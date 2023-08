Bani pentru anumiți români. Aceștia pot încasa 299 de lei lunar pe card. Este vorba de ajutorul de șomaj oferit absolvenților de liceu sau de facultate. Ei pot încasa indemnizație de șomaj.

Cea mai importantă condiție pe care trebuie să o îndeplinească este să se înregistreze la Ocuparea forțelor de muncă. Au la dispoziție 60 de zile de la terminarea cursurilor să facă acest lucru. Detalii importante au fost oferite de Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM).

Indemnizaţie de somaj pentru 6 luni

Astfel, elevii care au minimum 16 ani pot beneficia, în vacanţă, de o indemnizaţie de somaj pentru o perioadă de 6 luni. Banii reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare. Ei trebuie să se ducă la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă din raza căreia îşi au domiciliul pentru a se înregistra, în maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii. Trebuie să facă această cerere în calitate de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM) a explicat că, dacă fac înregistrarea în perioada de 60 de zile de la terminarea studiilor, elevii vor putea primi indemnizația de șomaj doar după ce expiră această perioadă. Valoarea ajutorului de șomaj oferit este de 299 de lei.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească elevii

Absolvenții instituțiilor de învățământ beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;

b) sunt absolvenți ai școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;

Pentru a beneficia de indemnizație de șomaj, absolvenții prevăzuți la lit.a) trebuie să se înregistreze, în termen de 60 de zile de la dată absolvirii, în evidențele AJOFM sau a unui furnizor acreditat, pentru căutarea unui loc de muncă.

Documentele necesare pentru încasarea banilor

Actele necesare pentru șomaj după liceu sunt:

-actul de identitate

-actele de studii și de calificare în original

-Curriculum Vitae, întocmit conform modelului comun aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae

-declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoană nu are restricții medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricții medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, conform modelului prevăzut în Anexă nr. 11 din Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă cu nr. 286/17.02.2020 privind modificarea și completarea Procedurii de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002. Documentul este pus la dispoziție de agenția pentru ocuparea forței de muncă sau poate fi accesat aici.