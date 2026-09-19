Nazare, mesaj pentru românii din diaspora: Vrem să transforme experiența și capitalul în investiții acasă

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat cu Giancarlo Giorgetti, ministrul italian al Economiei și Finanțelor, despre consolidarea finanțelor publice, combaterea evaziunii și fraudei fiscale, digitalizarea administrației și susținerea investițiilor. O temă importantă a întâlnirii de la ECOFIN a fost comunitatea românească din Italia și posibilitatea ca experiența și capitalul acumulate în străinătate să fie transformate în investiții în România, inclusiv prin programul „Diaspora Investește Acasă”.

Alexandru Nazare a anunțat că a avut o discuție cu Giancarlo Giorgetti în cadrul ECOFIN, reuniunea miniștrilor economiei și finanțelor din Uniunea Europeană.

Ministrul a pus accent pe legăturile economice și sociale dintre cele două state și pe posibilitatea dezvoltării cooperării în domenii de interes comun.

„România și Italia au mai mult decât o relație economică puternică. Avem provocări comune, comunități profund legate și cred că avem și un drum economic pe care îl putem construi împreună. Am avut, la ECOFIN, o discuție foarte bună cu Giancarlo Giorgetti, ministrul italian al Economiei și Finanțelor, despre situația economică din cele două țări și despre perspectivele economiilor noastre în următorii ani.”

Întâlnirea a vizat inclusiv probleme care țin de finanțele publice și competitivitatea celor două economii.

Cele două părți au discutat despre combaterea evaziunii și fraudei fiscale, inclusiv a traficului ilicit, dar și despre digitalizarea administrațiilor fiscale. Un alt obiectiv este simplificarea accesului populației la serviciile publice și financiare.

„Am discutat despre consolidarea finanțelor publice, competitivitate și nevoia de a susține investițiile, dar și despre teme foarte concrete pe care vrem să lucrăm împreună: combaterea evaziunii și fraudei fiscale, inclusiv a traficului ilicit, digitalizarea administrației fiscale și dezvoltarea unor servicii publice și financiare mai simple și mai accesibile pentru cetățeni.”

Alexandru Nazare l-a invitat pe Giancarlo Giorgetti la București pentru continuarea discuțiilor la nivelul echipelor celor două ministere.

„L-am invitat pe ministrul Giorgetti la București, pentru a continua aceste discuții împreună cu echipele noastre și pentru a transforma schimbul de experiență dintre România și Italia în proiecte concrete.”

O parte distinctă a discuției a vizat comunitatea românească din Italia. Nazare a vorbit despre contribuția românilor atât la economia italiană, cât și la relația dintre cele două țări.

„Am vorbit și despre românii din Italia. Sunt oameni care muncesc din greu, care au construit familii și cariere acolo și care contribuie în fiecare zi atât la economia italiană, cât și la legătura dintre țările noastre.”

Obiectivul prezentat de ministrul Finanțelor este ca experiența profesională, competențele și capitalul acumulate peste hotare să poată fi folosite și pentru dezvoltarea unor afaceri în România.

În acest context, Nazare a indicat programul „Diaspora Investește Acasă” drept unul dintre instrumentele prin care statul încearcă să atragă investițiile românilor stabiliți peste hotare.

„Vrem ca statul român să le ofere și posibilitatea de a transforma experiența, capitalul și competențele acumulate în străinătate în investiții acasă. De aceea, prin programul „Diaspora Investește Acasă”, susținem românii din străinătate care vor să dezvolte afaceri și capacități productive în România. Vrem să le oferim motive economice să investească în România și instrumente prin care o idee bună să poată deveni o afacere viabilă.”

Programul invocat de ministru are un buget total de aproximativ 100 de milioane de euro și se derulează în perioada 2026-2029. Banca de Investiții și Dezvoltare a fost mandatată să gestioneze componenta de grant a programului.

Schema se adresează întreprinderilor nou înființate și deținute majoritar de români din diaspora care vor să facă investiții în România. Potrivit cadrului anunțat de Ministerul Finanțelor, granturile pot acoperi până la 60% din creditul de investiții, fără să depășească 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Creditele pot avea valori cuprinse între 5.000 și 500.000 de euro.

Contribuția proprie este de minimum 10% din valoarea proiectului, respectiv 5% pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani. Programul este estimat să sprijine aproximativ 1.000 de întreprinderi nou înființate de românii din diaspora.

În mesajul său, Alexandru Nazare a indicat trei domenii în care experiența Italiei ar putea fi relevantă pentru România: digitalizarea serviciilor, combaterea fraudei fiscale și finanțarea economiei.

În sens invers, ministrul a prezentat România drept o destinație pentru investiții, invocând baza industrială și accesul la piața regională.

„România poate învăța din experiența Italiei în digitalizarea serviciilor, combaterea fraudei fiscale și finanțarea economiei. În același timp, România oferă oportunități importante de investiții, o bază industrială în dezvoltare și acces la o piață regională cu un potențial semnificativ.”

Potrivit lui Nazare, cooperarea dintre București și Roma ar putea fi extinsă de la domeniul finanțelor publice și al digitalizării până la antreprenoriat, investiții și producție.

„Am împărtășit aceeași convingere: România și Italia au multe interese comune și pot construi mai mult împreună – de la finanțe publice și digitalizare, până la investiții, antreprenoriat și producție. Iar milioanele de legături dintre români și italieni sunt, poate, cea mai solidă fundație pentru acest parteneriat.”

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