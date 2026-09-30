Concediul la primul loc de muncă. Câte zile ai și ce se întâmplă dacă nu le folosești

Primul loc de muncă aduce și dreptul la concediu de odihnă plătit, chiar dacă angajatul se află la începutul carierei sau în perioada de probă. Codul muncii garantează acest drept tuturor salariaților, iar durata minimă este de 20 de zile lucrătoare pe an. Zilele nefolosite nu pot fi pur și simplu înlocuite cu bani cât timp contractul continuă.

Minimum 20 de zile lucrătoare de concediu

Potrivit Codului muncii, dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților și nu poate face obiectul unei renunțări sau limitări. Prin urmare, faptul că o persoană se află la primul loc de muncă nu îi înlătură acest drept.

Durata minimă prevăzută de lege este de 20 de zile lucrătoare pe an. Numărul efectiv de zile este stabilit prin contractul individual de muncă, cu respectarea legii și, după caz, a contractului colectiv aplicabil. Angajatorul poate astfel să ofere mai mult de 20 de zile, însă nu poate coborî sub minimul legal.

De asemenea, sărbătorile legale în care nu se lucrează și zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv nu sunt scăzute din concediul anual.

O situație care poate genera neclarități la prima angajare este perioada de probă. Aceasta nu înseamnă însă că salariatul rămâne fără drepturile prevăzute pentru ceilalți angajați.

Inspecția Muncii precizează că salariații aflați în perioada de probă beneficiază de aceleași drepturi și obligații ca orice alt salariat, inclusiv de dreptul la concediu.

Prin urmare, dreptul la concediu există de la încadrarea în muncă, nu numai după terminarea perioadei de probă.

Regula stabilită de Codul muncii este că zilele de concediu trebuie efectuate în fiecare an. Există însă situații în care un salariat nu reușește, din motive justificate, să utilizeze integral concediul la care are dreptul.

În acest caz, zilele nu dispar automat la 31 decembrie. Angajatorul are obligația să acorde concediul rămas într-o perioadă de 18 luni, calculată începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediu.

Așadar, un angajat care rămâne cu zile de concediu neefectuate poate beneficia ulterior de ele în condițiile prevăzute de lege.

Codul muncii stabilește o regulă clară și în această privință. Cât timp contractul individual de muncă este în derulare, concediul de odihnă nu poate fi înlocuit, la alegerea angajatului, cu o sumă de bani.

Compensarea în bani a zilelor de concediu neefectuate este permisă numai atunci când încetează contractul individual de muncă.

Astfel, dacă un angajat pleacă de la primul său loc de muncă și mai are concediu de odihnă neefectuat, zilele rămase se compensează în bani la încetarea contractului.

Concediul de odihnă este plătit. Pentru perioada respectivă, salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu.

Conform informațiilor Inspecției Muncii, aceasta se determină pe baza mediei zilnice a salariului de bază, indemnizațiilor și sporurilor cu caracter permanent din ultimele trei luni anterioare lunii în care este efectuat concediul, înmulțită cu numărul zilelor de concediu.

Indemnizația trebuie achitată de angajator cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Cine poate primi zile suplimentare

În anumite situații, cele minimum 20 de zile nu reprezintă singurul concediu la care salariatul are dreptul. Codul muncii prevede cel puțin trei zile lucrătoare suplimentare pentru salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, pentru nevăzători, alte persoane cu handicap și pentru tinerii cu vârsta sub 18 ani.

Prin urmare, la primul loc de muncă trebuie verificat și contractul individual. Acesta arată numărul concret al zilelor de concediu anual acordate, care poate fi mai mare decât minimul stabilit de lege.