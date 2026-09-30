Om de afaceri important din Bulgaria, împușcat mortal la primele ore ale dimineții. Poliția a blocat toate ieșirile din Plovdiv

Un important om de afaceri din Bulgaria, președinte al unui club de fotbal din prima ligă și al unei companii de construcții, a fost împușcat mortal în cap la primele ore ale zilei de miercuri, în orașul Plovdiv. Poliția a blocat toate intrările și ieșirile din oraș, iar anchetatorii susțin că au o direcție precisă în investigație și lucrează pe baza unor date concrete.

Iliian Filipov, proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de transport și logistică din Bulgaria, PIMK, și acționar majoritar al FC Botev Plovdiv, a fost ucis în jurul orei 1:00, ora locală. Incidentul a avut loc într-o clădire pe care omul de afaceri o deținea în Plovdiv, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

Filipov era, de asemenea, președintele unui club de fotbal din prima ligă și al unei companii de construcții.

Autoritățile bulgare nu au oferit prea multe detalii suplimentare despre incident sau despre ancheta aflată în desfășurare. Procurorul districtual din Plovdiv, Vania Hristeva, a precizat că sunt verificate activ toate pistele posibile.

Clubul de fotbal a transmis un comunicat de presă în care și-a exprimat șocul după aflarea informației privind moartea omului de afaceri.

Începând din primele ore ale nopții, echipele de poliție au blocat toate intrările și ieșirile din Plovdiv. Forțele de ordine efectuează controale amănunțite asupra autovehiculelor care trec prin zonă.

Șeful poliției locale a explicat că au fost instituite măsuri la nivelul întregului oraș pentru a împiedica autorul faptei să părăsească Plovdiv.

Intensificarea controalelor a dus la o creștere semnificativă a traficului. Șoferii au semnalat ambuteiaje uriașe pe arterele de ieșire din oraș, potrivit Novinite.

„Au fost instituite măsuri la nivelul întregului oraș pentru a împiedica făptașul să părăsească orașul”, a spus șeful poliției locale.

Parchetul de Stat a informat că moartea victimei a survenit în urma unei răni prin împușcare. Ancheta se află într-un stadiu incipient, iar autoritățile verifică toate ipotezele posibile.

La locul incidentului au fost prezenți reprezentanți ai Agenției Naționale de Securitate, ai Parchetului Districtual și ai Direcției Regionale de Afaceri Interne din Plovdiv.

Directorul Departamentului de Afaceri Interne din Plovdiv, Vasil Kostadinov, a precizat că, în acest moment, nu există dovezi potrivit cărora Iliian Filipov ar fi primit amenințări înainte de asasinat.

Oficialul a negat categoric și informațiile apărute inițial potrivit cărora soția lui Filipov ar fi sunat la 112 pentru a anunța incidentul.

„Decesul victimei a survenit în urma unei răni prin împușcare. Procedurile anchetei se află într-un stadiu incipient. Se verifică toate ipotezele posibile. Ancheta este în curs de desfășurare. La fața locului au fost prezenți reprezentanți ai Agenției Naționale de Securitate, ai Parchetului Districtual și ai Direcției Regionale de Afaceri Interne – Plovdiv”, a informat Parchetul de Stat.

Kostadinov a mai precizat că autoritățile nu vor oferi, în această etapă, detalii specifice despre mecanismul infracțiunii. Anchetatorii lucrează pe baza tuturor ipotezelor din care pot fi trase concluzii.

„În această etapă, nu vom intra în detalii specifice privind mecanismul infracțiunii. Lucrăm la toate ipotezele din care se pot trage concluzii. Ancheta se află într-un stadiu incipient. Avem o direcție precisă și lucrăm pe baza unor date concrete. Situația este în continuă schimbare”, a spus Kostadinov.

Potrivit oficialului, ancheta este în desfășurare, se află într-un stadiu incipient, iar autoritățile au identificat o direcție precisă pe care o investighează pe baza unor date concrete. Situația este în continuă schimbare.