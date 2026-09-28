Peste 5.400 de șomeri în București. Femeile reprezintă majoritatea persoanelor aflate în evidențele AMOFM

Bucureștiul avea la finalul lunii august 5.405 persoane înregistrate ca șomeri, potrivit datelor anunțate luni de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM). Rata șomajului în Capitală s-a situat la 0,41%, iar femeile reprezentau peste jumătate dintre persoanele aflate în evidențele instituției.

Din totalul celor 5.405 persoane înregistrate la AMOFM București, 3.348 erau femei.

Datele instituției arată, de asemenea, că mai puțin de jumătate dintre șomerii aflați în evidențe primeau indemnizație. Mai exact, 2.263 de persoane beneficiau de indemnizație de șomaj, în timp ce alte 3.142 erau șomeri neindemnizați.

Toate cele 5.405 persoane înregistrate provin din mediul urban.

Structura în funcție de nivelul de pregătire arată că absolvenții de liceu reprezintă cea mai mare categorie, cu 35,49% din numărul total al șomerilor înregistrați.

Pe locul următor se află persoanele cu studii superioare, care reprezintă 29,47% din total. Absolvenții școlilor profesionale, de arte și meserii au o pondere de 15,95%, iar cei cu studii gimnaziale reprezintă 14,8%.

O pondere mai redusă revine persoanelor cu studii postliceale, respectiv 3,01%. Cei cu studii primare sau fără studii reprezintă 1,28% dintre șomerii aflați în evidențele AMOFM București.

Peste 2.600 de persoane sunt considerate greu sau foarte greu ocupabile

AMOFM a prezentat și situația persoanelor în funcție de nivelul de ocupabilitate, stabilit în urma procesului de profilare.

Astfel, 1.058 de persoane erau încadrate în categoria „foarte greu ocupabile”, iar alte 1.588 erau considerate „greu ocupabile”.

În categoria persoanelor „mediu ocupabile” se aflau 1.605 șomeri, în timp ce 1.154 erau considerați „ușor ocupabili”.

Agenția precizează că încadrarea într-una dintre aceste categorii este realizată în urma activității de profilare a persoanelor înscrise în evidențele instituției.