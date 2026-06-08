ANAF impune un termen-limită pe 8 iunie 2026. Se depune obligatoriu această declarație. Cine este vizat de noua obligație fiscală

Ziua de luni, 8 iunie 2026, este una dintre cele mai importante date din calendarul fiscal al lunii. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a stabilit un termen-limită pentru anumite categorii de contribuabili înregistrați în scopuri de TVA, care trebuie să depună declarații de mențiuni și să își modifice perioada fiscală. Obligația vizează firmele și persoanele impozabile care au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România.

Conform calendarului fiscal aferent lunii iunie 2026, contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală trebuie să fie atenți la termenul de 8 iunie.

Obligația apare în situația în care aceștia au realizat o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România. În astfel de cazuri, legislația fiscală prevede modificarea perioadei fiscale, ceea ce înseamnă trecerea de la raportarea trimestrială la raportarea lunară a TVA.

Măsura este prevăzută de Codul fiscal și urmărește monitorizarea mai strictă a operațiunilor intracomunitare desfășurate de contribuabili.

ANAF precizează că obligația îi vizează pe contribuabilii care îndeplinesc simultan două condiții:

sunt înregistrați în scopuri de TVA;

utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și au efectuat o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România.

În urma acestei operațiuni, contribuabilii respectivi nu mai pot păstra regimul de declarare trimestrială și devin plătitori de TVA cu raportare lunară.

Practic, după efectuarea unei astfel de achiziții, firmele trebuie să informeze ANAF și să își actualizeze datele fiscale prin depunerea declarației de mențiuni.

În funcție de categoria din care fac parte, contribuabilii trebuie să depună unul dintre formularele puse la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Printre acestea se numără:

Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;

Formularul 013 – pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente;

Formularul 015 – pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România;

Formularul 016 – pentru persoanele juridice străine care au locul conducerii efective în România;

Formularul 020 – pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal;

Formularul 030 – pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal;

Formularul 040 – pentru instituțiile publice;

Formularul 070 – pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii liberale.

Totodată, ANAF permite depunerea online a modificărilor prin intermediul Formularului electronic 700, utilizat pentru înregistrarea, modificarea sau radierea mențiunilor fiscale în mediul electronic.

Achiziția intracomunitară de bunuri reprezintă cumpărarea de produse dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene de către o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România.

În momentul în care o firmă aflată la raportare trimestrială efectuează o astfel de operațiune taxabilă în România, legislația fiscală impune schimbarea perioadei fiscale.

Această modificare trebuie notificată ANAF în termenul prevăzut de lege, respectiv până la data de 8 iunie 2026 pentru situațiile care intră sub incidența actualului calendar fiscal.

Nedepunerea la timp a declarațiilor fiscale poate conduce la aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația fiscală.

În plus, neactualizarea informațiilor privind perioada fiscală poate genera neconcordanțe în evidențele ANAF și dificultăți în procesul de declarare și plată a obligațiilor fiscale.

Specialiștii în fiscalitate recomandă verificarea atentă a operațiunilor realizate în interiorul Uniunii Europene și actualizarea din timp a situației fiscale pentru evitarea amenzilor și a eventualelor controale.

Luna iunie este una aglomerată din punct de vedere fiscal, calendarul ANAF incluzând mai multe termene pentru depunerea declarațiilor și raportărilor obligatorii.

Contribuabilii sunt sfătuiți să urmărească permanent calendarul fiscal publicat de instituție și să utilizeze Spațiul Privat Virtual pentru depunerea documentelor și verificarea obligațiilor fiscale.