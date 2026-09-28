Mesajul care a făcut să dispară 95 de milioane de euro. Cum au fost păcăliți șefii celei mai mari bănci din Italia

Cea mai mare bancă din Italia, Intesa Sanpaolo, a fost victima unei fraude în valoare de 95 de milioane de euro, după ce escrocii au folosit inteligența artificială pentru a se prezenta drept directori și oficiali de rang înalt.

Peste jumătate din suma transferată a fost recuperată ulterior, însă aproximativ 36 de milioane de euro nu au fost încă localizate. Fraudatorii au reușit să convingă Fideuram, divizia de private banking a Intesa Sanpaolo, să transfere banii către conturi din străinătate, potrivit informațiilor obținute de Reuters de la două surse apropiate situației.

Operațiunea a presupus atât mesaje, cât și apeluri telefonice, iar inteligența artificială a fost folosită pentru imitarea vocii unei persoane prezentate drept partener al unei importante firme de avocatură.

Frauda a început în februarie, când Paolo Molesini, președintele Fideuram la acel moment, a primit un mesaj pe WhatsApp care părea să provină de la Carlo Messina, CEO-ul Intesa Sanpaolo. Mesajul îi solicita sprijin urgent pentru realizarea unei tranzacții în străinătate.

Ulterior, operațiunea a continuat cu un apel telefonic despre care Molesini a fost determinat să creadă că provenea de la un partener de rang înalt al unei importante firme de avocatură. Persoana de la telefon a confirmat solicitarea privind transferul de bani.

Potrivit surselor citate de Reuters, escrocii au folosit inteligența artificială pentru a reproduce vocea avocatului. Astfel, comunicarea telefonică a susținut aparența că instrucțiunea primită era una reală și provenea de la persoane cunoscute de conducerea băncii.

Considerând solicitarea autentică, Molesini a cerut departamentului financiar al Fideuram să efectueze mai multe transferuri. Banii au fost trimiși către conturi din afara Italiei, cele mai multe dintre acestea fiind localizate în China și Hong Kong.

Fideuram a identificat într-un timp scurt nereguli legate de transferurile efectuate și a notificat atât băncile implicate, cât și autoritățile din mai multe state. Acțiunile întreprinse ulterior au permis recuperarea unei părți importante din suma transferată.

Aproximativ 53 de milioane de euro au fost recuperați cu ajutorul cooperării dintre autoritățile din China, Portugalia și Italia. Recuperarea banilor a avut loc după ce tranzacțiile au fost identificate și au fost demarate demersuri pentru localizarea fondurilor.

O parte din sumă nu a mai putut fi urmărită. Potrivit surselor, aproximativ 36 de milioane de euro au rămas dispăruți după ce banii au trecut prin mai multe conturi din străinătate și au fost transformați în criptomonede. Intesa Sanpaolo și Fideuram nu au oferit comentarii cu privire la fraudă, potrivit informațiilor furnizate de Reuters.

Paolo Molesini și ceilalți directori ai Fideuram nu sunt anchetați în legătură cu această fraudă. Procurorii din Milano investighează însă cazul și au în atenție un cetățean străin care locuiește în afara Europei.

Persoana este suspectată de fraudă informatică, potrivit uneia dintre sursele citate de Reuters. Investigația urmărește traseul operațiunii și al fondurilor transferate către conturi din afara Italiei.

Molesini a demisionat din funcția de președinte al Fideuram în luna martie, invocând motive personale. La acel moment, banca nu a oferit alte explicații referitoare la plecarea sa.

Cazul de la Fideuram apare după o altă fraudă în care inteligența artificială a fost folosită pentru imitarea vocii unei persoane publice din Italia. Anul trecut, escrocii au imitat vocea unui ministru italian și l-au convins pe omul de afaceri Massimo Moratti să transfere aproape un milion de euro într-un cont din străinătate. În acel caz, suma transferată a fost recuperată.