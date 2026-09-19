Alexandru Nazare: „România nu poate alege între consolidare și creștere. Avem nevoie de amândouă” Ce spune despre cheltuielile statului

România trebuie să continue reducerea deficitului, dar fără să sacrifice investițiile și capacitatea economiei de a reveni pe creștere, susține Alexandru Nazare. După reuniunea miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană de la Dublin, acesta a transmis că statul trebuie să reducă cheltuielile ineficiente și să își îmbunătățească performanța, în timp ce investițiile în infrastructură, energie și apărare trebuie protejate.

Alexandru Nazare a participat la reuniunea ECOFIN de la Dublin, unde temele abordate au inclus inteligența artificială, competitivitatea sistemului financiar, energia și situația geopolitică.

Acesta a anunțat că a discutat cu directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, președintele Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño, și comisarul european Valdis Dombrovskis.

În discuția cu Dombrovskis, Nazare spune că un subiect distinct a fost situația fiscală a României și găsirea unei formule prin care țara să își respecte țintele de deficit fără să afecteze investițiile.

„Cu Valdis Dombrovskis am discutat în mod special despre parcursul fiscal al României și despre cum putem găsi, împreună cu Comisia Europeană, formula care să ne permită să ne respectăm angajamentele de deficit, protejând în același timp investițiile și capacitatea economiei de a reveni pe creștere. Comisia susține continuarea unei politici fiscale prudente și respectarea traiectoriilor convenite, iar pentru România miza este să continuăm corecția într-un mod credibil și sustenabil.”

Nazare susține că România a recuperat semnificativ din decalajele economice în ultimele două decenii, dar avertizează că procesul de convergență nu trebuie considerat ireversibil.

În opinia sa, ritmul mai redus de creștere din ultimii ani face necesară atragerea capitalului în economie, reducerea costurilor de finanțare și creșterea atractivității investițiilor.

Acesta leagă de aceste obiective și procesul de consolidare fiscală, argumentând că împrumuturile excesive ale statului pot reduce capitalul disponibil pentru companii și pot majora costurile de finanțare.

„Mesajul pe care l-am susținut este că România nu poate alege între consolidare și creștere. Avem nevoie de amândouă. Trebuie să reducem cheltuielile ineficiente și să organizăm mai bine marile servicii publice, dar trebuie în același timp să protejăm investițiile, infrastructura, apărarea, energia și conectarea economică a țării.”

O altă temă abordată la reuniune a fost impactul dezvoltării inteligenței artificiale asupra sectorului energetic.

Nazare consideră că problema nu se rezumă la consumul suplimentar de electricitate al centrelor de date, ci privește capacitatea Europei de a asigura suficientă energie la prețuri competitive pentru dezvoltarea noii economii.

În cazul României, acesta vede posibilitatea ca avantajele din sectorul energetic să fie transformate într-un avantaj economic, prin investiții în producție, rețele și interconectare.

„Energie mai multă, rețele mai bune și interconectare înseamnă industrie, centre de date, investiții și exporturi. Înseamnă, în final, și o ofertă internă mai mare și o contribuție la reducerea deficitului extern.”

Alexandru Nazare a abordat și utilizarea tehnologiei în administrația publică. În opinia sa, digitalizarea și inteligența artificială ar trebui să ducă la servicii publice mai rapide și la o combatere mai eficientă a evaziunii, nu la noi proceduri birocratice.

În domeniul fiscal, acesta a făcut referire la schimbările realizate în contextul parcursului României către OCDE și la necesitatea unui ANAF mai digitalizat și orientat către risc.

Nazare susține că România trebuie să depășească ceea ce numește „logica costului electoral permanent” și cere o eficiență mai mare în utilizarea banilor publici.

„Responsabilitatea începe cu noi, cei care avem roluri de răspundere în stat, dar nu se termină acolo. De la ministru și până la orice funcționar public, statul trebuie să lucreze pentru cetățean și fiecare leu public trebuie să producă servicii mai bune pentru societate. Nu putem cere permanent mai multe resurse economiei fără să cerem, în același timp, mai multă performanță statului.”

În perspectiva următorului deceniu, Nazare consideră că reducerea deficitelor, eficientizarea statului, mobilizarea capitalului privat și investițiile care cresc capacitatea de producție sunt elementele care pot susține continuarea convergenței economice a României.

„Consolidarea fiscală nu este destinația. Este fundația de pe care trebuie să începem următoarea etapă de dezvoltare.”

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