimbări mai mari ca o reconversie profesională”, a explicatRaluca Dumitra, CMO eJobs.

Lucrul în echipă presupune comunicare, negociere, empatie și capacitatea de a construi relații profesionale. Inteligența emoțională poate contribui la înțelegerea propriilor emoții și a celor din jur și la gestionarea relațiilor de muncă.

Rezolvarea problemelor și gândirea critică

Angajatorii caută persoane capabile să analizeze situații dificile și să identifice soluții. Gândirea critică, analiza, creativitatea și luarea deciziilor pot fi importante în gestionarea problemelor profesionale.

Precizia, respectarea termenelor, organizarea și asumarea responsabilității sunt alte competențe care pot conta în procesul de recrutare. Capacitatea de a lucra independent, cu o ghidare minimă, poate fi susținută prin exemple legate de gestionarea timpului și automotivare.

Competențe tehnice importante: Competențe digitale și AI. Utilizarea instrumentelor digitale este relevantă pentru numeroase joburi, de la gestionarea documentelor și comunicarea online până la folosirea aplicațiilor de colaborare.

În același timp, AI literacy devine relevantă pe măsură ce inteligența artificială este integrată în activitățile companiilor. Candidații trebuie să înțeleagă modul de utilizare a instrumentelor AI, să formuleze cerințe eficiente și să verifice critic rezultatele generate.

Analiza datelor: Companiile caută specialiști capabili să interpreteze datele și să extragă informații utile pentru deciziile de business. În această zonă pot fi dezvoltate competențe în machine learning, inteligență artificială și limbaje precum Python și SQL.

SEO/SEM și producție video: Marketingul digital rămâne o zonă importantă pentru companiile care urmăresc să-și crească vizibilitatea online. SEO, SEM, content marketing, influencer marketing, e-commerce și Analytics sunt printre competențele menționate.

Producția și editarea video sunt, de asemenea, abilități utilizate de companii pentru comunicarea cu publicul și pentru dezvoltarea conținutului online.

Aplicații web, UI/UX și cloud computing: Dezvoltarea aplicațiilor presupune cunoștințe de programare și design, în timp ce designul UI/UX combină partea vizuală cu înțelegerea experienței utilizatorului.

Cloud computing presupune competențe tehnice pentru dezvoltarea și gestionarea infrastructurii, migrarea datelor, securitate și colaborarea cu furnizorii de servicii cloud.

Primul pas este identificarea competențelor pe care le folosești deja la locul de muncă, în proiecte, voluntariat sau activități academice. Pot fi utile și evaluările primite de la colegi sau alte persoane cu care ai colaborat.

Apoi, este importantă analizarea anunțurilor de angajare din domeniul vizat. Termenii folosiți de angajator pot fi incluși în CV atunci când corespund experienței candidatului, inclusiv în secțiunile „Despre mine”, „Experiență” și „Abilități”.

Pentru primul job pot fi evidențiate competențe dezvoltate prin facultate, voluntariat sau proiecte. În cazul unei schimbări de carieră, accentul poate fi pus pe abilitățile transferabile.

De exemplu, un casier din retail care vrea să treacă la un rol de casier bancar poate valorifica experiența în comunicare, aptitudini matematice, gândire logică, acuratețe, organizare și customer care. Un reprezentant de vânzări care dorește să treacă spre marketing poate evidenția comunicarea, gândirea strategică, persuasiunea, negocierea și analiza.

Cursurile online pot fi folosite pentru dezvoltarea unor abilități tehnice și creative. Printre platformele menționate se află Școala digitală eJobs, Udemy, Coursera, Udacity, Skillshare și MasterClass.

Pentru angajații din regiunea de Nord-Vest a României este menționat proiectul Școala digitală eJobs, implementat în perioada 1 mai 2025 – 31 mai 2027, care urmărește dezvoltarea competențelor digitale.

Durata necesară pentru dezvoltarea unor competențe diferă în funcție de domeniu. Materialul indică două-trei luni pentru abilități din zona de produse, date și AI și aproximativ patru luni pentru pregătirea pentru roluri din cloud și inginerie.