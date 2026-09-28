Un termen-limită se apropie pentru proiectele solare. Ce a decis Comisia Europeană

Proiectele energetice finanțate din fonduri ale Uniunii Europene vor trebui să respecte noi condiții privind furnizorii de echipamente considerate cu risc ridicat. Măsurile vizează în special invertoarele utilizate în instalațiile de producere a energiei, iar producătorii chinezi se află printre cei vizați de noile orientări.

Schimbarea privește proiectele din sectorul energiei solare, dar și investițiile în energie eoliană și în sisteme de stocare a electricității. Pentru anumite proiecte, investitorii trebuie fie să excludă furnizorii considerați cu risc ridicat, fie să înceapă înlocuirea echipamentelor provenite de la aceștia cu soluții furnizate de alți producători.

Data de 1 noiembrie devine astfel un reper important pentru proiectele finanțate din bani europeni care sunt deja conectate la rețeaua Uniunii Europene sau care urmează să fie conectate.

Comisia Europeană nu intenționează să prelungească termenul, în ciuda solicitărilor venite din partea unor investitori care au invocat costurile schimbării furnizorilor și dificultățile legate de disponibilitatea echipamentelor alternative. Informația a fost relatată de publicația maghiară VG.hu., care a prezentat și poziția Comisiei Europene privind calendarul măsurilor.

Măsurile europene nu reprezintă o interdicție generală asupra importurilor de echipamente. Orientările politice provizorii adoptate de Comisie stabilesc, mai exact, ce tipuri de echipamente pot beneficia de finanțare europeană și ce furnizori pot fi excluși de la astfel de proiecte.

În categoria furnizorilor considerați cu risc ridicat pot intra companii care au legături cu China, dar și entități asociate Rusiei, Iranului sau Coreei de Nord, potrivit condițiilor comunicate. Restricțiile au relevanță și pentru proiectele finanțate prin instrumente ale Băncii Europene de Investiții și ale Fondului European de Investiții.

Regulile nu se referă exclusiv la invertoarele instalate pentru sistemele fotovoltaice. Acestea se aplică și convertizoarelor de putere utilizate în instalațiile de stocare a energiei electrice.

Sunt vizate atât sistemele de stocare instalate independent, cât și echipamentele de acest tip amplasate în apropierea unei centrale solare. Astfel, dezvoltatorii trebuie să verifice furnizorii sistemelor de stocare după criterii similare celor aplicate principalelor echipamente ale centralelor de producere a energiei.

Pentru dezvoltatorii maghiari, măsura are implicații directe în cazul proiectelor care primesc finanțare din fonduri instituționale europene. Alegerea furnizorului pentru instalațiile de stocare trebuie verificată în raport cu noile cerințe, la fel ca alegerea echipamentelor principale folosite de o centrală solară.

Comisia Europeană își justifică înăsprirea regulilor prin necesitatea protejării infrastructurii energetice împotriva unor posibile riscuri de securitate cibernetică. Invertoarele nu au doar rolul de a transforma energia electrică, ci contribuie și la controlul modului în care funcționează sistemul energetic.

Unele dintre aceste echipamente pot fi monitorizate sau actualizate de la distanță. Potrivit preocupărilor exprimate de Comisie, această caracteristică poate crea riscuri legate de accesul neautorizat ori de posibilitatea unor intervenții asupra funcționării echipamentelor.

Un alt scenariu luat în calcul este cel în care un număr mare de echipamente ar putea fi manipulate coordonat. Comisia consideră că o asemenea situație ar putea afecta stabilitatea rețelelor de electricitate.

Această ipoteză este prezentată drept un scenariu de risc și nu reprezintă o acuzație potrivit căreia producătorii vizați ar fi intervenit în acest mod asupra sistemelor energetice.

Reprezentanții industriei și investitorii avertizează că înlocuirea furnizorilor poate avea efecte asupra calendarului și bugetelor proiectelor. Cantitatea disponibilă, prețurile și termenele de livrare pentru echipamentele alternative sunt printre factorii care ar putea influența derularea investițiilor.

Schimbarea furnizorului nu înseamnă doar modificarea costului de achiziție pentru un invertor. Pot apărea modificări și în ceea ce privește garanțiile, serviciile de întreținere și contractele asociate echipamentelor.

Potrivit poziției Comisiei Europene, există deja alternative viabile oferite de producători din afara Chinei. Instituția consideră că protejarea infrastructurii energetice europene justifică eventualele costuri suplimentare generate de utilizarea acestor soluții.

În sector există însă așteptări privind posibilitatea acordării unor derogări pentru situații individuale. Un exemplu îl reprezintă proiectele care au înregistrat întârzieri din motive neprevăzute, inclusiv ca urmare a unor întârzieri apărute în procesul de autorizare.

Procedura prin care ar putea fi acordate astfel de derogări nu este, deocamdată, clar stabilită. Aplicarea concretă a noilor condiții rămâne astfel un aspect urmărit de investitorii afectați de schimbarea furnizorilor.

Data de 1 noiembrie face parte din calendarul tranzitoriu stabilit anterior pentru aplicarea noilor reguli. Pentru notificarea derogărilor referitoare la proiectele aflate deja în derulare, termenul stabilit a fost 1 septembrie.

Există și reguli distincte pentru proiectele situate în afara Uniunii Europene care beneficiază de finanțare comunitară, dar care nu urmează să fie conectate la rețeaua europeană de electricitate. Pentru aceste investiții este prevăzut un termen ulterior pentru retragerea echipamentelor vizate.

Pentru proiectele care sunt legate de rețeaua Uniunii Europene, poziția actuală a Comisiei Europene este că termenul de 1 noiembrie rămâne valabil și nu va fi prelungit.