Prețurile la electricitate, sub presiune. Cristian Bușoi explică de ce nu putem avea facturi mai mici

Stocarea energiei reprezintă una dintre direcțiile asupra cărora România trebuie să accelereze investițiile, însă reducerea semnificativă a prețurilor la electricitate este dificilă atât timp cât Uniunea Europeană nu identifică o soluție sustenabilă pentru diminuarea costurilor.

Declarația îi aparține secretarului de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care a vorbit luni despre evoluția pieței de energie la conferința „Energia în priză”, organizată de Ziarul Bursa.

Oficialul a arătat că autoritățile urmăresc dezvoltarea unor noi capacități de stocare, atât independente, cât și asociate unor unități de producție deja existente. O atenție deosebită este acordată proiectelor din sectorul solar, pentru care sunt pregătite și derulate mai multe mecanisme de sprijin.

„Într-adevăr, stocarea este una dintre soluțiile la care trebuie să lucrăm mai intens, să accelerăm proiectele de instalare de capacități de stocare și de sine stătătoare, dar și atașate unor capacități de producție de electricitate deja existente și, în principal, în zona de solar. Aici, lucrăm cumva coordonat și cu alte ministere. Ministerul Energiei tocmai a lansat la începutul lunii septembrie un call de proiecte prin care cofinanțăm capacități de stocare de sine stătătoare. Call-ul deja încheiat acum ceva timp, din păcate s-a prelungit pe partea de evaluare, de contractare. Vorbim de partea de stocare ‘behind the meters’. Dincolo de ceea ce face Ministerul Mediului, suntem în cooperare și coordonare cu AFIR pentru a gestiona împreună schema de autoconsum, stocare pentru cei care deja au capacității solare, primării în principal, și acum proiecte integrate, stocare, producție plus stocare pentru instituții publice și celelalte unități administrativ-teritoriale. Prin urmare, pe această direcție lucrurile se întâmplă și ANRE a venit cu accelerarea procedurilor”, a afirmat Cristian Bușoi.

Cristian Bușoi a menționat că există și discuții privind modul în care ar putea fi modificată garanția pentru echipamentele și capacitățile de stocare de sine stătătoare. Potrivit acestuia, subiectul face parte dintr-un proces mai amplu de analiză privind dezvoltarea infrastructurii energetice și condițiile necesare pentru noile investiții.

Secretarul de stat a vorbit și despre situația prețurilor de pe piețele de energie din Uniunea Europeană. El a remarcat că, în prezent, prețurile de pe piețele zilei următoare sunt relativ apropiate în majoritatea statelor membre, cu excepția Peninsulei Iberice, situație pe care a descris-o drept un subiect distinct.

„Revenind la ‘Big picture’, dacă ne uităm, astăzi, în Uniunea Europeană, prețurile pe piețele zilei următoare sunt destul de mult apropiate, excepție face Peninsula iberică, dar e un subiect pe care nu avem timp să-l dezvoltăm acum (…) Cât timp Uniunea Europeană nu găsește o soluție sustenabilă pentru a reduce prețul la electricitate, costurile la electricitate, sigur că va fi dificil ca noi să avem o zonă în care prețurile sunt semnificativ mai mici. O lege fundamentală a economiei spune că dacă ai ofertă crescută față de cerere, ar trebui ca prețurile să se reducă. Și aici vorbim iarăși la nivel de Uniunea Europeană. De aceea, a continua să investim în capacități de producție este un lucru corect pe care îl facem. Evident că trebuie să găsim un just echilibru. Nu putem să cerem investitorilor să facă investiți și noi să nu avem consum. Așteptăm cu toții ca și în zona aceasta Uniunea Europeană să vină marile investiții de Data Center și AI Center. Ne așteptăm ca în anii și în deceniile următoare nevoia de electricitate pentru aceste procese să fie din ce în ce mai mare. Și atunci, eu cred că investițiile în producție sunt investiții safe. Unele se vor întâmpla imediat”, a explicat Bușoi.

Oficialul Ministerului Energiei a subliniat astfel legătura dintre dezvoltarea capacităților de producție și evoluția consumului de electricitate. În perspectiva creșterii necesarului de energie asociat investițiilor în centre de date și infrastructură pentru inteligență artificială, el a indicat continuarea proiectelor de producție drept una dintre direcțiile urmărite.

Cristian Bușoi a vorbit și despre starea Sistemului Energetic Național, pe care l-a descris drept rezilient. El a evidențiat, de asemenea, activitatea echipei de la Dispeceratul Energetic Național și existența unor soluții care pot fi utilizate în situații în care este necesar un aport suplimentar de energie.

„Avem unele soluții de rezervă, am apela la ele, de apa din lacuri de la Hidroelectrica și cel de-al patrulea grup de la Complexul Energetic Oltenia, dar pentru această toamnă este absolut necesar să redeschidem cât de repede posibil Cernavodă 1 și 2 și pentru securitatea energetică și pentru a nu avea un efect mare în prețurile pe care le vom regăsi către sfârșitul toamnei începutul iernii. Începutul anului viitor ar fi extrem de important ca marile investiții pe gaz: Mintia, în primul rând, care este mai avansat, o investiție privată, și Iernut, centrala nouă, să înceapă să funcționeze. În paralel cu ritmul bun de intrare în funcțiune a unor capacități pe regenerabile – solar, eolian – unde lucrurile merg în direcția cea bună, mai avem de îmbunătățit partea de autorizare, partea de sprijin, birocrația, dar altfel interesul rămâne și investițiile merg înainte”, a punctat el.

Potrivit secretarului de stat, intrarea în funcțiune a unor noi capacități de producție este legată atât de securitatea energetică, cât și de evoluția prețurilor. Printre proiectele menționate se numără centrala de la Mintia și noua centrală de la Iernut, în timp ce în sectorul regenerabilelor sunt în derulare investiții în capacități solare și eoliene.

Bușoi a indicat, totodată, necesitatea unor îmbunătățiri în ceea ce privește autorizarea proiectelor, mecanismele de sprijin și reducerea birocrației. În același timp, el a precizat că interesul pentru investițiile în producția de energie se menține.

Oficialul Ministerului Energiei a legat aceste proiecte de perspectiva ca România să ajungă, în 2028, la o situație diferită din punct de vedere al producției și exporturilor de electricitate. El a vorbit și despre efectele financiare pe care veniturile obținute din exporturile de energie le-ar putea avea asupra companiilor și bugetului de stat.