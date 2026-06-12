Piața muncii din UE a trecut prin transformări importante la începutul lui 2026. Milioane de persoane au devenit șomeri

Datele privind fluxurile de pe piața muncii în Uniunea Europeană pentru primul trimestru al anului 2026 arată că milioane de persoane și-au schimbat statutul profesional între ultimele trei luni ale anului 2025 și primele trei luni din 2026.

Potrivit datelor publicate de oficiul european de statistică (Eurostat), aproximativ 3 milioane de șomeri cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani au reușit să își găsească un loc de muncă în primul trimestru al anului 2026. Aceștia reprezentau 22,9% din totalul persoanelor aflate în șomaj în trimestrul al patrulea din 2025.

În aceeași perioadă, 7,1 milioane de persoane, echivalentul a 53,2% din totalul șomerilor înregistrați la finalul anului 2025, au rămas în continuare fără loc de muncă.

Totodată, 3,2 milioane de șomeri, reprezentând 23,9% din total, au ieșit din forța de muncă, ceea ce înseamnă că nu mai erau nici angajați și nici în căutarea activă a unui loc de muncă.

Datele privind fluxurile de pe piața muncii oferă o imagine de ansamblu asupra tuturor tranzițiilor posibile între cele trei categorii principale: persoane ocupate, șomeri și persoane aflate în afara forței de muncă. Statisticile urmăresc atât numărul celor care și-au păstrat statutul între cele două trimestre, cât și numărul celor care au trecut dintr-o categorie în alta.

În ceea ce privește persoanele care aveau un loc de muncă în trimestrul al patrulea din 2025, aproximativ 2,5 milioane, reprezentând 1,2% din totalul angajaților, au devenit șomeri în primul trimestru al anului 2026.

De asemenea, 4,4 milioane de persoane ocupate, adică 2,1% din totalul celor care lucrau la finalul anului 2025, au ieșit din forța de muncă în perioada analizată.

Datele arată și o mobilitate importantă în rândul persoanelor aflate în afara forței de muncă. Astfel, 4,2 milioane de persoane, reprezentând 3,7% din totalul acestei categorii în trimestrul al patrulea din 2025, au intrat în câmpul muncii și au devenit angajate în primul trimestru din 2026.

În același timp, 3,8 milioane de persoane aflate anterior în afara forței de muncă, echivalentul a 3,3% din total, au trecut în categoria șomerilor.

Evoluțiile din primul trimestru al anului 2026 evidențiază dinamica ridicată a pieței muncii din Uniunea Europeană, cu milioane de persoane care au trecut de la șomaj la ocupare, au părăsit forța de muncă sau au revenit pe piața muncii într-un interval de doar trei luni.