Guvernul Siegfried Mureșan, fără sprijinul PSD. Decizia luată acum de conducerea partidului

PSD a decis, în unanimitate, să nu voteze Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Decizia a fost discutată luni de Consiliul Politic Național al partidului, după ce Biroul Permanent Național recomandase anterior ca parlamentarii social-democrați să nu susțină noul cabinet.

Sorin Grindeanu a transmis în repetate rânduri că PSD nu va vota Guvernul Mureșan și i-a cerut premierului desemnat să își depună mandatul. Ședința Consiliului Politic Național a început la ora 10:30 și s-a desfășurat online, forul social-democrat urmând să valideze poziția anunțată anterior de conducerea partidului, potrivit RTV.

Liderul PSD a afirmat în ultimele zile că partidul este pregătit și pentru varianta alegerilor anticipate. Grindeanu i-a cerut lui Siegfried Mureșan să renunțe la mandat, susținând că această soluție ar permite depășirea mai rapidă a crizei politice.

„Am discutat despre acest lucru în sală împreună cu colegii din PSD. Vom fi pregătiţi. Sigur, cel mai repede se pot organiza, din calculele noastre, alegere anticipate, dacă s-ar da drumul procedurii săptămâna viitoare sau în următoarele două săptămâni, undeva în februarie.

Sorin Grindeanu la Parlament – 28.09.2026 Declarații de presă susținute de președintele PSD Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, la Parlament Posted by Sorin Grindeanu on Monday, September 28, 2026

Partidul Social Democrat va fi extrem de pregătit pentru alegerile anticipate. Cei care încearcă să ne cânte prohodul sau au încercat să ne sape groapa sunt convins, şi n-am niciun fel de ezitare în a spune, că vor pica ei în ea”, a afirmat Grindeanu săptămâna trecută la Craiova.

Președintele PSD a precizat, însă, că alegerile anticipate ar trebui evitate din cauza efectelor pe care le-ar putea avea asupra economiei. În acest context, el a susținut necesitatea formării rapide a unui nou Executiv și a reluat solicitarea ca Siegfried Mureșan să își depună mandatul.

„Din punct de vedere economic nu e o situaţie pe care România şi-ar dori-o. Eu cred că e o situaţie pe care ar trebui să o evităm. Cred că ar trebui după această glumă de nominalizare, Siegfried Vasile Mureşan, să venim cu o soluţie serioasă şi să avem rapid un guvern.

Asta este soluţia potrivită pentru România. De aceea am şi făcut apel în urmă şi azi şi ieri. Hai să scurtăm perioada. Să-şi depună mandatul. Pentru că nu-şi doreşte să fie prim-ministru domnul Siegfried Mureşan. Prin tot ceea ce a făcut de joi seara de când a fost nominalizat şi până acum ne-a arătat că nu-şi doreşte voturile Partidului Social Democrat.

De joi seara şi până acum a continuat în aceeaşi linie cum ne-a obişnuit peste vară. Şi atunci de ce să prelungim calvarul? Ca să ce? Ca să meargă în Parlament să ce? Partidul Social-Democrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern în mod evident. Şi atunci am scurta perioada şi am intra într-un alt scenariu rapid”, a mai spus Grindeanu.

Liderul social-democrat a criticat și programul de guvernare prezentat de Siegfried Mureșan. Potrivit lui Grindeanu, documentul nu oferă răspunsuri concrete pentru probleme legate de administrația locală, situația financiară a României și politica de investiții.

Siegfried Mureșan susține, în schimb, că programul de guvernare prezentat de el conține suficiente argumente pentru ca PSD să voteze noul cabinet. Premierul desemnat a depus sâmbătă la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, Executivul fiind susținut oficial de PNL, USR și UDMR.

Cele trei formațiuni politice au împreună 170 de voturi, potrivit declarațiilor făcute de Mureșan. Premierul desemnat a precizat că a purtat discuții și cu grupul parlamentar al minorităților naționale, cu care urma să se întâlnească din nou la începutul săptămânii.

„Decretul privind desemnarea mea a fost publicat, luni, în Monitorul Oficial. Marţi m-am prezentat în grupurile parlamentare ale PNL, ale USR şi miercuri în grupul parlamentar al UDMR. Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniştri. Am lucrat împreună la programul de guvernare, miniştrii, reprezentând aceste trei partide formează Guvernul României.

Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide şi grupuri parlamentare. Am purtat discuţii cu grupul minorităţilor naţionale, cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii”, a precizat premierul desemnat sâmbătă, după depunerea la Parlament a programului de guvernare şi listei miniştrilor.

Mureșan a susținut că PSD are motive să voteze cabinetul pe care l-a propus. El a invocat măsurile prevăzute în programul de guvernare, inclusiv cele referitoare la politicile sociale, și a prezentat viitorul Executiv drept unul pro-european, susținut de partide de centru și centru-dreapta.

„Testul adevărului săptămâna viitoare, într-adevăr, îl va da PSD. Ei poartă în momentul de faţă răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România. Noi am prezentat un guvern pro-european cu măsuri concrete, inclusiv în domeniul politicilor sociale, fiindcă partide pro-europene de centru, centru-dreapta, cum suntem noi, evident, că au soluţii şi pentru problemele sociale.

Acestea nu trebuie să fie monopolul partidelor socialiste sau social-democrate. Deci, la o analiză atentă a programului de guvernare, sunt convins că PSD are motive substanţiale să voteze acest guvern”, a adăugat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a avertizat, totodată, că respingerea cabinetului ar putea prelungi criza politică și ar putea deschide calea către alegeri anticipate. Mureșan a făcut referire și la responsabilitatea PSD în actuala situație politică, după ce social-democrații au inițiat și votat moțiunea de la începutul anului.

„PSD are o responsabilitate chiar mai mare decât noi pentru situaţia politică în care ne aflăm, iniţiind şi votând moţiunea de la începutul anului. Şi sunt convins că dacă PSD va vota acest guvern, vom putea avea o relaţie corectă în Parlamentul României, cu parlamentarii reprezentând PSD.

Dacă nu vor vota acest guvern, atunci criza se va adânci, se va deschide calea alegerilor anticipate, care pot fi convocate oricând de către preşedintele României. Dacă PSD ar vota cu partidele extremiste împotriva acestui guvern, sunt convins că nimeni în România nu va mai crede că PSD este partid pro-european”, a mai arătat premierul desemnat.