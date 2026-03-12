Dan Manolescu spune că scumpirea petrolului impune analizarea unor măsuri fiscale excepționale
Dan Manolescu a transmis că evoluțiile recente de pe piețele internaționale de energie trebuie analizate în contextul dezbaterii publice privind bugetul pentru anul 2026. Președintele Camerei Consultanților Fiscali a arătat că creșterile semnificative ale prețului petrolului ar putea genera presiuni suplimentare asupra economiei.
În aceste condiții, el consideră că autoritățile ar trebui să analizeze posibilitatea adoptării unor măsuri fiscale excepționale.
Potrivit lui Manolescu, una dintre opțiunile care ar putea fi luate în calcul este reducerea accizei la carburanți. El a precizat că o astfel de decizie ar fi dificil de implementat, deoarece bugetul de stat a fost probabil construit pe parametrii fiscali actuali.
Cu toate acestea, Manolescu a spus că situația economică actuală ar putea justifica o astfel de măsură.
Președintele Camerei Consultanților Fiscali propune amânarea majorărilor de accize
În cazul în care reducerea accizei la carburanți nu ar fi posibilă, Dan Manolescu propune o alternativă. Aceasta ar fi amânarea majorărilor de accize și a altor creșteri de taxe planificate pentru perioada următoare.
El a menționat că măsura ar trebui analizată în special pentru produsele care au contribuit deja la presiunile inflaționiste din ultimii ani.
Manolescu a explicat că inflația acumulată în urma scumpirilor succesive continuă să fie resimțită de populație și de companii. Potrivit acestuia, creșterea prețurilor afectează atât bugetele gospodăriilor, cât și costurile operaționale ale firmelor.
Manolescu spune că statul are spațiu fiscal datorită veniturilor suplimentare din TVA
Președintele Camerei Consultanților Fiscali a mai arătat că statul beneficiază automat de venituri suplimentare din TVA atunci când prețurile cresc. În opinia sa, acest lucru oferă autorităților un spațiu de manevră pentru eventuale ajustări fiscale.
Dan Manolescu consideră că guvernul dispune de instrumentele necesare pentru a interveni în contextul actual. El a afirmat că amânarea majorărilor de taxe nu ar reprezenta un sacrificiu bugetar. Potrivit acestuia, o astfel de decizie ar putea fi o intervenție responsabilă.
Manolescu a explicat că o astfel de măsură ar putea oferi un sprijin temporar atât populației, cât și mediului de afaceri într-un moment de presiune economică ridicată.
„În contextul dezbaterii publice pe marginea bugetului pentru 2026, evoluțiile recente de pe piețele internaționale de energie – în special creșterile semnificative ale prețului petrolului – impun o analiză serioasă a unor măsuri fiscale excepționale.
O primă opțiune ar reprezenta-o reducerea accizei la carburanți. Recunoaștem că o astfel de decizie este dificil de implementat în condițiile în care bugetul a fost, cel mai probabil, construit pe parametrii fiscali actuali. Cu toate acestea, contextul o justifică.
În cazul în care o reducere a accizei la carburanți nu este fezabilă, propunem cel puțin amânarea majorărilor de accize și a altor creșteri de taxe planificate pentru perioada imediat următoare – în special pentru categoriile de produse care au contribuit deja semnificativ la presiunile inflaționiste din ultimii doi ani.
Argumentul economic este clar: inflația acumulată în urma scumpirilor succesive se resimte în continuare atât în buzunarele cetățenilor, cât și în costurile operaționale ale companiilor. Totodată, statul beneficiază în mod automat de încasări suplimentare din TVA ca urmare a creșterii prețurilor, ceea ce creează un spațiu real de manevră pentru ajustări fiscale compensatorii.
Guvernul dispune, prin urmare, de instrumentele necesare pentru a acționa. Amânarea acestor majorări nu reprezintă un sacrificiu bugetar, ci o intervenție responsabilă, care poate oferi o gură de oxigen atât populației, cât și mediului de afaceri, într-un moment de presiune economică crescută”, a transmis Manolescu într-un comunicat.
