Primul job, o provocare pentru tinerii români. Domeniile alese și obstacolul pe care îl întâlnesc

Primul loc de muncă este căutat de români în special în domenii precum vânzările, producția, industria ospitalieră și serviciile externalizate, potrivit celui mai recent studiu derulat de eJobs. Datele cercetării arată că 53,42% dintre respondenți aleg, la prima angajare, joburi din aceste categorii sau ocupă poziții de muncitori necalificați.

Vânzările reprezintă domeniul către care se îndreaptă cei mai mulți dintre cei aflați la început de carieră, cu 18,7% dintre respondenți. Producția este aleasă de 11,8%, în timp ce 9,09% își încep parcursul profesional în industria ospitalieră.

Serviciile externalizate, inclusiv activitățile de tip call-center, reprezintă alegerea pentru 6,34% dintre participanții la studiu. În același timp, 6,49% dintre respondenți spun că primul loc de muncă îl ocupă pe poziții de muncitori necalificați.

La polul opus se află domenii precum comunicarea și marketingul, ingineria și IT-ul, contabilitatea sau învățământul. Comunicarea și marketingul reprezintă alegerea pentru 0,28% din totalul respondenților, în timp ce ingineria și IT-ul ajung la 1,44%.

Contabilitatea este menționată de 1,73% dintre participanți, iar învățământul de 1,01%. Datele indică astfel o distribuție diferită a preferințelor tinerilor aflați la început de carieră în funcție de domeniul în care aleg să își găsească primul loc de muncă.

Chiar dacă aproape jumătate dintre români, respectiv 46,83%, se angajează pentru prima dată înainte de vârsta de 20 de ani, începutul carierei vine și cu mai multe dificultăți. Cea mai importantă piedică indicată de tineri în procesul de căutare a unui loc de muncă este lipsa experienței.

Un sfert dintre respondenți spun că întâmpină dificultăți atunci când trebuie să identifice joburile compatibile cu pregătirea și așteptările lor. Alți 16,71% nu știu unde să caute oportunități de muncă, în timp ce 14% spun că nu au suficientă încredere în propriile forțe.

Pentru 13% dintre participanții la studiu, problema este legată de redactarea CV-ului sau de modul în care trebuie să aplice pentru un loc de muncă. Aproape 12% dintre cei chestionați spun că nu reușesc să se angajeze din cauza unor așteptări salariale prea mari sau pentru că nu sunt dispuși să respecte un program fix de lucru.

„Cu toate că 1 din 5 români cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani nici nu lucrează, nici nu studiază, companiile sunt extrem de active în zona angajărilor pentru poziții de entry level. În acest moment, aproximativ 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile pentru candidații cu nivel minim de experiență, pe eJobs.ro”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs România.

În ceea ce privește momentul considerat potrivit pentru prima angajare, 6 din 10 participanți la cercetare indică o vârstă mai mică de 20 de ani. Datele studiului arată, în același timp, că 20% dintre tineri nu lucrează înainte de a împlini 24 de ani.

Un sfert dintre respondenți consideră că primul job ar trebui obținut între 20 și 21 de ani. Alți 14% indică intervalul 22-25 de ani, iar aproape 4% consideră că prima angajare ar trebui să aibă loc după vârsta de 25 de ani.

Printre principalele criterii pe care respondenții le iau în calcul atunci când aleg un loc de muncă se află oportunitățile de dezvoltare personală, salariul și flexibilitatea programului. Acestea sunt urmate de reputația companiei și de compatibilitatea dintre job și domeniul în care au studiat.

Distanța dintre locul de muncă și casă se află, de asemenea, printre aspectele luate în calcul de cei care își caută primul job. Alegerea este astfel asociată atât cu elemente legate de dezvoltarea profesională, cât și cu condițiile concrete oferite de angajator.

„Găsirea unul loc de muncă este un pas foarte important pentru cei care intră pentru prima oară pe piața muncii. Se simt debusolați, nu știu ce să facă, pe cine să întrebe, unde să caute și unii nici măcar nu știu ce li se potrivește. De aceea, am lansat platforma Primul Job, accesibilă pe www.primul-job.ro, cu ajutorul căreia tinerii care se află la prima angajare sau care au un nivel de experiență mai mic de doi ani pot găsi joburi selectate exclusiv pentru zona de entry level, precum și articole, sfaturi și recomandări despre cum să-și gestioneze mai bine și mai ușor începutul carierei”, a adăugat Bogdan Badea.

Platforma Primul Job este menționată de reprezentantul eJobs ca o resursă destinată persoanelor aflate la prima angajare sau celor cu mai puțin de doi ani de experiență. Potrivit declarației, aceasta include joburi selectate pentru zona de entry level, alături de articole, sfaturi și recomandări referitoare la începutul carierei.

Potrivit studiului eJobs, platformele de recrutare sunt indicate de 62% dintre respondenți drept mediul care le oferă cele mai mari șanse de angajare. În același timp, 75% dintre participanți spun că folosesc exclusiv aceste platforme atunci când caută un loc de muncă.

„Acumularea unei experiențe profesionale este principalul obiectiv pe care îl au tinerii, în momentul de start al carierei lor și principalul declanșator al deciziei de angajare. Acesta este, poate, și unul dintre motivele pentru care sar destul de ușor de la un loc de muncă la altul. 38% stau cel mult 6 luni la primul job și sunt pregătiți să plece în altă parte atunci când primesc o ofertă mai bună”, a mai declarat Bogdan Badea.

Aproximativ 20% dintre respondenți se bazează pe recomandările primite de la prieteni și cunoștințe atunci când își caută un job. O altă metodă este aplicarea directă pe website-urile companiilor, utilizată de 8% dintre participanții la studiu.

Aproape același procent încearcă să găsească un loc de muncă prin intermediul târgurilor de carieră. Datele arată astfel mai multe modalități prin care tinerii și ceilalți respondenți caută oportunități la începutul parcursului profesional.