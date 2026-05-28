Rata șomajului a scăzut în România. ANOFM: Peste 259.000 de persoane erau fără loc de muncă în aprilie 2026

Rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,24% la finalul lunii aprilie 2026, în ușoară scădere față de luna precedentă și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit celor mai recente date publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Conform instituției, numărul total al șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM era de 259.160 de persoane la sfârșitul lunii aprilie.

„La sfârșitul lunii aprilie 2026, rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,24%, cu 0,01 puncte procentuale mai mică decât în luna anterioară şi cu 0,01 puncte procentuale mai mică decât în luna aprilie 2025. Numărul total al șomerilor înregistrați a fost de 259.160 de persoane”, se arată în comunicatul ANOFM.

Datele oficiale arată că dintre cele peste 259.000 de persoane aflate în evidențele ANOFM, 57.823 erau șomeri indemnizați, iar 201.337 erau șomeri neindemnizați.

Potrivit agenției, numărul persoanelor care primesc indemnizație de șomaj a scăzut comparativ cu luna precedentă.

„Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 1.596 de persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut cu 787 de persoane faţă de luna precedentă”, precizează ANOFM.

Evoluția arată că o parte dintre persoanele care beneficiau de sprijin financiar au ieșit din evidențe, însă numărul celor fără indemnizație continuă să rămână ridicat.

ANOFM atrage atenția că șomajul continuă să afecteze mai puternic mediul rural.

Potrivit datelor publicate, 190.272 de șomeri provin din mediul rural, în timp ce 68.888 sunt din mediul urban.

Diferența semnificativă dintre cele două medii evidențiază în continuare problemele legate de accesul la locuri de muncă și oportunitățile economice reduse din multe zone rurale ale României.

Statistica publicată de ANOFM arată și diferențe între femei și bărbați în ceea ce privește numărul persoanelor fără loc de muncă.

La finalul lunii aprilie 2026, în evidențele agenției erau:

125.259 de femei șomere;

133.901 bărbați șomeri.

Astfel, bărbații continuă să reprezinte categoria mai numeroasă în rândul persoanelor înregistrate oficial ca șomeri.

Potrivit datelor ANOFM, persoanele cu vârsta de peste 55 de ani reprezintă cea mai numeroasă categorie de șomeri din România.

Instituția arată că la finalul lunii aprilie:

65.794 de șomeri aveau peste 55 de ani;

62.782 aveau între 40 și 49 de ani;

48.417 aveau între 50 și 55 de ani;

44.976 aveau între 30 și 39 de ani;

21.953 aveau sub 25 de ani;

15.238 aveau între 25 și 29 de ani.

„Cei mai mulţi şomeri aveau vârsta de peste 55 ani (65.794), urmaţi de cei cu vârsta între 40 – 49 de ani (62.782), la polul opus se aflau persoanele între 25 – 29 de ani (15.238)”, precizează ANOFM.

Datele sugerează că reintegrarea profesională rămâne mai dificilă pentru persoanele apropiate de vârsta pensionării, dar și pentru anumite categorii de muncitori afectați de schimbările din economie și piața muncii.

Structura șomajului după nivelul de educație arată că persoanele cu studii reduse continuă să fie cele mai vulnerabile în fața lipsei unui loc de muncă.

Potrivit ANOFM, șomerii fără studii și cei cu nivel de educație primar reprezintă 29,81% din totalul persoanelor înregistrate în evidențele instituției. În același timp, șomerii cu studii gimnaziale au o pondere de 34,66%.

La polul opus, persoanele cu studii universitare reprezintă doar 4,65% din totalul șomerilor înregistrați.

Specialiștii în piața muncii atrag atenția de mai mulți ani că nivelul educațional influențează direct șansele de angajare și adaptarea la schimbările tehnologice și economice.

Deși rata șomajului a înregistrat o ușoară scădere, piața muncii din România continuă să se confrunte cu probleme structurale, în special în mediul rural și în zonele unde oportunitățile economice sunt limitate.

În același timp, angajatorii din anumite domenii reclamă lipsa forței de muncă și dificultăți în recrutare, în timp ce alte categorii de persoane întâmpină probleme în găsirea unui loc de muncă stabil.

ANOFM precizează că informații suplimentare privind situația statistică a șomajului pot fi consultate pe site-ul instituției, în secțiunea dedicată programelor și statisticilor.