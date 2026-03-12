Dan Manolescu a transmis că evoluțiile recente de pe piețele internaționale de energie trebuie analizate în contextul dezbaterii publice privind bugetul pentru anul 2026. Președintele Camerei Consultanților Fiscali a arătat că creșterile semnificative ale prețului petrolului ar putea genera presiuni suplimentare asupra economiei.

În aceste condiții, el consideră că autoritățile ar trebui să analizeze posibilitatea adoptării unor măsuri fiscale excepționale.

Potrivit lui Manolescu, una dintre opțiunile care ar putea fi luate în calcul este reducerea accizei la carburanți. El a precizat că o astfel de decizie ar fi dificil de implementat, deoarece bugetul de stat a fost probabil construit pe parametrii fiscali actuali.

Cu toate acestea, Manolescu a spus că situația economică actuală ar putea justifica o astfel de măsură.

În cazul în care reducerea accizei la carburanți nu ar fi posibilă, Dan Manolescu propune o alternativă. Aceasta ar fi amânarea majorărilor de accize și a altor creșteri de taxe planificate pentru perioada următoare.

El a menționat că măsura ar trebui analizată în special pentru produsele care au contribuit deja la presiunile inflaționiste din ultimii ani.

Manolescu a explicat că inflația acumulată în urma scumpirilor succesive continuă să fie resimțită de populație și de companii. Potrivit acestuia, creșterea prețurilor afectează atât bugetele gospodăriilor, cât și costurile operaționale ale firmelor.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali a mai arătat că statul beneficiază automat de venituri suplimentare din TVA atunci când prețurile cresc. În opinia sa, acest lucru oferă autorităților un spațiu de manevră pentru eventuale ajustări fiscale.

Dan Manolescu consideră că guvernul dispune de instrumentele necesare pentru a interveni în contextul actual. El a afirmat că amânarea majorărilor de taxe nu ar reprezenta un sacrificiu bugetar. Potrivit acestuia, o astfel de decizie ar putea fi o intervenție responsabilă.

Manolescu a explicat că o astfel de măsură ar putea oferi un sprijin temporar atât populației, cât și mediului de afaceri într-un moment de presiune economică ridicată.