Fostul ministru PSD al Finanțelor Adrian Câciu a criticat dur modul în care premierul Ilie Bolojan (PNL) gestionează criza economică și socială din România.

Câciu a afirmat că, în contextul unei scăderi de 25% a consumului și a unei pierderi de 10% a puterii de cumpărare, Bolojan ar fi refuzat să implementeze măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile și ar fi blocat soluțiile propuse de miniștrii PSD ai Agriculturii și Energiei.

Fostul ministru a subliniat că problemele nu se limitează la un singur domeniu: creșterea prețurilor la carburanți, facturile restante la utilități și investiții neplătite, inflația în continuă creștere, falimentele firmelor și creșterea șomajului reprezintă doar câteva dintre efectele unei guvernări considerate ineficiente.

Bolojan ar fi luat decizii unilaterale, spune Adrian Câciu pe Facebook, ignorând propunerile tuturor partidelor din coaliție, ceea ce ar fi dus la recesiunea actuală și la dificultăți economice tot mai mari pentru populație.

Adrian Câciu a făcut apel la curajul coaliției de a debloca guvernul și a institui o conducere funcțională a țării. El a susținut că România ar arăta mult mai bine fără Bolojan în fruntea executivului și a criticat dur incapacitatea premierului de a accepta soluții din exterior, afirmând că acesta acționează doar conform propriei viziuni, lipsită de rezultate concrete.

În opinia fostului ministru, continuarea blocajului guvernamental riscă să agraveze criza socială și economică, iar măsurile urgente trebuie implementate pentru a proteja cetățenii și economia națională.

Câciu a încheiat mesajul spunând că este incredibil cât de mult rău poate face o singură persoană unei țări într-un termen scurt.

„Când e criză, Bolojan se ascunde și blochează orice decizie!

Este criză socială, consumul a scăzut cu 25%, puterea de cumpărare cu 10%!

Ce face Bolojan?

Bolojan refuză masurile de sprijin pentru persoanele vulnerabile!

PSD propune soluții pentru cei nevoiași, Bolojan blocheaza!

Este o criză a prețurilor la carburanti?

Bolojan tace si blochează!

Ministri PSD, ai agriculturii si energiei, vin cu propuneri, se discută și în CSAT, dar, Bolojan refuză sa ia decizia care poate salva economia și pe toți românii.

Bolojan blocheaza, este încăpățânat, îi repugnă faptul că și alții au soluții, el nu accepta decât solutiile sale(pe care nu le are, ca nu știe).

Asta trăim de opt luni.

Economia s-a dus la vale, se confisca și banii autoritătilor locale, nu se plătesc facturile restante la utilitati și investitii, inflatia creste pe zi ce trece, prețurile cresc, consumul a scazut enorm, oamenii o duc din ce în ce mai greu, dobanzile cresc, firmele intră în faliment, somajul crește, România a intrat în recesiune!

Bolojan respinge tot! Nu doar inițiativele PSD!

A sfidat TOATE partidele din Coaliție!

A luat de unul singur decizii abuzive.

Nu mai putem continua din blocaj în blocaj. Trebuie să deblocăm guvernul!

Trebuie să deblocăm țara!

Este un context economic dificil.

Dar trebuie să avem curajul să deblocăm guvernul pentru a asigura o conducere funcțională a țării.

România fără Bolojan premier ar arăta mult mai bine!

Este incredibil cât rău poate să faca un om unei țari, unui popor, într-un termen atât de scurt!”, a scris Adrian Câciu pe pagina sa de socializare.