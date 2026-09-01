România trebuie să-și consolideze capitalul autohton. Alexandru Petrescu, ASF: Avem nevoie de piețe financiare mai profunde

România își poate consolida poziția economică externă prin dezvoltarea piețelor financiare, atragerea capitalului și participarea activă la stabilirea regulilor europene, susține Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). În contextul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, acesta a vorbit despre rolul pieței de capital, al pensiilor private și al asigurărilor, dar și despre miza aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Alexandru Petrescu consideră că diplomația economică trebuie privită dintr-o perspectivă mai largă, în care relațiile externe și apartenența la Uniunea Europeană sunt completate de soliditatea instituțiilor din România.

Predictibilitatea regulilor și încrederea pe care economia o inspiră investitorilor și partenerilor internaționali devin, în această perspectivă, elemente ale poziționării externe a țării.

„Diplomația economică a secolului XXI se construiește și prin soliditatea instituțiilor, prin predictibilitatea regulilor și prin încrederea pe care o economie o inspiră investitorilor și partenerilor săi”, afirmă președintele ASF.

Dezvoltarea piețelor financiare și integrarea lor mai profundă în sistemul european pot contribui, în opinia sa, la consolidarea poziției economice a României.

Președintele ASF pune un accent important pe rolul piețelor financiare non-bancare.

Piața de capital permite transformarea economisirii în surse de finanțare pentru companii și proiecte de dezvoltare. Sistemul de pensii private contribuie la formarea capitalului pe termen lung, în timp ce industria asigurărilor oferă instrumente pentru administrarea riscurilor economice, sociale și investiționale.

Dezvoltarea acestor trei componente ar putea contribui la creșterea competitivității economiei românești și la consolidarea capitalului autohton.

ASF este implicată în structurile europene în care sunt stabilite standardele și direcțiile viitoare ale supravegherii financiare.

Autoritatea participă la Consiliile Supraveghetorilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA). Experții ASF sunt implicați, de asemenea, în comitete și grupuri tehnice de lucru.

La nivel internațional, Autoritatea participă la activitatea unor organisme precum Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO), Asociația Internațională a Supraveghetorilor în Asigurări (IAIS) și Organizația Internațională a Supraveghetorilor de Pensii (IOPS).

În aceste structuri sunt discutate teme precum competitivitatea piețelor de capital, digitalizarea, criptoactivele, reziliența operațională, protecția investitorilor, finanțarea sustenabilă și viitorul sistemelor de pensii și asigurări.

Pentru România, participarea oferă atât acces la expertiză, cât și posibilitatea de a contribui la formularea regulilor și de a susține particularitățile pieței românești în procesul european de decizie.

ASF este implicată și în procesul de aderare a României la OCDE. Parcursul presupune evaluarea instituțiilor, reglementărilor și mecanismelor de supraveghere în raport cu standardele internaționale ale organizației.

Alexandru Petrescu consideră că acest proces, alături de dezvoltarea piețelor financiare, reprezintă una dintre mizele importante pentru România în următorii ani.