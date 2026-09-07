România vrea să atragă investiții din India. Nazare: Există deja interes pentru energie, industrie, infrastructură și tehnologie

România încearcă să transforme relația economică cu India într-o sursă de noi investiții, inclusiv în domenii precum energia, industria, infrastructura și tehnologia. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat cu ambasadorul Indiei în România, Manoj Kumar Mohapatra, despre proiectele care ar putea fi dezvoltate de companiile indiene pe piața românească.

Întâlnirea a avut loc la Ministerul Finanțelor, iar discuțiile s-au concentrat pe trecerea de la interesul manifestat de investitori la proiecte și decizii concrete.

Alexandru Nazare susține că există deja companii din India care analizează oportunități de investiții în România, în mai multe sectoare importante ale economiei.

„Există deja interes din partea companiilor indiene pentru mai multe proiecte în România, inclusiv în energie, industrie, infrastructură și tehnologie. Important este ca aceste intenții să avanseze către proiecte clare și decizii de investiții”, a transmis ministrul Finanțelor.

Potrivit acestuia, obiectivul Bucureștiului este ca relația economică dintre cele două state să fie orientată într-o măsură mai mare spre investiții și crearea de valoare pe termen lung.

Unul dintre avantajele prezentate investitorilor indieni este accesul României la piața unică europeană. Nazare consideră că țara poate reprezenta nu doar o piață pentru companiile din India, ci și o bază pentru extinderea acestora în restul Uniunii Europene.

România beneficiază, în acest sens, de poziția strategică la Marea Neagră, dar și de baza industrială și tehnologică existentă.

India reprezintă, potrivit ministrului, un partener cu o importanță tot mai mare la nivel mondial, fiind a patra economie a lumii și având un ritm de creștere de peste 7%.

„Pentru România, această relație înseamnă acces la o piață foarte importantă, dar și oportunitatea de a atrage capital, tehnologie și investiții noi”, a transmis Alexandru Nazare.

Discuțiile vin după vizita de stat efectuată în România, în luna iulie, de președinta Indiei, Droupadi Murmu, prima vizită a unui președinte indian în țara noastră în aproape trei decenii.

Ministrul Finanțelor consideră că momentul poate fi folosit pentru intensificarea relațiilor comerciale și investiționale dintre cele două țări.

În actualul context internațional, diversificarea lanțurilor de aprovizionare, accesul la tehnologie și creșterea rezilienței economice au devenit elemente importante pentru competitivitate, iar Bucureștiul încearcă să valorifice complementaritățile dintre cele două economii.