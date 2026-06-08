Eugen Tomac avertizează asupra riscurilor fiscale. Premierul desemnat cere reforme în companiile de stat: Trebuie să facem un audit. Merg de ani de zile pe pierdere

Eugen Tomac, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, a declarat luni, într-o intervenție televizată, că actuala Lege a salarizării trebuie corectată pentru a elimina dezechilibrele dintre diferite categorii de angajați din sectorul public. Acesta a precizat că a discutat atât cu ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, cât și cu partidele politice implicate în negocieri. Totodată, Tomac a exclus posibilitatea unor noi majorări de taxe și impozite și a pledat pentru reforme și audituri în companiile de stat care înregistrează pierderi. Premierul desemnat a avertizat că menținerea stabilității fiscale și respectarea țintei de deficit sunt esențiale pentru economia României.

În analiza făcută la Antena 3 de Eugen Tomac, una dintre cele mai sensibile teme aflate pe agenda viitorului executiv este Legea salarizării, un proiect amânat în repetate rânduri și care continuă să genereze nemulțumiri în rândul angajaților din sectorul public.

Premierul desemnat a precizat că a avut discuții atât cu ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, cât și cu partidele politice implicate în negocierile pentru formarea viitoarei majorități, în încercarea de a identifica o soluție acceptată de toate părțile.

„Această lege a fost amânată ani la rând din rațiuni fie de pandemie, fie electorale și acum am ajuns sub această presiune, dacă nu adoptăm o lege, care nu mărește salariile, ci avea misiunea de a echilibra între diferite categorii grilele de salarizare. Nu a fost făcută bine, nu a fost explicată pentru că noi nu trebuia să ajungem în situația în care azi oamenii sunt nemulțumiți”, a declarat Tomac.

Acesta consideră că actuala formulă nu rezolvă toate problemele existente și a atras atenția că majorările acordate doar unor categorii profesionale pot accentua sentimentul de inechitate din sistemul public.

„Este o problemă serioasă, însă indiscutabil că nu sunt de acord cu această formulă de a crește doar unor categorii (salariile n.r), iar persoanelor angajate în instituțiile publice să le stagneze în continuare salariile”, a spus premierul desemnat.

Potrivit acestuia, scopul legii este reducerea dezechilibrelor dintre diferite categorii de salariați și creșterea veniturilor celor aflați la baza grilelor de salarizare, nu acordarea unor majorări salariale generalizate.

„Am discutat cu domnul ministru Pîslaru chiar câteva ore. De două ori ne-am întâlnit. Am discutat inclusiv cu partidele politice cu care m-am întâlnit azi. Îmi doresc să găsim compromisul necesar pentru a merge înainte. Nu sunt dispus să lăsăm pe cineva în urmă sau să nedreptățim. Ceea ce e foarte important e că această lege își propune ca cei care au veniturile cele mai mici să le crească salariile, dar legea nu are ca obiectiv majorarea de salarii”, a declarat Tomac.

În plan economic, Eugen Tomac a afirmat că următorul guvern trebuie să ofere stabilitate fiscală și să evite introducerea unor noi poveri pentru populație și companii. Premierul desemnat a susținut că românii au traversat deja o perioadă dificilă, marcată de majorări de taxe și măsuri fiscale care au afectat atât cetățenii, cât și mediul de afaceri.

„Suntem în această situație tensionată tocmai pentru că românii au trecut printr-un an extrem de dur cu taxe, impozite mărite, cu o serie de măsuri care din punct de vedere fiscal au afectat pe fiecare cetățean și fiecare întreprindere”, a precizat el.

Tomac a identificat mai multe probleme care alimentează nemulțumirea publică, de la nesiguranța locurilor de muncă și corupție, până la dificultățile din sistemele de sănătate și educație.

„În societate simțim o doză mare de nedreptate (…) românii sunt îngrijorați de perspectiva locului de muncă, sunt nemulțumiți de corupția mică și mare, de sistemul de sănătate, au pretenții mari în ceea ce privește educația și, evident, își doresc venituri mult mai mari”, a declarat Tomac.

Premierul desemnat a transmis un mesaj ferm privind politica fiscală pe care intenționează să o susțină în perioada următoare.

„Nu avem voie, în următoarea perioadă, nici să mai creștem taxele, nici să mai mărim impozitele”, a afirmat acesta.

Totodată, el a atras atenția asupra decalajelor economice dintre regiuni și a susținut că dezvoltarea antreprenoriatului local poate reprezenta una dintre soluțiile pentru reducerea sărăciei și revitalizarea comunităților.

„Avem foarte multe regiuni ale țării încă destul de abandonate (…) unde sărăcia trebuie combătută inteligent. Orice sat care are cel puțin 10 antreprenori este un sat viu. Orice comună fără niciun antreprenor este un sat mort”, a spus Tomac.

În ceea ce privește situația finanțelor publice, Eugen Tomac a avertizat că România trebuie să respecte angajamentele bugetare asumate și să evite măsurile care ar putea afecta credibilitatea economică a statului.

Premierul desemnat a subliniat că menținerea deficitului bugetar în limitele convenite este esențială pentru păstrarea stabilității financiare și a încrederii investitorilor.

„Este esențial să construim în termenii prevăzuți de lege bugetul pentru acest an, un buget realist, să continuăm să ne menținem în ținta de deficit stabilită de 6,2”, potrivit lui Tomac.

Acesta a avertizat că deteriorarea indicatorilor fiscali ar putea avea consecințe directe asupra economiei și asupra capacității statului de a-și finanța obligațiile.

„Riscul legat de rating-ul de țară este uriaș. Este foarte important să rămânem o țară stabilă și predictibilă. În caz contrar, riscăm să ajungem la mâna piețelor, inclusiv în ceea ce privește salariile și pensiile”, a adăugat el.

Tomac a vorbit și despre necesitatea reformării companiilor de stat care acumulează pierderi de ani de zile și a susținut că acestea trebuie evaluate riguros înainte de adoptarea unor măsuri de restructurare.

„Nu putem avea companii de stat care merg de ani de zile pe pierdere. Acolo trebuie să facem un audit”, a afirmat premierul desemnat.

În final, acesta a evidențiat rolul mediului privat și al digitalizării în dezvoltarea economiei, apreciind că predictibilitatea și simplificarea relației dintre stat și companii trebuie să reprezinte obiective prioritare pentru viitorul executiv.