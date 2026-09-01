România trebuie să-și consolideze capitalul autohton. Alexandru Petrescu, ASF: Avem nevoie de piețe financiare mai profunde
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România își poate consolida poziția economică externă prin dezvoltarea piețelor financiare, atragerea capitalului și participarea activă la stabilirea regulilor europene, susține Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). În contextul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, acesta a vorbit despre rolul pieței de capital, al pensiilor private și al asigurărilor, dar și despre miza aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
Diplomația economică nu se rezumă la relațiile externe ale României
Alexandru Petrescu consideră că diplomația economică trebuie privită dintr-o perspectivă mai largă, în care relațiile externe și apartenența la Uniunea Europeană sunt completate de soliditatea instituțiilor din România.
Predictibilitatea regulilor și încrederea pe care economia o inspiră investitorilor și partenerilor internaționali devin, în această perspectivă, elemente ale poziționării externe a țării.
„Diplomația economică a secolului XXI se construiește și prin soliditatea instituțiilor, prin predictibilitatea regulilor și prin încrederea pe care o economie o inspiră investitorilor și partenerilor săi”, afirmă președintele ASF.
Dezvoltarea piețelor financiare și integrarea lor mai profundă în sistemul european pot contribui, în opinia sa, la consolidarea poziției economice a României.
Piața de capital, pensiile private și asigurările pot susține dezvoltarea economiei
Președintele ASF pune un accent important pe rolul piețelor financiare non-bancare.
Piața de capital permite transformarea economisirii în surse de finanțare pentru companii și proiecte de dezvoltare. Sistemul de pensii private contribuie la formarea capitalului pe termen lung, în timp ce industria asigurărilor oferă instrumente pentru administrarea riscurilor economice, sociale și investiționale.
Dezvoltarea acestor trei componente ar putea contribui la creșterea competitivității economiei românești și la consolidarea capitalului autohton.
România participă la discuțiile în care sunt stabilite viitoarele reguli financiare
ASF este implicată în structurile europene în care sunt stabilite standardele și direcțiile viitoare ale supravegherii financiare.
Autoritatea participă la Consiliile Supraveghetorilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA). Experții ASF sunt implicați, de asemenea, în comitete și grupuri tehnice de lucru.
La nivel internațional, Autoritatea participă la activitatea unor organisme precum Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO), Asociația Internațională a Supraveghetorilor în Asigurări (IAIS) și Organizația Internațională a Supraveghetorilor de Pensii (IOPS).
În aceste structuri sunt discutate teme precum competitivitatea piețelor de capital, digitalizarea, criptoactivele, reziliența operațională, protecția investitorilor, finanțarea sustenabilă și viitorul sistemelor de pensii și asigurări.
Pentru România, participarea oferă atât acces la expertiză, cât și posibilitatea de a contribui la formularea regulilor și de a susține particularitățile pieței românești în procesul european de decizie.
Aderarea României la OCDE, una dintre marile mize ale următorilor ani
ASF este implicată și în procesul de aderare a României la OCDE. Parcursul presupune evaluarea instituțiilor, reglementărilor și mecanismelor de supraveghere în raport cu standardele internaționale ale organizației.
Alexandru Petrescu consideră că acest proces, alături de dezvoltarea piețelor financiare, reprezintă una dintre mizele importante pentru România în următorii ani.
„O economie mai competitivă are nevoie de piețe financiare mai profunde, de capital autohton mai puternic, de conectare europeană și de o voce instituțională respectată în locurile în care se definesc regulile viitorului”, a transmis președintele ASF.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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