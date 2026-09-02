Alexandru Nazare anunță rezultate: „Avem două realități concrete care măsoară reforma”. Ce s-a schimbat la ANAF

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că reforma administrației fiscale a început să genereze rezultate care pot fi măsurate. Oficialul a prezentat miercuri seara, într-un mesaj publicat pe Facebook, date privind reducerea deficitului, creșterea veniturilor și colectarea realizată de ANAF. Schimbările vizează digitalizarea instituției, selectarea controalelor pe baza riscului și evaluarea activității inspectorilor fiscali.

Alexandru Nazare susține că termenul „reformă” a fost utilizat atât de frecvent în discursul public, încât a ajuns să fie perceput mai degrabă ca o formulă abstractă decât ca un proces cu efecte concrete.

„Am auzit de atât de multe ori cuvântul «reformă», încât noțiunea aproape şi-a pierdut sensul de bază şi a devenit un termen abstract”, a transmis Nazare, miercuri seara, pe Facebook.

Ministrul interimar al Finanțelor afirmă că rezultatele trebuie evaluate prin date verificabile, iar evoluția deficitului și restructurarea administrației fiscale oferă două repere relevante pentru schimbarea modului în care sunt gestionate finanțele publice.

„Eu cred în cifre şi fapte, iar în ultimul an avem două realități concrete care măsoară reforma – sau transformarea radicală de abordare în managementul banilor publici: reducerea deficitului țării în țintele asumate, după ani de dezechilibre acumulate şi reconstrucția din temelii a modului în care funcționează ANAF”, a adăugat ministrul interimar.

Datele prezentate de Alexandru Nazare arată că, în primele șapte luni ale anului 2026, deficitul bugetar a fost cu 28,36 miliarde de lei mai mic decât în perioada similară din 2025. În același interval, veniturile bugetare au înregistrat o creștere de 11,2%.

Ministrul interimar al Finanțelor precizează că îmbunătățirea colectării a devenit vizibilă încă din a doua parte a anului 2025 și a continuat în primul semestru din 2026.

„În perioada august – decembrie 2025, ANAF a colectat 215,18 mld. lei, cu 10,2%, respectiv 19,86 mld. lei, mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2024. În continuare, în primele 6 luni din 2026, colectarea a ajuns la 267,6 mld. lei, cu 22,4 mld. lei peste primul semestru din 2025”, a precizat acesta.

Oficialul a făcut referire și la atingerea țintei asumate prin PNRR, care prevedea majorarea veniturilor curente cu 2,5 puncte procentuale în 2025, raportat la nivelul de bază din 2019.

„Nu este un rezultat exclusiv ANAF, dar este un indicator important că schimbarea politicii fiscale și a administrației veniturilor începe să producă efecte măsurabile. Pentru mine, aceasta este diferența dintre a vorbi despre reformă și a putea arăta efectele ei în cifre”, a spus ministrul interimar.

Transformarea ANAF nu se limitează la majorarea sumelor colectate, potrivit ministrului interimar, ci include digitalizarea serviciilor, identificarea fraudelor și selectarea contribuabililor controlați în funcție de riscul fiscal.

„Dar reforma nu înseamnă doar colectare mai bună. Înseamnă digitalizare, analiză de risc bazată pe AI, combaterea fraudei şi o relație îmbunătățită cu cetățenii și companiile”, a afirmat Alexandru Nazare.

Printre proiectele implementate în ultimul an se numără Declarația Unică digitală precompletată, platforma eLicitațiiANAF, aplicația iBon și noile instrumente de raportare digitală. Alexandru Nazare a arătat că „în acelaşi timp, noul SPV și noul portal ANAF sunt în curs de finalizare, iar RO e-Factura și SAF-T permit deja confruntatea datelor fiscale cu realitatea economică şi direcționarea controalelor către riscul fiscal real”.

Noua abordare urmărește limitarea controalelor desfășurate exclusiv pentru atingerea unor ținte cantitative și orientarea inspectorilor către situațiile în care datele indică existența unor riscuri fiscale semnificative.

„Ce am făcut de fapt? Am mutat gradual accentul controlului fiscal de la volum către analiză de risc bazată pe date şi acțiuni țintite, acolo unde riscul fiscal este real şi periclitează nu doar finanțele publice, ci şi siguranța socială”, a transmis Nazare.

Următoarea etapă a reformei administrației fiscale este programată pentru 2027, când ANAF va introduce indicatori de performanță și mecanisme de evaluare care să permită verificarea rezultatelor obținute de inspectori.

„Iar din 2027 trecem la următoarea etapă: KPI şi instrumente de evaluare clare, măsurabile și verificabile. Acesta este, de fapt, unul dintre elementele centrale ale noului jalon PNRR: nu doar să cumpărăm sisteme informatice sau să adoptăm acte normative, ci să schimbăm stimulentele din interiorul administrației fiscale. Un ANAF modern trebuie să poată măsura cine produce rezultate, cât de solide sunt aceste rezultate și dacă ele contribuie efectiv la creșterea conformării și a veniturilor statului”, a spus ministrul.

Evaluarea inspectorilor nu se va raporta exclusiv la numărul verificărilor efectuate sau la valoarea sumelor stabilite în urma controalelor, ci și la corectitudinea deciziilor și la capacitatea de identificare a riscurilor reale.

„Nu va conta doar câte controale a făcut un inspector ANAF sau ce sume a stabilit inițial. Va conta dacă a identificat corect riscul, dacă a țintit corect controlul și dacă decizia este una justă și sustenabilă. În sfârşit, ANAF devine o instituție evaluată după performanță, structura activității şi modul de lucru al fiecărui angajat”, a afirmat Nazare.

O hotărâre adoptată de Guvern în această săptămână stabilește consecințe financiare pentru angajații ANAF care nu ating standardele de performanță, în timp ce rezultatele bune urmează să fie evaluate și recompensate.

„Prin noua Hotărâre adoptată în Guvern săptămâna aceasta, neperformanța la ANAF va avea consecințe concrete (reduceri salariale), iar performanța va fi atent evaluată, măsurată şi recompensată, după modelele din privat”, a transmis Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor consideră că sistemul de evaluare trebuie să permită măsurarea distinctă a rezultatelor înregistrate la nivelul întregii instituții, a performanțelor fiecărei structuri și a contribuției individuale a angajaților.

Pentru a ilustra efectele noii abordări, Alexandru Nazare a prezentat mai multe rezultate obținute recent în urma controalelor desfășurate de inspectorii fiscali.

Într-un dosar referitor la comerțul cu utilaje agricole, ANAF a stabilit TVA suplimentar în valoare de 87 de milioane de lei. Potrivit ministrului, inspectorii au ajuns la această sumă după corelarea facturilor, comenzilor, codurilor de TVA și documentelor de transport.

Un alt control ar fi scos la iveală un prejudiciu de peste 26 de milioane de lei, produs printr-un mecanism transfrontalier de fraudare a TVA. Schema ar fi fost utilizată pentru introducerea în România a peste 2.000 de autoturisme second-hand.

La un complex turistic, inspectorii ar fi descoperit salarii nefiscalizate în valoare totală de 4,3 milioane de lei. În urma verificărilor au fost stabilite obligații suplimentare de 1,88 milioane de lei, sumă care a fost achitată integral la buget.

Eficientizarea ANAF trebuie însoțită de respectarea disciplinei financiare în interiorul instituțiilor publice, susține ministrul interimar al Finanțelor.

„Nu putem cere disciplină mediului privat fără să demonstrăm disciplină instituțională. Acesta este principiul care trebuie să stea la baza perioadei următoare”, a afirmat Nazare.

Alexandru Nazare arată că procesul de consolidare fiscală nu urmărește doar reducerea deficitului bugetar, ci și crearea condițiilor necesare pentru stabilitatea economiei și diminuarea costurilor de finanțare.

„Consolidarea fiscală nu este un scop în sine și nici un exercițiu contabil, ci condiția nevesară pentru o economie mai stabilă, costuri de finanțare mai reduse și un mediu de afaceri mai competitiv”, a transmis ministrul interimar.

În evaluarea sa, antreprenorii au nevoie de reguli clare, de predictibilitate și „de un stat care își respectă propriile angajamente. La fel cum companiile sunt obligate să își gestioneze responsabil resursele și să își plătească obligațiile și statul trebuie să devină eficient și să folosească fiecare leu public cu responsabilitate”.

Ministrul interimar al Finanțelor afirmă că restructurarea administrației fiscale trebuie demonstrată prin rezultate concrete, având în vedere rolul direct al sistemului în funcționarea economiei și a societății.